65. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı Melisa Kesmez’in Oldu

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ödülün bu yılki sahibi Melisa Kesmez oldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle verilen ödüle Melisa Kesmez, Nohut Oda adlı kitabıyla layık görüldü.

1955’te Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti’nce veriliyor. Sait Faik’in vasiyetnamesine uygun olarak dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, bu yıl Doğan Hızlan başkanlığında, Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen ve Murat Gülsoy’un katılımıyla oluşturuldu. Jüri, ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

“Değerli yazar Melisa Kesmez, Nohut Oda adlı öykü kitabında insan ilişkilerinin karmaşıklığını, sarıp sarmalayan sıcaklığını ve nefessiz bırakan boğuntusunu telaşsız, duru bir üslupla anlatmayı başarmıştır.”

Melisa Kesmez hakkında

Melisa Kesmez, Eylül 1980’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu. Bir dönem İngiltere’de yaşadı. Yaratıcı yazarlık, gazetecilik ve fotoğrafçılık alanında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli eğitimler aldı. Dergi ve gazetelerde edebiyat, müzik ve fotoğraf üzerine yazıları, söyleşileri ve çevirileri yayımlandı. Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz, Bazen Bahar ve Nohut Oda adlı üç öykü kitabı yazdı. Bazen Bahar ile 2017 NDS Edebiyat Ödülü’nde Mansiyon aldı. DOT Tiyatro tarafından sahnelenen pek çok tiyatro oyununu Türkçeye kazandırdı. Farklı tiyatro ekiplerine dramaturg olarak dahil oldu. Şu anda çocuk edebiyatı alanında yayıncılık yapıyor; editör, çevirmen ve dramaturg olarak çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor. İstanbul’da yaşıyor.

Sait Faik ve Darüşşafaka

Ömrünün son günlerinde çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik, 1954’te Darüşşafaka’da düzenlenen bir matineye katılır ve çok etkilenir. Matineden sonra okulu gezen Sait Faik, çocuklarla ilgilenir ve onları takdir eder. Eve döndüğünde annesine, mal varlığını, babası hayatta olmayan çocuklara iyi olanaklar sağlayan Darüşşafaka’ya bağışlamayı teklif eder. Sait Faik’in annesi Makbule Hanım, yazarın vefatından sonra, 8 Kasım 1954’te hazırladığı vasiyetinde mal varlıklarının çoğunu, yazarın eserlerinin telif haklarını ve müze yapılması koşuluyla Burgazada’daki köşkü Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştır. Darüşşafaka, kendisine 1964’te intikal eden bu vasiyete titizlikle sahip çıkarak, Sait Faik Abasıyanık Müzesi adıyla 22 Ağustos 1959’da halka açılan müze evin bakım, onarım gibi sorumluluklarını 1964’ten başlayarak üstlenmiştir. Makbule Abasıyanık vasiyetinde ayrıca, oğlu adına her yıl bir hikâye armağanı verilmesini şart koşmuştur. Darüşşafaka Cemiyeti, 1964’ten bu yana “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı” adı altında her yıl bir öykücüye ödül veriyor. Edebiyat dünyamızın en değerli ödüllerinden biri olan Armağan, 2012’den beri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor.