Kültür Sanat Ajandası, En Yeni Etkinlikler

İlhan Berk 100 yaşında

Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk’in 100. doğum yıldönümü için hazırlanan ve 20 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek olan “Şiir Her Yerdedir- İlhan Berk 100 Yaşında” sergisi, İlhan Berk’in üretim sürecine odaklanmış altı bölümden oluşuyor: Omurga/25 Şiir Kitabı”, “Evren/Resimler”, “Yörünge/Kitaplık”, “Kılavuz/Defterler”, “Kabuk/Eşyalar” ve “Harfler/Formlandırma Çabaları”.

Şairin 25 şiir kitabının omurgayı oluşturduğu sergide daha önce görülmemiş resim ve desenleri, 1955’lerden itibaren el yazısıyla tutmuş olduğu ve kapaklarını kendi hazırladığı defterleri ve bu defterlerin kapaklarıyla yayımladığı şiir kitaplarının sayfaları, her kitap için günümüzün önde gelen şair ve yazarlarının güncel görüşleri, videolar ve şairin kişisel eşyaları yer alıyor.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in, tasarımını ise Yeşim Demir’in yaptığı sergide İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor. Şairin dünyaya açılan penceresi olarak da yorumlanabilecek olan bu kitaplık, izleyiciler tarafından interaktif olarak incelenebilecek.

Adres: Yapı Kredi Kültür Sanat İstiklal Cad. No:161, Beyoğlu Tel: 0 212 252 47 00

Osman Çarmıklı’nın küratörlüğünde InDreams

EKAV/Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, Sandra Çavdar ve Koray Ariş’in “InDreams”adlı resim ve heykel sergisine 5 Ocak’a kadar Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor. Sanat olgusunu duyularla izlemenin ötesinde, kalıcı bir izlenim bırakacak şekilde düzenlenmiş serginin küratörlüğünü, uzun senelerdir koleksiyonerlik yapan Osman Çarmıklı üstleniyor. Sanatçıların yapıtlarının tınılarıyla algılanabilmesi, rüya dünyasına girebilmek ve seyredenlerin belleklerinde yer edebilmek için yapılan müzik, ışık ve görsel katkılar farklı bir sanatsal deneyim yaşatıyor.

“InDreams” sergisi Sandra Çavdar’ın ve Koray Ariş’in eserlerini bir araya getirerek mekân düzenlemesi, ışıklandırma ve betimleyici ses dokusu ile sanatın sihrini algılama noktasını sürdürebilir kalıcı bir düşe dönüştürüyor. Sergi yaptığı tüm duyulara hitap eden düzenlemeler ile ziyaretçilerinin duygularla yüklü belleklerinin hafifliğin uçarılığına dönüşeceği, batılın karanlığından ve objelerin dünyasına teslimiyetten bu hafiflikte uzaklaşacakları iddiasında.

Sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.arttv .com.tr ’de izleyebilirsiniz.

Adres: Gümüşsuyu, Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza No:15

Sucular Sanat Galerisi “Geçmişten Geleceğe II” sergisiyle kapılarını

Anadolu yakası, Bağdat Caddesi’nde yeni bir sanat galerisine kavuşuyor. Sucular Sanat Galerisi, 20 Aralık’ta “Geçmişten Geleceğe II” sergisiyle kapılarını açıyor. Anadolu yakasının en hareketli caddesi Bağdat Caddesi 2018’in son günlerinde yeni bir sanat galerisine kavuşuyor. Sucular Sanat Galerisi, 20 Aralık’ta sanatseverlerle buluşuyor. Galerinin ilk sergisi “Geçmişten Geleceğe II” Kemal İskender, Hüsnü Koldaş ve Ahmet Umur Deniz’in çalışmalarından oluşuyor. İlk açılış sergisiyle sanat dünyamıza katılacak olan galerinin açılış kokteyli 20 Aralık’ta gerçekleşecek ve aynı gün “Geçmişten Geleceğe II” sanatseverlerle buluşacak. Sergi 20 Ocak 2019 ‘a kadar ziyaret edilebilir.

Adres: Bağdat Caddesi, Çınardibi Apt. 349/3 Erenköy

Bir haftada 17 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19-23 Aralık 2018 tarihleri arasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta sahnelenecek oyunlar şöyle: Şekerpare, Matruşka, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar,Tatlı Kaçık, Komik-i Şehir Naşit Bey, Uzlaşma, Şahane Züğürtler ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Harikalar Mutfağı, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

Pera Müzesi’nde Ingmar Bergman’a övgü

Pera Film, Ingmar Bergman’ı doğumunun 100. yılında sinemasına bir övgü niteliği taşıyan özel bir programla anıyor. Yakın zamanda Türkiye’de gösterilmemiş dokuz filmi içeren Bergman’a Övgü programı, 14 – 29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Bergman’ın pek çok eserinin merkezinde; işlevini yitirmiş aile yapılarının, kan emici başarısız sanatçıların ve birbirimizle iletişim kurma konusundaki kolektif yetersizliğimizin tezahürleri yer alıyor. Sinema tarihinin etkili olduğu kadar tartışmalı yönetmenlerinden Bergman’ın sinemasına alışılmışın dışında bir seçki ile odaklanan programda şu filmler yer alıyor: Kriz, Sihirbaz, Stimulantia (Bölüm: Daniel), Sihirli Flüt, Lanetli Kadınların Dansı, Provadan Sonra, Karin’in Yüzü, Harald ile Harald, Saraband yer alıyor. www.peramuzesi.org.tr

Erimtan’da yeni yıl konseri

Ankara’nın önemli caz topluluklarından Somel Trio, 25 Aralık 2018 akşamı Erimtan Müzede Müzik/Salı Konserleri’nde dinleyiciyle buluşacak. Caz dinleyicisinin yakından tanıdığı, çok yönlü müzisyen besteci, piyanist, konrbassist Gökhan Somel’in topluluğunda, Doruk Petekkaya vokal ve gitarda, Sefer Can Zor davulda yer alıyor. Somel Trio, Erimtan konserinde caz standartlarından sevilen örneklerin yanı sıra, değişik parçalarla programını renklendirecek.

Binbir Gece Masalları Arkas’ta

Arkas Sanat Merkezi, kapılarını Binbir Gece Masalları’nın esrarengiz dünyasına açıyor. Dilden dile dolaşarak günümüze ulaşan, Ortadoğu kültürünün bir yansıması niteliğinde olup, daha sonradan yazıya geçirilen Binbir Gece Masalları, Oryantalist yazar, akademisyen ve seyyah Antoine Galland’un çevirisi sayesinde Avrupa’da ve dünyada çok ses getirmiştir. 18. yüzyılda gelişen egzotizm tutkusu ile fantastik edebiyatın gelişiminde büyük rol oynayan Binbir Gece Masalları, geçmişten günümüze tiyatro, opera, bale, ve sinema gibi görsel, dekoratif ve sahne sanatlarının ilham kaynağı olmuştur. Bu masalları konu alan her sanatçı bir sonraki jenerasyonu kendi dokunuşuyla beslemiştir. Binbir Gece Sergisi’nde izlenecek her eser farklı dönemlerde hayata geçirilmiş olup, farklı hayal dünyalarını yansıtmaktadır. Masalların sihirli dünyasında gezerken, 8. yüzyılda Arap coğrafyasında başlayıp günümüze uzanan Doğu tarihine de tanıklık edeceksiniz. Sergi 30 Aralık’a kadar Arkas Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Büyük Dâhi- Gazi Mustafa Kemal Sergisi

Folkart Gallery, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sergide 400 obje ve bir kısmı daha önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. “BÜYÜK DAHİ/Gazi Mustafa Kemal” isimli sergide Atatürk’ün bugüne kadar yayınlanmamış fotoğraflarından kullandığı kahve fincanına, Atatürk kapaklı Time Dergisi’nden Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda kullandığı gaz lambalarına, çeşitli kıyafetlerine kadar çok farklı objeler yer alacak. Sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, No: 39 Bayraklı/İZMİR, Folkart Towers B Kule Kat 18

Fazıl Say Piyano Resitali

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say 27 Aralık’ta muhteşem bir resitalle sanatseverlerle buluşacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin kuruluşunun 10’uncu yılında düzenlenecek konserde Say, etkileyici ve güçlü tekniğiyle izleyicinin karşısında olacak ve yeni eserlerinin yanı sıra; ünlü bestecilerin eserlerini yorumlayacak.

Yer: AASSM Büyük Salon www.aassm.org.tr