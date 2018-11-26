Okurun Gözünden Bir Yazar: Füruzan

Füruzan, ‘Edebiyatımızda bir olaydır.’ *

‘Hiç sekiz yaşında bir kız babasız kalır mı?’

Kalmıştır gece gündüz babasız

sonra geceleri de anasız, yalnız

sekiz yaşında bir kız

hayatın uzunluğunu öğrenmiştir

baba yokluğuyla

gecenin uzunluğunu da

annesinden öğrenir. **

Yasemin Sungur’ la Kitap ile Sohbet’ in 11. yılında ilk yazar ile sohbeti, Türk Edebiyatı’nın en değerli yazarlarından Füruzan’la gerçekleştirildi. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde her yıl değerli yazarlar ile ‘yazar ile sohbet’ buluşmamız olur. Her buluşma bizim için farklı bir heyecandır. Yalnız Füruzan’ın gelişi başta Yasemin Sungur ve hepimiz için farklı bir heyecan oldu.

Füruzan, benim gibi pek çok okurunun kalbini Parasız Yatılı kitabındaki öykülerindeki derin hüznü ile titretmiştir. 47’liler’de, yakın tarihin dramatik bir dönemini ele almış, kadın sorunundan, taşra ve büyük kentler arasındaki kültür ve yaşam çelişkilerini adeta seyrederek okumamızı sağlamıştır. Gecenin Öteki Yüzü kitabıyla eserlerinde bize sağladığı zengin görsel anlatımı, beyaz camda biz izleyicisi ile buluşturmuştur. Füruzan, eserlerinde bizim kalbimizdir, gözümüzdür, önünden geçip gittiğimiz insanların yaşantılarını, duygularını fark etmemizi sağlayandır. Türk Edebiyatı’nda, yakın tarihimizin sosyal ruhu ve gerçeğidir. Bu kadar değerli bir yazarı karşılarken elbette heyecanlıydık. Salona ek sandalyeler getirdik. Kalabalık salonda meraklı ve çekingen bakışlarımızla yazarımızı karşıladık. Daha koltuğuna otururken kurduğu samimi iletişimle ilk dakikalarda hepimizin gönlüne taht kurdu. Derin hüzün ve esprili iletişimi aynı bünyede taşıyan ben, Füruzan’ı tanıyınca yalnız olmadığıma sevindim. Elbette aramızda epey büyük bir fark var. O, derin hüznünü, Türk Edebiyatı’ndaki en değerli eserlere aktarmış. Tüm sohbet boyunca bize de kısa cümlelerle adeta hayat felsefesini aktardı.

“Doğuyoruz ve öleceğimizi bilerek yaşıyoruz, burada bir trajedi var. Tüm bu sürede de vazgeçilmez olmayı düşlüyoruz.”

“Günümüzde en çok kaybedilen şey sevgidir. Teknoloji ilerliyor, ölümsüzlük üzerine bile çalışmalar sürüyor ve biz giderek sevgiyi kaybediyoruz.”

Derin hüznünü yorumlarken, “Bu ülke yazarlarıyla savaşını bitiremedi, nasıl hüzünlü olmayayım?” diye düşüncesini ifade etti.

“Aile kavramı hem kutsanıyor hem de sakat bırakılıyor. Sevgiden çok yaptırım var. Çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz bilmiyorum.”

“Okumam, yazarlık için olmadı. Yazarlık kurslarına giden kişiler yazar olmasalar bile bir metni doğru yorumlama konusunda iyi okur olabilirler.’’

“İnternette yaşamımdan yaşıma yazılanların çoğu yanlış ama doğruluğu için uğraşmıyorum. İnterneti sevmiyorum. Popüler olmakla hiçbir zaman işim olmadı. Sosyal medyada olayım, görüneyim bunlar bana göre değil.”

“Yeni yazarlar ilginç olmaya çalışarak yazıyorlar.”

Bir kitapta yer alan tek bir cümlenin, insanın hayatında ne kadar önemli bir etki yarattığını söyleyerek, Tolstoy’un bir eserinden kendisinin etkilendiği cümle ile sohbetini tamamladı.

‘İyilik cesaret ister.’

Türk Edebiyatı’nda, sosyal tarihimize ışık tutan eserleriniz ve içten sohbetiniz için Teşekkürler Füruzan. İyi ki eserlerinizle hayatımızdasınız.

*Mehmet Fuat’ın Yeni Dergi’ye yazdığı zamanlardan Füruzan ile ilgili yaptığı yorumudur.

** Yazar ile Sohbet’te okunan kapanış şiiridir. Haydar Ergülen’in, Füruzan’ın Parasız Yatılı kitabını şiir gibi yazdığını düşünerek, kitapta yer alan hikayeleri şiir diliyle uyarladığı Sen Güneş Kokuyorsun Daha kitabındandır. Sen Güneş Kokuyorsun Daha Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Didem Yeşim Pektok