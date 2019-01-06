“Estetik ve İçgüdü” IMOGA Art Space’de

Sema Boyancı, 30. Kişisel sergisi ile sanatseverlerle IMOGA Art Space çatısı altında buluşacak. 30’u aşkın özgün eserin sergileneceği “Estetik & İçgüdü” 05-26 Ocak tarihleri arasında izlenebilecek.

Ressam Sema Boyancı “Estetik & İçgüdü” adlı sergisiyle 05-26 Ocak tarihleri arasında IMOGA Art Space’de sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı uzun yıllar hayal ettiği serüvenini gerçeğe dönüştürürken, arka fonda tuval üzeri yağlıboya, önünde cam üzeri yağlıboya teknikleriyle farklı bir pencere aralıyor. Kullandığı kumaş kırpıntıları yaşantılarla ilişki kurmak gibi, yaşamlara dokunmak gibi… O kadar tanıdık, samimi, sıcak, gönülden…

Her bir cam ayrı bir özen, ayrı bir saygıyla boyanmış. Oradaymış gibi…

…mış gibi.

Sema Boyancı’nın hayalden gerçeğe, farklı hayatlardan esinlenerek ürettiği işlerden oluşan “Estetik & İçgüdü” sergisi, 26 Ocak’a kadar IMOGA Art Space’de izlenebilecek.

Sema Boyancı hakkında: 1954 Bolu, Mengen’de doğdu. 1971 Bolu İlköğretmen okulunu bitirdi. 1974 İstanbul Atatürk Eğitim Enstitü’sünü bitirdi. 1992 G.Ü.M. Eğitim Fakültesi’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 2002 Datça’ya yerleşti. Halen Datça’daki atölyesinde çelışmalarını sürdürmektedir

IMOGA ART Space Hakkında: IMOGA Art Space, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin sanat birikiminden beslenmekle birlikte bu dev koleksiyona ve yılların tecrübe birikimine yeni bir açılım sağlayacak biçimde farklı teknik üretimlere ve farklı çağdaş sanat alanlarına da olanak açan bir anlayış ile kuruldu. İlk adımını IMOGA Müzesinin açılışını takiben IMOGA Art Gallery konsepti altında 2004 yılında Nişantaşı’nda açan yapı, ardından Kızıltoprak’ta 2015 yılında yenilenerek faaliyetine devam etti. 2017 yılından itibaren ise Kuzguncuk’taki geniş imkanlı, iki katlı mekânında sanat severlere hizmet vermeyi sürdürüyor.