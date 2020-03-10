Kadınlar Yürüyerek Deneyimlerini Paylaştı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve bu sayede Türkiye’de ve dünyada eşitliğin, barışın hakim olduğu bir dünya düzeni için dayanışmayı desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiği Kadın Mentörlük Yürüyüşü, 350 mentör ve mentinin katılımıyla gerçekleşti.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliği kapsamında yaşamda mücadele sonucunda bir varoluş sergilemiş “deneyimli kadın liderler (mentör)” ile mücadelenin ilk sürecini başarıyla geçmiş ama önünde gidilecek uzun bir yolu olan “gelişme sürecindeki kadın liderler (menti)”, Cemal Reşit Rey konser salonunda bir araya gelip Nişantaşı, Maçka, Harbiye sokaklarında ve Nişantaşı Sanat Parkı’nda yürürken deneyimlerini paylaştı.

Dünyada kadın liderliğini desteklemek üzere kurulan Vital Voices’un başlattığı Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 8 Mart 2020’de dünyanın 66 faklı ülkesinde 160 etkinlik organize edildi. İstanbul’da düzenlenen mentörluk yürüyüşü etkinliğine mesleğinde başarılı olmuş iş kadınları, yöneticiler, akademisyenler, sanatçılar, sivil toplum aktivistleri, deneyimlerini üniversite öğrencileri ve iş yaşamına yeni başlamış genç kadınlar ile paylaştılar ve birbirlerinden ilham aldılar.

Şişli Belediye Belediyesi Başkanı Muammer Keskin: “Kadınlar özgür değilse, toplumlar özgür değildir. Ve kadınlar ne kadar güçlenirse, toplumlar o kadar güçlenir, gelişir. Biz, sosyal demokrat bir yerel yönetim olarak kadınların yaşam koşullarının iyileşmesini öncelikli politikalarımız arasında görüyoruz. Eğitimden sağlığa kadar yaşamın her alanında onları güçlendirecek hizmetler üretiyoruz. Kadınlara yönelik mesleki kurslarımız ve özel sağlık hizmetlerimizle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Birbirimizden ilham alıyoruz”

Birlikte yürümenin, eşitliğin de temeli olduğunu söyleyen SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç; “Ne mutlu bize. Biliyoruz ki çok ortak noktamız, paylaşacak ve konuşacak çok konumuz var. Kol kola, yan yana yürümeye başladığımızda İstanbul daha güzel bir şehir olacak. Biz konuşup birbirimizden ilham aldıkça Türkiye ve dünya daha güvenli bir yer olacak. Bu dayanışma ağını genişletebilirsek dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edin” dedi. 13 yıldır Uluslararası Kadınlar Günü anısına düzenlenen Vital Voices Küresel Mentörlük Yürüyüşleri, mevcut ve potansiyel kadın liderleri kendi toplumlarında yürümeleri için bir araya getiriyor. Kadınlar bu yürüyüşte, kişisel ve mesleki zorluklarını ve başarılarını paylaşıyor.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği hakkında

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve bu sayede Türkiye’de ve dünyada eşitliğin, barışın hakim olduğu bir dünya düzeni için örgütlü dayanışmayı desteklemek üzere Ağustos 2019 kuruldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak üzere eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan dernek, bu doğrultuda projeler yapıyor. Derneğin vizyonu; Toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak yoluyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak adına önümüzdeki on yıl içinde ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasında etkin, saygın ve kucaklayıcı bir sivil toplum kuruluşu olmak.