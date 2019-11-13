Gerçek Dost, Senin Şarkını Tekrarlayandır

Bir Afrika kabilesinde, hamile kalan kadınlar, arkadaşlarını toplayıp doğaya gider ve doğacak çocuğun şarkısını duyana dek meditasyon yapıp dua ederler.

Bu kabileye göre, her ruhun kendine özgü ses vibrasyonları vardır. Kadınlar bu seslere kulak verdiklerinde, hep birlikte yüksek sesle seslendirirler. Sonra da kabileye dönüp şarkıyı herkese öğretirler.

Çocuk doğduğunda, tüm kabile toplanarak ona şarkısını söyler.

Çocuğun sonraki önemli dönemlerinde aynı şarkı okunur.

Ölüm döşeğinde de aynı şarkı söylenir.

Aslında hepimizin içinde bir şarkı olduğunu biliriz ve sevdiklerimizin zor zamanlarımızda bunu fark etmelerini ve bize söylemeye yardımcı olmalarını arzu ederiz.

Bu şarkı, Afrika kabilesinde farklı bir zamanda da söylenir.

Bir insan kabul edilmez bir cürüm işlediğinde, kabile toplanır ve ona şarkısını söyler. Çünkü bu kabileye göre, antisosyal davranışlar ceza ile düzeltilemez. Ancak sevgiyle ve kimliğin hatırlanmasıyla çözülebilir.

Kendi şarkını duyduğun zaman, bir başkasına zarar verecek davranışlarda bulunma isteğine ihtiyaç kalmaz.

Gerçek Dost Kimdir?

Gerçek dost, senin şarkını duyan ve ihtiyacın olduğunda sana tekrarlayandır.

Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup hayattaki büyük sırrı çözemedik. Soru da cevapsız ve acımasız kalakaldı:

Nasıl yaşadın?

Neden öyle yaşadın?

Neyi yapabilecekken yapmadın?

Başka bir yol, başka bir anlam arıyordun.

Yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın, yanlış yollara saptın, yanlış insanları sevdin, yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın.

Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun?

Hayat, her koşulda paylaşmaya değer.

Günlüğünüz, karşısında ruhen çırılçıplak kalmayı göze alabileceğiniz belki de tek dostunuz.

Alan Cohen

“Living from the Heart”tan alıntı.