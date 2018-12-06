Okurun Gözünden: Cennette İlk Sofra – Bilge Kadın, Mine Ataman

Bu sefer elimde oldukça farklı bir kitap var: Bilge Kadın olarak anmak istediğim Mine Ataman tarafından yazılan ve Elma Yayınevi’nden çıkan, 264 sayfadan oluşan “Cennette İlk Sofra” adlı kitap.

2018 yılının Ekim ayında basılan kitabın yazarı Mine Hanım, kitabın akışını oluştururken oldukça ilginç bir yol izlemiş. Tarihçe, efsaneler, masallar, bilimsel veriler çok güzel harmanlanmış.

Yazar, ekmek üzerine yüzlerce tartışmanın yaşandığı bugünlerde tarım devriminden bu yana ekmeğin yolculuğunu masalsı bir dille anlatmayı beceriyor. Kitabı tanıtırken bu kitap;

Ekmek sevdalıları için bir ekmek kitabı,

Mitoloji ve tarihten beslenenler için tarih romanı,

Masal severler için büyülü bir aşk masalı,

İlle de insan diyenler için başucu kitabı olarak tarif ediliyor.

Şekil olarak da kitap benzerlerinden ölçü olarak da farklı.

Alıntıladığım bu bölüm, buğdayın, ekmeğin yolculuğunu ne güzel anlatıyor:

“Buğdayın keşfiyle insan biriktirmeye başlar, paylaşmaya başlar. Bilgiyi, kültürü, yaşananları. Daha çok eker, daha çok biriktirir ve daha çok paylaşır her şeyi gelecekle. Buğday, geçmişle geleceği buluşturmaktır. Dünün tohumuyla geleceği inşa etmektir. Doğadan gelenle doğanın parçası olmayı öğrenmektir. Buğdayın keşfiyle insanlık kök salmayı, sofra kurmayı, dost ağırlamayı ve yeniden başlamayı öğrenmiştir, her yıl yeniden.”

Bu büyülü yolculuğu sıkılmadan okuyacağınıza eminim.

Anıl Akın