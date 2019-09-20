Samsung Electronics Türkiye “Şiddete Ortak Olmayacağız” Dedi

Samsung Electronics Türkiye, ticari işletmeler ve firmalardan görmeye alışık olmadığımız bir duyarlılık göstermek ve şiddet karşıtı bir tavır almakla kalmadı, eyleme de geçti.

Samsung Electronics Türkiye, yaptığı duyuru ile yeni yayın döneminden (Eylül 2019) geçerli olmak üzere, senaryosunda kadına, çocuğa şiddet içeren hiçbir yapıma reklam vermeyeceğini, sponsor olmayacağını duyurdu. Üstelik tüm kurum ve kuruluşları da aynı duyarlılığı sergilemeye davet etti.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Samsung Electronics Türkiye’nin televizyon reklam gücü ile, kadın ve çocuğa karşı işlenen fiziksel ve psikolojik şiddetin normalleştirilmesine ortak olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kamuoyunun takdiri ile karşılanan bu sorumlu davranışın diğer ticari işletmeler ve firmalara da örnek oluşturmasını, kitle iletişim araçlarında adeta meşrulaştırırcasına, haklı gösterilircesine sergilenen ve bu şekilde normalleşmesinde pay sahibi olunan şiddetin artık bir son bulmasını diliyoruz.

Samsung Electronics Türkiye’nin televizyon reklam gücü ile, kadın ve çocuğa karşı işlenen fiziksel ve psikolojik şiddetin normalleştirilmesine ortak olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/eBNqP4Zbrw — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) September 18, 2019