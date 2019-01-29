28 Ocak Haftası Kültür Sanat Ajandası

Cemal Süreya’ya Selamla: Üvercinka

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan eserleri ortak bir başlık etrafında bir araya getiren sergi, ünlü şair Cemal Süreya’ya selam gönderiyor. Serginin ana başlığı da şairin toplu yapıtlarını içeren Üvercinka’dan ödünç. Bu sergide, başka bir dile çevrilemeyecek kadar şiir evrenine gömülü olan Üvercinka, uluslararası sanatın çarpıcı örneklerine sahip koleksiyondaki eserler için yeni bir yorumlama noktası oluyor. Şiirsel ve görsel algıyı ön plana çıkarmayı hedefleyen Üvercinka sergisinin içeriği “yeniden düşünmek”, “yeni sorular üretmek” üzerine. Sergi 17 Şubat 2019 Pazar akşamına kadar yalnızca hafta sonları ziyaret edilebilir.

Adres: Rumeli Hisarı, Balta Limanı Hisar Cd. No:5.

Ender sesler

Loca, Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart ve Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ortak projesi olan “Ender Sesler” konser dizisi kapsamında bu ay Garth Knox’u ağırlıyor. Çağdaş müzik sahnesinin önemli viyola icracılarından olan Knox, uzun yıllar Arditti “Quartet” ve Ensemble Intercontemporain’de viyola çaldı. Repertuarını, minimalist müzikten başlayan, yeni teknikleri ve teknolojileri içeren müzik tarzlarına uzanan geniş bir yelpazeden oluşturdu. Bu yelpaze, onun, Barok dönemde kullanılan “viola d’amore”a ve Ortaçağ kemanına olan merakıyla koşut olarak geçmişin müziklerine de açıldı ve Knox, Barok dönemin ve Ortaçağ’ın müziklerini eklektizmin tuzağına düşmeden bugüne taşımayı başardı. Konser 30 Ocak’ta gerçekleşecek.

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Cd. No:161 Beyoğlu İstanbul. Biletler biletix’te

Evrenin Nabzı

İş Sanat Kibele Galerisi, sanatseverleri heykeltıraş Maria Kılıçlıoğlu heykelleri ile düşlerin dünyasına davet ediyor. Kılıçlıoğlu, aldığı eğitimle Batı’ya dönük yüzünü yıllar içerisinde Mezopotamya’ya çevirerek sanat yaşamında yeni arayışlara yöneldi. Bulgar heykeltıraş Dimitır Dimov’un kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, dört yaşına geldiğinde babasının heykel atölyesine gitmeye başlayarak küçük yaştan itibaren sanatın içinde nefes aldı. Oyuncakları heykel hamuru, balmumu, bronz olan Kılıçlıoğlu, heykel yaratmanın mucizesini çocukluğundan bu yana deneyimledi. İlk eserleri Ana, Şeytan, Melek, Öpücük sanatçının form arayışının temsilleri olarak doğdu. Taş, balmumu ve bronz kullanarak ürettiği eserlerini birçok kez sergileyen sanatçının, en çok benimsediği Helenistik tarzda çok sayıda eseri vardır.

Maria Kılıçlıoğlu’nun retrospektif sergisi 23 Şubat’a kadar İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Adres: İş Kuleleri Levent / İSTANBUL

Çocuk Sanat Festivali

Zorlu PSM’de 31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival, 3-15 yaş arası çocukları sanat ile buluşturmayı hedefliyor. Resimden müziğe, mozaikten dramaya, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan uçurtma yapımına, dijital sanattan kodlamaya kadar geniş̧ yelpazede atölyeler oluşturuyor. Bu atölyelere ek olarak tohumdan toprağa, hayvandan bitkiye doğa sevgisini sanat ile bağdaştırıp çocuklara çeşitli deneyimler kazandırmak amaçlamıyor. Görme, işitme ve bedensel engelli çocuklar için beden perküsyonu, atölyeler ve film gösterimleri gibi farklı dallardaki etkinliklerle her çocuğa dokunmayı, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunun vurgulanması hedefleniyor Ebeveynler için de birçok söyleşilerin olacağı Çocuk sanat Festivali, tiyatroların, sinema gösterimlerinin, müzikallerin de olduğu keşiflerle dolu bir serüven.

Kadıköy’de çocuk kitapları günleri

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri” 26 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde (Kozzy) kapılarını açıyor. Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri’ne Türkiye’nin önde gelen 11 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılıyor. Çocuk Kitap Günleri 3 Şubat’a kadar Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bedri Baykam ve Göreceli Zamanlar

Bedri Baykam’ın son 10 yılda yaptığı eserlerden oluşan sergi, 31 Ocak- 3 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergileniyor. 4D, Tarihin Röntgencisi ve son dönem işlerinden oluşan sergi, Baykam’ın 4D ve tual üzerine yaptığı eseri kapsıyor. 9 Şubat’ta da CKM Sanat Galerisi’nde Bedri Baykam ile söyleşiye dileyenler katılabilir.

Operada eğlence var!

Ankara Devler Opera ve Balesi eğlenceli bir gösteri le seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. “The Fun Time of the Opera-Operada Hayalet Değil Eğlence Var” orkestra şefi Muas Göçmen’in sunumu ve yönetiminde, en sevilen operalardan bölümlerin eşliğinde seyirci ile bir araya geliyor. Her yaştan seyirciye hitap eden gösteri, operanın büyülü dünyasını henüz keşfedememişler için bir başlangıç, keşfetmiş olanlar için de yepyeni bir bakış açısı getirecek. Gösteri 2 Şubat’ta Ankara’da Opera sahnesinde.

Don Giovanni İzmir’de

İnsanlık tarihinin en büyük dehalarından biri olan Mozart’ın, ‘komik motiflerle süslü ciddi operası’ Don Giovanni, on sekizinci yüzyılda İspanya’da Sevil’deki bir çapkının yaşamını anlatmakta. Pervasız bir çapkının çok karakterli ve çetrefilli ilişkiler içinde aşk oyunlarının anlatıldığı, sıklıkla kullanılan yalanlara her sınıftan insanın alet edildiği bir opera Don Giovanni. Temsil 31 Ocak’ta İzmir’de Elhamra sahnesinde izlenebilir.