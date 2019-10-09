Ara Güler Belgeseli ve Söyleşisi Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, 15 Ekim tarihinde, İFSAK’ın işbirliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği “Bu Dünya Böyle Dünya” isimli Ara Güler’in belgesel filmine ev sahipliği yapıyor. Gösterimi takiben, Coşkun Aral belgesel üzerine bir söyleşi yapacak.

Belgeselde Ara Güler’in hem tarihi belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işleniyor. Büyük usta, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini, çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler kendi kariyerinin de dönüm noktalarını anlatıyor. Belgeselde Ara Güler kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor.

Adını Coşkun Aral’la 1986 yılında açtıkları sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına Coşkun Aral tarafından hazırlandı.

Biletler Akbank Sanat Danışma’dan ve Biletix’ten temin edilebilir.

Bilet fiyatı: 25 TL

Belgesel Gösterimi

15 Ekim 2019, Salı

Saat: 19.00

Yönetmen: Coşkun Aral

AKBANK SANAT Hakkında

26 yıldır Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın birçok farklı alanında uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, özellikle genç sanatçılara kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli imkanlar sunuyor. “Değişimin hiç bitmediği yer” olma misyonuyla yılda 700’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmekte olan Akbank Sanat sergilerden modern dans gösterilerine, konserlerden konferanslara, söyleşilerden çocuk atölyelerine, film gösterimlerinden tiyatro gösterilerine uzanan geniş bir yelpazede birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özgün sanatın ve bu alanda fikir üretiminin yaratılmasına destek olmak için uluslararası projelere yer vererek sanatçıların kendilerini ifade edecekleri bir platform oluşturuyor. Akbank Çocuk Tiyatrosu, Akbank Caz Festivali, Akbank Kısa Film Festivali ve Kampüste Dijital Sanat gibi uzun soluklu devam etmekte olan etkinlikleri Anadolu’ya da yayarak gelecek nesillerle buluşturuyor.