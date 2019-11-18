Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu, öğrenci ve koçu arasında, etik değerlere bağlı kalarak yüz yüze ya da online yapılan bir çalışmadır. Çalışma, öğrencinin ihtiyaç duyduğu konularda ilerletilir. Bazı zamanlarda öğrencinin ailesini de bu sürece eklemek gerekebilir. Öğrenci koçluğu çalışmasının 7 yaş ve üstü çocuklarda yapılması daha uygundur. Çocuğun okuma yazma bilmesi süreci hızlandırır. 7 yaş altı çocuklarda ise öğrenci koçluğu çalışması ebeveyn ile birlikte yapılmaktadır.

İyi Bir Öğrenci Olmak

İyi bir öğrenci olmak için gerekli olan kıstaslar genellikle tüm dünyada aynıdır ve değişmez.

Olumlu olmak.

Zamanı fark etmek ve yönetmek.

Plan yapmak.

Yazı, sesli ve görsel çalışmayı yapabilmek.

Kitap okumak.

Okuduğunu anlatabilmek.

Yaratıcı olmak.

Derslerinde gayretli çalışma disiplinini özümsemek.

Farklı bakış açılarını görebilmek, farklı insanları kabul etmek.

Arkadaşları ile iyi iletişim kurma becerisine sahip olmak.

Ailesi ile ilişkisinde denge kurabilmek.

Hobilerinin olması.

Hayal kurabilmek, gerçeklerle yüzleşebilmek.

Eleştirmek ve eleştiriye açık olmak.

Türkçeyi iyi kullanmak.

Nazik, sevgi dolu ve saygılı olmak.

Olumsuz duygularını kontrol edebilmek.

Çözüm odaklı olmak.

Okul hayatında ve özel hayatında ki problemleri görmek ve çözmek için istekli olmak.

Gelecek için çalışmaktan vazgeçmemek.

Başkalarının yaşam ve özgürlük alanlarına saygı ve sevgi.

Tüm bu özellikler bizi hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir insan yapar.

Her öğrencinin ihtiyaçları farklıdır.

Öğrenci koçluğu çalışmasında öncelikle her öğrencinin ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Kimi öğrenci derslerinde başarılı olmayı isterken kimisi de anne ve babasıyla iyi bir iletişim kurmayı isteyebilir. Kimisi kitap okumak konusunda oldukça iyiyken, insanlarla ilişki kurmak açısından iyi değil. Öğrenciyle ilgili hedeflerimi bu bakış açısıyla, en başta belirliyoruz. Bir saat boyunca bu konuları konuşarak, yazarak ve çizerek ihtiyaç ve hedeflere odaklanıyoruz.

Her hafta gelişmemiz gereken konular ve hedefler üzerinden adım adım ilerliyoruz.

Koçluk çalışmaları oldukça zor fakat keyiflidir. Öğrenmek, fark etmek ve öğrencinin yapamadığı şeyler konusunda onu bunları yapabildiği bir noktaya ulaştırmak ise öğrenci koçluğu çalışmalarının en güzel ödülüdür.

Öğrenmek sonsuz bir evren gibidir. Bizler öğrendikçe ve paylaştıkça hayat daha güzelleşir.

Zeliha Dağhan

Öğrenci-Kariyer- Yaşam Koçu