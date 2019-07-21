İstanbul Oyuncak Müzesi Ağustos Ayı Etkinlik ve Eğitim Programı

“Müzede Müzik Var!” Müzik Atölyesi

Oyuncakların diliyle dünya tarihini ziyaretçilerine aktaran İstanbul Oyuncak Müzesi bu yaz çocukları müzikle buluşturacak. Çocuklar seviyelerine göre belirlenecek farklı sınıflarda keman, gitar, solfej ve orkestra eğitimleri alma imkanı bulacaklar. Bu çalışmalarla müzik ile bağlarını kuvvetlendirecek müzikseverler aynı zamanda oyuncakların eğlenceli ve eğitici dünyasında düşlerin tarihine doğru yolculuğa çıkacaklar. Ekin Karaman ve Sadettin Ademoğlu’nun eğitmenliğinde gerçekleşecek Müzik Atölyesi’nde bir kur dört dersten oluşacak ve her ders 40 dakika sürecektir. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri gerçekleşecek eğitimde devamlılık ve tekrar önemlidir. 4 yaş itibari ile müziği seven, müzikle tanışmak ya da müzik konusunda bilgisini geliştirmek isteyen çocuklarımızın katılımıyla oluşacak sınıflar katılımcıların seviyelerine göre belirlenecektir. Keman ve gitar sınıflarının yanı sıra çocuklar solfej sınıfına dahil olarak müziksel işitme, okuma ve yazma yetilerini geliştirebilecekler. Orkestra sınıflarında ise keman, gitar, flüt, arp, çello, saksafon gibi birçok enstrümanda belirli seviyeye ulaşmış, nota okuyabilen öğrencilerle birlikte, albüm kaydı ve konser gibi projelerin de üretilmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımızın, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin harika atmosferine enstrümanlarından çıkan eşsiz seslerle eşlik edeceği bu unutulmaz deneyimi hep birlikte yaşayalım. Detaylı bilgi ve ön kayıt için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

Tarih : 31 Temmuz Çarşamba – 2 Ağustos Cuma – 7 Ağustos Çarşamba – 9 Ağustos Cuma

: 31 Temmuz Çarşamba – 2 Ağustos Cuma – 7 Ağustos Çarşamba – 9 Ağustos Cuma Yaş Grubu: 4 yaş itibari tüm çocuklara yönelik eğitimlerde sınıflar katılımcıların seviyelerine göre belirlenecektir.

4 yaş itibari tüm çocuklara yönelik eğitimlerde sınıflar katılımcıların seviyelerine göre belirlenecektir. Katılım Ücreti: Dört dersten oluşan bir kur ücreti 590 TL’dir.

Eğitmenler

Ekin Karaman : Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde aldığı keman ve piyano eğitimlerini 2007’de mezun olarak tamamladı. Birçok özel okulda keman ve piyano eğitimi verdi, konserler gerçekleştirdi. 2018’de Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ses Mühendisliği bölümünde master eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans tezi İTÜ Miam danışman ve jüri üyelerinden oluşan komisyondan geçti. Bir çok dizi, film, klip ve reklam filmi projelerinde yer aldı. 2010’dan günümüze bir çok sanatçıya konser ve kliplerinde kemanıyla eşlik etti. Bu sanatçı ve gruplar arasında; Enbe Orkestrası, Rafet El Roman, Atiye, Zakkum gibi isimler vardır. 2018’de Hayatı Dokuyan İplikler kitap projesinin animasyon teaser müziğini ve 2019’da çocuklar için “Işıklı Sesler” isimli enstrümantal albüm projesini gerçekleştirdi.

Sadettin Ademoğlu: Lise öğrenimini Bulgaristan’da tamamladıktan sonra, 1999’da başladığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler (Müzik Teorisi) bölümünden mezun oldu. Burada Kerim Soysal, Aydemir Mete ve Metin Irmak’ dan kontrbas eğitimi aldı. 1992’den günümüze bir çok sanatçının ve grubun albümlerinde, çeşitli single, reklam, dizi müziği kayıtlarında yer almıştır. Yerli ve yabancı bir çok sanatçı ve grup ile; etkinliklerde, konserlerde, festivallerde, albümlerde, kliplerde ve turnelerde gitarist olarak çalışmıştır. Sahne ve albümlerinde birlikte yer aldığı sanatçılar arasında; Grup Gündoğarken, İlhan Şeşen, Erol Evgin, Soner Arıca, Vassiliki Papageorgiou gibi isimler vardır.

“Picasso İle Kübik Bir Gün” Sanat Atölyesi

“Picasso ile Kübik Bir Gün” sanat atölyesinde müzedeki oyuncaklardan yola çıkarak resim ve heykel sanatının kübizm alanındaki en önemli sanatçılarından Picasso’yu daha yakından tanıyacağız. Önce, Picasso’nun resimlerinde neden geometrik formlar kullanıldığını anlamaya çalışacağız ve onun sanatı hakkında konuşacağız, sonrasında müzeyi gezerken seçtiğimiz oyuncakların görsellerini daire, kare, elips, üçgen, diktörtgen şekillerde kullanarak otoportrelerini yapacağız. Bunu yaparken de çok özel bir kağıda çalışacak ve kendimizi Picasso gibi hissedeceğiz. Bu atölye çalışmasında çocuklar, hem resim sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Picasso’yu anlayacaklar hem de müzedeki oyuncakları daha farklı bir gözle değerlendirip, yorumlayacaklar. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Mihriban Mirap

: Mihriban Mirap Tarih : 3 Ağustos Cumartesi

: 3 Ağustos Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 7-12 yaş tek başına

7-12 yaş tek başına Etkinlik Ücreti: 45 TL ( Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Bebekler Müzede

“Bebekler Müzede” atölye çalışmasına katılacak olan bebekler, dış dünyayı anlamlandırma sürecini kolaylaştıran oyuncakların geçmişine doğru emekleyecekler. Bebekler ve anneleri ya da babaları ile İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ilk müze deneyimlerini, Psikolog Gülşah Nurgül Han eşliğinde yaşayacaklar. Miniklerimizin müze gezme alışkanlığının ilk temelleri anne/baba – bebek arasındaki bağı kuvvetlendirici etkinlikler yapılarak atılacak ve güvenli kollarda kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. 16-22 aylık ve 23-28 aylık bebekler ile anne ya da babalarına yönelik olan etkinliğimiz farklı saatlerde yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Etkinliğimize katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Etkinliğin sonunda “Oyuncak Müzesi İlk Gezim” katılım belgesi verilecek.

Tarih : 4 Ağustos Pazar

: 4 Ağustos Pazar 16-22 aylık bebeklere yönelik seans saat 10:00’da

23-28 aylık bebeklere yönelik seans saat 11:15’te başlayacaktır.

Katılım Ücreti: 55 TL(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Sadako Sasaki’yi Anma Günü Etkinlikleri

İstanbul Oyuncak Müzesi Hiroşima’ya atılan atom bombasının yıl dönümünde, dünya barışının ve silahsızlanmanın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’yi anıyor. Bu yıl, 6 Ağustos Salı günü, Sadako Sasaki’yi Japon ve Türk çocuk şarkıları ile anmaya başlıyoruz. Didem Karakaya’nın flütte, Alise Juska-Savga ve Katarzyna Özdemir’in kemanda, Feride Berin Öğet’in çelloda yer aldığı Baby Concerts’in müzisyenlerinin çalacağı şarkıların ardından, Gökçen Atamgüç eğitmenliğinde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Japon kültürünün bir parçası olan kağıt katlama sanatı origami ile tanışarak turna kuşları yapacaklar. Ardından kanatlarına barış, sevgi, huzur yazacakları kuşların gökyüzüne havalandığını hayal ederek duygularını resimlere aktaracaklar.

Etkinlik müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti tam 15 TL, indirimli 12 TL’ dir.

Tarih : 6 Ağustos Salı

: 6 Ağustos Salı Saat : 11:00-12:30

: 11:00-12:30 Yaş Grubu: 5 yaş ve üzeri

Atıktan Robot Heykel Atölyesi

Uzaya çıkmaya hazır olun. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin uzay odasında ilk oyuncak robot örneğinin yanı sıra pek çok robot göreceğimiz atölye çalışmasında zaman içinde oyuncakların değişimini inceleyecek ve atık malzemeler kullanarak kendi robot tasarımımızı yapacağız. Hem eğlenip, hem öğrenebileceğimiz bu süreci eğlenceli bir oyuna dönüştürecek ve çok renkli robot heykeller tasarlayacağız. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Mihriban Mirap

: Mihriban Mirap Tarih : 24 Ağustos Cumartesi

: 24 Ağustos Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına Etkinlik Ücreti: 50 TL ( Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Notaların Dansı” Klasik Müzik Dinletisi

İstanbul Oyuncak Müzesi “Baby Concerts” ile klasik müzik konserlerine devam ediyor. Dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek klasik müzik konserinde küçük müzikseverler Edvard Grieg, Pyotr İlyiç Çaykovski , Antonio Vivaldi , Wolfgang Amadeus Mozart , Johann Sebastian Bach, Gioacchino Rossini gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini dinleme imkanı bulurken kısa bir bale performansı ile müzenin büyülü ortamında görsel bir şölen yaşayacaklar. Her yaştan ziyaretçiye uygun olan klasik müzik dinletisi yaklaşık kırk dakika sürecektir. 0-12 yaş çocukların aileleri ile katılması gerekmektedir. Konsere sınırlı sayıda katılım sağlanabilmektedir ve rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Rezervasyonlar 10:00’a kadar geçerlidir.

Sanatçılar: Didem Karakaya, Flüt / Alise Juska-Savga , Keman / Katarzyna Özdemir, Keman / Feride Beğin Öğet, Çello / Olga Yürükoglu, Balerin

Didem Karakaya, Flüt / Alise Juska-Savga , Keman / Katarzyna Özdemir, Keman / Feride Beğin Öğet, Çello / Olga Yürükoglu, Balerin Tarih : 25 Ağustos Pazar

: 25 Ağustos Pazar Saat : 11.00

: 11.00 Katılım Ücreti: 0-24 aylık bebekler ücretsiz, 2 yaş itibari ile 60 TL’dir. (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve yerler numaralı değildir.

“Kızılderili Köyü” Tasarım Atölyesi

Amerika’nın yerli halkı Kızılderililerin köylerini tasarlayacağımız bu atölye çalışmasında müzenin vitrinlerinde hayranlıkla izlediğimiz Kızılderili dioraması bize esin kaynağı oluyor. Ahşap malzemenin kullanılacağı atölyede Kızılderillerin kıyafetleri, evleri, başlıklarındaki tüylerin ne anlama geldiği, nasıl haberleştikleri ve yaşam felsefeleri hakkında sohbetler edeceğiz. Aile bireyleri ile birlikte katılacakları bu çalışmada çocuklar hem aileleri ile kaliteli ve eğlenceli vakit geçirme hem de yaratıcılıklarını geliştirme imkanı bulacaklar. Yaklaşık 90 dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Deniz Doğruöz

: Deniz Doğruöz Tarih : 31 Ağustos Cumartesi

: 31 Ağustos Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile ile), 7-12 yaş (aile ile/kendi başına)

: 3-6 yaş (aile ile), 7-12 yaş (aile ile/kendi başına) Etkinlik Ücreti : 60 TL’dir. (Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar. Çocuğunuza müzede yaşadığı deneyimi hatırlatacak bu etkinlik, müze sergisinden etkilenerek kendi boyadığınız oyuncakla müzeden ayrılmanın keyfini yaşatıyor. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir. Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.