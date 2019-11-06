Sevinç Çiftçi’nin Sergisi Tersyüz

‘Ne masum, ne suçlu, ne vahşi, ne medeni, ne içerisi, ne de dışarısı, ne dip, ne yüzey

ne çocuk, ne yetişkin ve ne şimdi, ne de geçmiş

Araftayız…

Yolculuk güzel olan…

Son dönemde göründüğünün aksini de barındıran o kısa anların peşine düştüğümü ve bu serüvenin, beni insan doğasındaki ikiliklere (duality) yoğunlaşmaya götürdüğünü fark ettim. Bu ikiliklerin içinde, tersten bakabildiğimiz anlarda masum olanın vahşi, ‘şimdi’de olanın geçmişte olduğunu fark ederiz. Sosyal giysilerimizden sıyrıldığımız anlarda içeriye sızan ışık, bizi türlü maceralara ve doğduğumuz andaki bilince davet eder. Hatırlamadığımız sonsuz zamanlara…’

Galeri Diani 16 Kasım – 3 Aralık 2019 tarihleri arasında Sevinç Çiftçi’nin insanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı “Ters Yüz II” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çiftçi, son yıllarda figüratif resimde adından sıkça söz ettiren genç temsilcilerinden biri.

Sanatçı, ilk sergisini Ekim 2018’de Berlin’de aynı tema ile sanatseverlerin beğenisine sunmuş ve bu temayı işlemeye devam edeceğini belirtmişti. Serinin ikinci sergisi olan ‘Ters Yüz II’ sergisinde ise yağlı boya resimlerin yanı sıra karışık teknikle ürettiği kağıt işlerin de bulunduğu bir seçki ile karşısına çıkacak sanatseverlerin.

Sevinç Çiftçi Kimdir? 1976’da İstanbul’da doğdu. 1997 yılında M.Ü.G.S.F resim bölümünden mezun oldu. Sinema ve televizyon alanında sanat yönetmenliği mesleğini 10 yıl boyunca sürdürerek, birçok proje için kostüm ve dekor tasarımı gerçekleştirdi. Ardından Türvak Sinema Televizyon okulunda sanat yönetmenliği eğitimi verdi. 2008’de Oluşum Drama Enstitüsü’nde “Drama Liderlik Programı”nı tamamlayarak, aynı kurumda “Sanat Akımları ve Drama” konulu dersi yürüttü. Birçok bienal ve fuarda çocuklarla drama atölyeleri gerçekleştirdi. 2012 yılında İtalya’da Florance Academy of Art ‘Painting Figure in Oil’ programına katılan sanatçının eserleri, ulusal ve uluslararası resim sergilerinde yer aldı ve kişisel sergiler açtı. Sanatçı halen İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.