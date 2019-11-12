TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri 4 Kasım Pazartesi akşamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Otuz sekizinci yaşını “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması ile selamlayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Ödülü Sayın Adnan Özyalçıner’e TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal tarafından verildi.

Bu yıl “Faust” temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü Sayın Mevlut Akyıldız’a TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hızlan tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi’ne değer görülen Sanatsever Kurum Onur Ödülü Sayın Fahamettin Akıngüç’e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Handan İnci tarafından takdim edildi.