Hayattan Öğrendiklerim II

Değerler. Üzerinde çok da konuşmadığımız ancak hayatımızı derinden etkileyen değerler. Kişinin kendisine sorması ve keşfetmesi gereken öncül sorulardan biri: “Benim değerlerim ne?” Aslında bu soru, o kadar önemli ve kritik ki, kişi değerlerine uygun hareket etmediği zaman yaşam amacını bulamıyor, yaşam amacını bulamayınca da hayatta sürüklenip duruyor.

Yakın zamanda okuduğum bir kaynakta 140’ın üzerinde değer tespit edildiği yazılmıştı. En yaygın olanları aile, vatan sevgisi, paylaşmak, yardımda bulunmak diyerek sıralanıyordu. Değerlerimize uygun yaşamak mutluluğun ve verimliliğin kritik aşaması. Hayatta yaşadığımız zorlukların temelinde değerlerimize uygun işlerde çalışmamak, ortak değerlere sahip olmadığımız kişilerle beraber olmak, bu ilişkilerimizi sürdürmek, yaşanan olumsuzluklarda kendi payımızı düşünmeden başkasını veya başkalarını suçlamak geliyor. Oysa bir önceki yazımda bahsettiğim üzere gelişim yolculuğu kişinin kendisine güçlü ve anlamlı sorular sormasıyla başlıyor. Bu yolculuk öyle sahici ve büyüleyici ki, güzergahta yaşadığın her şey seni şaşırtmaya, öğretmeye, paylaşmaya çağırıyor. Bu paylaşımlar bizi zenginleştiriyor.

Ben hayattaki değerlerimi ancak 40 yaşından sonra tespit edebildim. Kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Hayat boyu bunun üzerinde düşünmeyip, yaşam meşgalesi içinde debelenip duran o kadar çok kişiye rastladım ki, sayısını bile unuttum. Değerlerimi belirledikten sonra ona uygun hareket etmeye başlayınca hayat karşı bakışım, yaşam sevincim ve zorluklara direncim de değişti. Örneğin, gönüllülük benim önemli değerlerimden biri. Yaşadığım topluma herhangi bir karşılık beklemeden destek verebilmeyi çok önemsiyorum. Bunun için iki kuruluşa üye oldum, eğitimlerine katıldım, mesleğime uygun olarak da çeşitli yaş gruplarına bunlarla ilgili eğitimler verdim, veriyorum. Bu sayede o kadar farklı hayatlar, o kadar farklı hikayeler öğrendim ki, bunu meslek hayatımda mutlaka kullanıyorum. Aslında karşılık beklemeden yaptığım bir yardım, bana kat ve kat fazlasıyla geri dönüyor. Şuna yürekten inanıyorum, karşılığını göremesem de bu tip faaliyetlerle ilk günkü heyecanımla devam ederdim.

İyi güzel de ben değerlerimi nasıl bileceğim? Bunun yollardan biri de sertifikalı koçlardan biri ile yapacağınız görüşmeler olabilir, çeşitli gelişim kursları olabilir. Hem elimizin altında çok önemli, internet adında bir kaynak var. Aman dikkat bunu ararken, sosyal medyanın parlak dünyasında kaybolmayın.

Hadi şu andan itibaren adım atarak değerlerimizi bulmak için araştıralım, adım atalım. Değerlerimize uygun hayatlar kuralım ki, mutlu, bereketli, paylaşımcı bir hayatımız olsun çünkü biz bunu hak ediyoruz.

Anıl Akın