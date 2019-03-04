4 Mart Haftası Kültür Sanat Ajandası

Stratum

EKAV/Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı Stratum başlıklı 15’inci kişisel sergisini 5-30 Mart 2019 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor. STRATUM’da renk, doku ve desen katmanları aracılığıyla şifrelenen tuvaller, zaman, mekân ve hafıza katmanlarını sorgulayan sanatçının resim dilini oluşturuyor. Evrimin hafızası paylaşıldığında, metaforların ötesine geçildiği bir an olur; işte o anda, içgörü katmanları -STRATA- meydana gelir. Latincede STRATUM olarak adlandırılan bu katmanların her birine özenle yaklaşan Ertuğ, yaşamın içinde biriktirdiklerini, ‘Zamanın kısa tarihi’ni, insanın maddeyi işlemeyi öğrendiği evrimin içinden süzerek tuvaline aktarıyor. Sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.arttv.com.tr’de izleyebilirsiniz.

Adres: The Ritz Carlton Süzer Plaza No: 15 Gümüşsuyu.

Borusan Contemporary’den 3 sergi

Borusan Contemporary’de 9 Mart Cumartesi günü üç yeni sergi ziyarete açılıyor: Boomoon: Boğaziçi, Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Seçki ile Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde. Borusan Contemporary üç yeni sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergilerden ilki, Güney Kore’nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon’un Borusan Contemporary’nin siparişiyle hazırladığı Boğaziçi. Boomoon’un Boğaziçi izlenimlerini ışık, form, gölge ve yansımalar üzerine kurduğu fotoğraf sergisi 25 Ağustos’a kadar ziyarete açık kalacak. Aynı tarihe kadar izlenebilecek Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Seçki, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yakın zamanda eklenen yeni eserlerden oluşuyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar görülebilecek Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde ise Turgut Uyar’dan alınan ilhamla koleksiyondan bir seçkiyi çağdaş sanat izleyicisine sunacak. Üç sergi de, 9 Mart Cumartesi günü ziyarete açılacak. Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde 8 Mart 2020, Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Seçki ve Boomoon: Boğaziçi sergileri ise 25 Ağustos 2019 tarihine kadar izlenebilir.

Ziyaret Saatleri: Borusan Contemporary yalnızca hafta sonları 10.00–19.00 saatleri arasında açıktır. Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No: 5 Perili Köşk, Sarıyer, İstanbul.

Bach Café’de Geveze Piyanist konserleri

Emir Gamsız’ın Geveze Piyanist konserleri sezon boyunca farklı temalar ve bestecilerin eserlerinden oluşan programlar, Gamsız’ın ilgi çekici, eğitici ve eğlenceli anlatımı ve projeksiyon gösterimi ile Bach Cafe’de. Çayınız, kahvenizi yudumlarken birkaç adım ötenizdeki performansın adeta içinde olarak klasik müziği deneyimleyeceğiniz bu konserler 12 yaş ve üstü herkese açık. Daha fazla bilgi için www.gevezepiyanist.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 10 ve 17 Mart’ta Geveze piyanşst lakaplı, piyanist Emir Gamsız’ın anlatımı ve mini konserinin konusu “Paris’te bir mülteci Chopin”. Rezervasyon için tel: 0212 2630474.

Adres: Ahmet Adnan Saygun cad. Gündeş sitesi, Selin Ap. No.9A Ulus

Emel Sayın konserleri

Emel Sayın’ı özleyeneler için mart ayı bire bir. Ünlü sanatçı 6 Mart’ta CRR’de Sadi Hoşses ve Sadettin Öktenay şarkıları 9 Mart’ta da TİM Show Center’da sevenleriyle buluşacak. Usta sanatçı, geçmişten günümüze gelen ve gönlümüzde yer eden şarkılardan oluşan repertuvarıyla bir kez daha Türk sanat müziği sevenleriyle buluşacak.

Aleksandrov Kızılordu Korosu İstanbul’da

Ünlü Kızılordu Korusu ve Dans Topluluğu, İstanbul’da mart ayında üç konser veriyor. 9 Mart’ta Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, 10 Mart’ta CRR’de ve 11 Mart’ta Ataşehir’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda izlenebilir. Büyükçekmece ve Ataşehir’deki konserler ücretsiz. 1928 yılında “Kızılordu Merkez Evi”nde kurulan topluluğun dans yönetmenliğini Pavel İvanoviç İlyin (1881-1953) yaptı. Müzik yönetmenliğini ise ünlü şef Aleksandr Vasilyeviç Aleksandrov (1883-1946) üstlendi. 1946 yılında Aleksandr Vasilyeviç’in ani ölümünden sonra koronun sanat yönetmeni ve baş koro şefi olarak oğlu Boris Aleksandrov atandı. 2003-2008 yılları arasında Vyacheslav Korobko, 2008-2012 yılları arasında İgor Raevskiy, 2012-2016 yıllarında Gennadiy Sacheniuk koroya şeflik etti. 2016’da koro şefliğini üstlenen Valeriy Halilov Karadeniz üzerinde gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybetti. Günümüzde ise koroya yeniden Gennadiy Sacheniuk şeflik etmektedir. Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun repertuvarında iki binden fazla eser bulunuyor.

Dünya Kadınlar Günü 3 Tenor Konseri

Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ile Aykut Çınar’dan oluşan Üç Tenor; 8 Mart’ta Erimtan Müzesi Sahnesi’nde olacak. Tüm dünyada çok beğenilen Üç Tenor kavramını Türkiye’de hayata geçiren Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ile Aykut Çınar; zaman zaman birlikte, bazen de tek başına farklı stillerde eserler okuyacak.

3 TENOR Şenol Talınlı – Aylut Çınar – Ayhan Uştuk

Ezgi Karakaya (Mezzo Soprano)

Tuğba Dekak (Soprano)

Emel Özer (Keman)

Melahat İsmayilova (Piyano)

Demet Gökalp (Çello)

Adres: Gözcü Sokak No 10 Kale Altındağ, Ankara

Kadın Yönetmenler haftası

İzmir Fransız Kültür Merkezi, bu yıl 2. gerçekleştirilen Kadın Yönetmenler Haftası’nı ağırlıyor. Etkinlik programında 4 tanesi belgesel film olmak üzere 12 uzun metraj film ve 18 kısa metraj film yer alacak. Ayrıca panel, söyleşi ve atölye çalışmalarına da yer verilecek. Etkinlik yönetmen Gülten Taranç ve senarist Şebnem Vitrinel tarafından organize ediliyor. Program şöyle:

4 Mart Pazartesi

14:30 Panel “Ödüllü Sinemacıların İlk Filmleri” Çiğdem Vitrinel, Gülten Taranç, Sefa Öztürk, Banu Bozdemir. Moderatör Banu Bozdemir.

17:00 KARAKÖY’ÜN TONLARI

Yönetmen Sevinç Baloğlu’nun katılımıyla.

19:00 FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU

Yönetmen Çiğdem Vitrinel’in katılımıyla.

5 Mart Salı

14:30 Panel “Kadın Yönetmenlere Sorulmaması Gereken Sorular, Medyada Kadın Yönetmenlerin sunumu” Vuslat Saraçoğlu, Aysim Türkmen. Moderatör Hande Kara.

17:00 BORÇ

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun katılımıyla.

19:00 SİBEL

Yönetmen Çağla Zencirci

6 Mart Çarşamba

17:00 MÜZİKLİ BİR HİKAYE – UMUTLU BİR HİKAYE

Yönetmen Jale İncekol’un katılımıyla.

19:00 TOZ BEZİ

Yönetmen Ahu Öztürk

7 Mart Perşembe

17:00 SELAHATTİN’İN İSTANBULU

Yönetmen Aysim Türkmen’in katılımıyla.

19:00 KAYGI

Yönetmen Ceylan Özçelik

Detaylı program için: https://www.facebook.com/kadinyonetmenlerhaftasi/

Ayşe Dural