Düşünce Kalıplarımızı 5 Adımda Nasıl Dönüştürebiliriz?

‘Çerçeveleri yeniden inşa etmek’

Hayat bizim onu yaşadığımız ve yarattığımız kadar var oluyor, izin verdiğimiz, düşleyebildiğimiz, düşünebildiğimiz kadarı yaratılıyor, önümüze sunuluyor.

En büyük gücümüz hayal edebilmek, en güçlü aracımız ise kelimeler.

Bu yazımda pek çoğumuzun günlük hayatta kullandığı, düşüncelerimizin yansımaları olan konuşma kalıplarımızdan ve onları nasıl pozitife dönüştürebileceğimizden bahsedeceğim.

Bu tekniği İtalya’da eğitim aldığım dönemde sevgili hocam Giorgio Fabbri’den öğrenmiştim. Kendisi ünlü bir müzisyen ve bu yeteneğini insanlara hayatı öğretmek adına başkalaştırmış, dönüştürmüş, saygıdeğer bir eğitmen. Son yıllarda bu konuyu Kuantum Düşünce Tekniği başlığı altında daha kapsamlı ele alan pek çok kitap ve makale de bulunuyor ilham olsun isterseniz. Ben bu tekniği özellikle, öz değerimi, motivasyonumu desteklemek ve yaklaşımlarımı dönüştürmek için kullanıyorum.

Şimdi biraz bu tekniği tanıyalım.

Öncelikle işe kendimizi düşünmekle, kendimizi kağıda dökmekle başlıyoruz.

1- Kendinizle ilgili pozitif-iyi gördüğünüz şeyleri yazın.

Karakteriniz, görünüşünüz, güçlü yanlarınız, yetenekleriniz. vb.

2- Kendinizle ilgili negatif düşüncelerinizi bir başka kağıda yazın.

Örnekler:

Kilo vermeme rağmen hala çok kiloluyum.

Başkaları için fazla fedakarlık yapıyorum.

Beni eleştirenlere hemen kızıyorum.

Hayatımda değişiklik yapmaktan korkuyorum.

3- Kendinizle ilgili yazdığınız negatif düşüncelerinizi pozitiflere dönüştürerek, tekrar yazın.

Peki negatif söylemleri pozitife nasıl dönüştürebiliriz, örnekleri nedir?

En basit haliyle ‘Bugün ofise geliyor musun?’ Sorusuna, ‘Bugün ofise gelmiyorum’ demek yerine, ‘Ofise yarın geliyorum’ demek.

‘Neden olsun’ yerine ‘Nasıl yapabilirim/nasıl yapılabilir?’ demek.

‘Doğru/yanlış’ yerine ‘Faydalı olabilir’ demek.

‘Problem’ yerine ‘Sonuç’ demek.

‘Limitler/engeller’ yerine ‘Olasılıklar’ demek.

‘Ama’ yerine ‘Ve’ demek.

‘Umarım’ yerine ‘Yapacağım’ demek.

‘Deneyeceğim’ yerine ‘Yapacağım’ demek.

‘Sanırım, yaptım’ yerine ‘Yaptım, başardım!’ demek.

Kendinizde gördüğünüz, varlığını sandığınız negatif yönlerinizi dönüştürürken de şöyle bakacağız durumlara:

Bu düşüncemin oluşmasına etki eden şey neydi?

Bu etkinin sonucunda ne oluştu?

Bu sonuçtan ne öğrenebilirim?

Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim?

Destek alabileceğim biri var mı?

Değişmek için destek görmeyi kabul ediyor muyum?

Bu bakış açısıyla, pozitif söylem ve niyetlerimizle dönüştüreceğiz düşüncelerimizi.

adımdaki örneklerin pozitife dönüşmüş halleri:

Kilo vermeme rağmen hala çok kiloluyum. Ruhum ve bedenim bir bütün. Ruhumu ve bedenimi birlik içinde sahipleniyorum ve inanıyorum, karar vermek yola çıkmak, yola çıkmak hedefe varmaktır. Ben de bedenim için kilo verme yoluna tüm kalbimle çıkıyorum ve bu yolda hedefimi gerçekleştirmek için destek almayı kabul ediyorum.

Başkaları için fazla fedakarlık yapıyorum. Bu dünyada tüm aldıklarımı ve verdiklerimi kabul ediyorum. Kırgınlıklarımı unutarak, hesaplaşmalarımı feraha erdirerek, kendim gibi yaşayarak, kendi kararlarımı irade edeceğim zamanlara kucak açıyorum. Kendimi seviyorum.

Beni eleştirenlere kızıyorum. Değişmeyi kabul ediyorum. Güvendeyim. Gelecek için hareket etmeye ve söylenenlerdeki gelişim fırsatını görmeye hazırım.

Hayatımda değişiklik yapmak benim için problem. Bitişlerin huzuruna ve özgür kararların gücüne inanıyorum. Önümü görmem, değiştirebilmem, ilerleyip, güvende hissedebilmem için gelecek tüm destekleri kabul ederek yeniliklere sevgiyle ilerliyorum.



4- Negatifleri yazdığınız kağıdı, yırtıp/yakarak imha edin.

Hayatımda değişiklik yapmak benim için problem.

5- Şimdi, elinizi kalbinize götürün ve sahip olduğunuz pozitif değerleriniz için şükredin.

Pozitifleri ve pozitife dönüşmüş söylemlerinizi yazdığınız kağıtları, yatağınızın yanına, başucunuza koyun, onları sıkı sıkı sahiplenin.

Düşünce kalıplarının farkına varıp, bunları yeniden inşa edebilenler, her yeni güne güvenle, sonsuz enerjiyle, şükranla başlarlar.

Tüm düşünce kalıplarını güzelliklere dönüştürmeye niyet edelim!

Geceden, yeni güne selam olsun.

Gülçin Gürses Eroğlu