4 Şubat Haftası Kültür Sanat Ajandası

Rahmi Aksungur Heykel Sergisi

Özgün üslubuyla tanınan Rahmi Aksungur’un beklenen kişisel sergisi 9 Şubat’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde gezilebilir. Son kişisel sergisini de 2015 yılında Evin’de izleyici ile buluşturan sanatçı, ardından da 2016 yılında Elgiz Müzesi’nde ‘‘EU 48/6/N’’ isimli çoğunluğu özel koleksiyonlardan oluşan kapsamlı sergisini açmıştı.

Adres: Büyük Bebek deresi sok. No:13 bebek.

Kundura’da Sinema

Kundura Sinema şubat ayı programında sinemaseverleri farklı temalar ve farklı şehirlerle buluşturmaya devam ediyor. Beykoz Kundura’nın geçmişindeki film gösterim geleneğinden yola çıkarak fabrikanın kalbi olarak nitelendirilen kazan dairesinin bir bölümüne yerleşen Kundura Sinema Şubat 2019 programı ile izleyicileri kültür mirasının bir parçası olmaya davet ediyor. Şubat ayı film programında sevgililer günü seçkisinin yanında ikisi belgesel olmak üzere beş yeni film izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Şubat ayı programı şöyle:

9 Şubat Cumartesi 13:30 Teşhis / Diagnosis 16:00 Tetikçinin Gecesi / Collateral 19:00 Taksi Şoförü / Taxi Driver

10 Şubat Pazar 16:00 Son Adam / The Last Laugh 19:00 Dünyada Bir Gece / Night on Earth

14 Şubat Perşembe 21:00 Roma Tatili / Roman Holiday

15 Şubat Cuma 21:00 Kazablanka / Casablanca

16 Şubat Cumartesi 16:00 Roma Tatili / Roman Holiday 19:00 Unutulmayan Aşk / An Affair to Remember

17 Şubat Pazar 16:00 Kazablanka / Casablanca 19:00 Unutulmayan Aşk / An Affair to Remember

22 Şubat Cuma 21:00 Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot

23 Şubat Cumartesi 16:00 Barcelona’yı Beklerken / Waiting for Barcelona 19:00 Dünyada Bir Gece / Night on Earth

24 Şubat Pazar 16:00 Tetikçinin Gecesi / Collateral 19:00 Taksi Şoförü / Taxi Driver www.beykozkundura.com

Yaz(ı) Kampı, Antalya’da

Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen “Yaz(ı) Kampı” Antalyalılarla buluşuyor. Antalya’da 6 günlük bir atölye olarak 2 bölüm halinde gerçekleşiyor. İlk bölüm 15-16-17 Şubat ikinci bölüm ise 8-9-10 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Sungur, Antalya’daki Yaz (ı) Kampı hakkında şu bilgileri verdi: “Antalya’da ilk bölüm çalışmamız 3 + 3 olacak şekilde 6 gün. Sonrasında ayda 1 günlük buluşmalar ile ve online çalışmalar ile devam ediyoruz.” Terranova Eğitim Danışmanlık’ın iş birliğiyle ile Yasemin Sungur tarafından düzenlenen Antalya’daki kamp hakkında bilgi almak için 0242-316 07 47 0530-112 09 79 ve 0532 265 79 46 numaralı telefonlar aranabilir.

Herstory

C.A.M. Galeri 28 Şubat 2019 tarihine kadar “Herstory” başlıklı bir grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Figüratif anlatımda yoğunlaşan, ağırlıklı olarak figüre, beden ve mekân sorununu irdelemeye çalışan sergi farklı disiplinlerdeki sanatçıların işlerinden oluşuyor. Sergide fotoğraf, tuval ve heykel gibi farklı medyalar yer almakta. Sergiye katılan sanatçılar arasında Neslihan Başer, Leo Ferdinando Demetz, Dieter Mammel, Nihal Martlı, Serpil Mavi Üstün, Rugül Serbest, Sinan Tuncay, Bruno Walpoth.

Adres: Çukurcuma Caddesi No.38/A

Evrenin rengi: Cosmic latte

Murat Morova’nın son dönem işlerini kapsayan “Cosmic Latte” adlı kişisel sergisi, 1 Şubat 2019’da Galeri Nev İstanbul’da açıldı. Yıllar içinde kendine özgü görsel bir ikonografi geliştiren sanatçının kendi içinde bütünlüklü bir anlatıya sahip olan dizisi, 16 Mart 2019’a kadar izlenebilecek. Bilim insanlarının evrenin ortalama rengine ulaşmak için yaptığı çalışmalar neticesinde, evrenin şu anki renginin “Cosmic Latte” olduğu biliniyor. Murat Morova’nın, makrokozmostan mikrokozmosa varan evrensel bütünlüğü döngüsel zaman etrafında hikayeleştiren sergisi de adını işte bu renkten alıyor. Morova’nın bu sergideki işlerinde Leonardo da Vinci’nin anatomi çizimlerinden Nicolas de Nikolay’ın doğulu derviş gravürlerine; Caspar David Friedrich ve Alman romantik peyzajlarından Hoca Ali Rıza’nın desenlerine; Frederik Ruysch çizimleri ve tekke resimlerinden Osmanlı çarşı ressamlarına yapılan atıflar, serginin genel okumasında yol gösterici referans noktalarını oluşturuyor.

Adres: İstiklal Caddesi Mısır Apt. No:163 Kat 4. www.galerinevistanbul.com

Barış İçin Müzik

Barış için Müzik, mimar Mehmet Selim Baki tarafından 2005 yılında kuruldu. Baki’nin gençlik hayali olan bu girişim, eşi Dr. Yeliz Baki ile sürdürdükleri çalışmalar sonucunda 2011 yılında Barış için Müzik Vakfı’na dönüştürüldü. Merkezi İstanbul- Edirnekapı’da bulunan vakıf çatısı altında Barış için Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestra ve Koroları ayrıca Oda Müziği Toplulukları çalışmalarına devam ediyor. Müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan Barış için Müzik ailesine 2015’te İzmir, 2016’da Bursa ve İstanbul – Adalar birimleri katıldı. Barış İçin Müzik Oda Orkestrası Barış Manço Kültür Merkezi Konseri 8 Şubat’ta saat 20.00’de izlenebilir.

Adres: Caferağa Mahallesi, Nailbey Sk., 34710 Kadıköy

Haydar Ergülen’le Şiir Atölyesi

Gümüşlük Akademisi’nin İstanbul Arnavutköy’deki merkezinde şair Haydar Ergülen ile şiir atölyesi 14 Şubat’ta başlıyor. Altı hafta sürecek atölye perşembe günleri 12.00-15.00 saatleri arasında. 18 saat olarak planlanan atölyenin altı haftalık katılım ücreti 750 TL. Kayıt ve iletişim için: info@gumuslukakademisi.org. Adres: Beyazgül Caddesi, Kireçhane Gediği Sok. No:6 Arnavutköy.

Kahraman Sensin

Bu yıl 11. kez düzenlenen 360 Dereceden Aşk Festivali’nin teması “Kahraman Sensin.” Festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, “Kalp sembolü kullanmadan kalbe dokunan, sevgiliyi tek bir güne sıkıştırmayarak onu dolu dolu yaşayan, sosyal sorumluluklarını en içten bir şekilde bilen festival şubat ayı boyunca devam edecek” diyor. Fotoğrafçı Nihal Gündüz’ün fotoğraflarıyla hazırlanan afişlerle izleyicilerle buluşan festivalin programı ilahi aşk, kahramanlık, kitap, sanat, mücevher, gezi, insana ve doğaya dair özel bir bakış açısı içeriyor. Bu festival kapsamında açılan “Kahraman Sensin” isimli karma sergi 28 Şubat’a kadar The Marmara Pera’da gezilebilir. Yine festival kapsamında “Heroic” isimli karma mücevher sergisi 28 Şubat’a kadar Intercontinental’de izlenebilir. 9-10 Şubat tarihleri arsında da The Marmara Taksim’de Lover’s Bazaar düzenleniyor. Yine festival kapsamında 13 Şubat’ta İstanbul Concept Gallery’de “Kahramanlar”karma sergisi açılıyor. Sergi 16 Mart’a kadar devam edecek. 14 Şubat’ta da Santral istanbul’da iki oturum olmak üzere Aşkı Konuşanlar Konferansı izlenebilir. Bilgi için http://www.love-360.com

Romanslar

İzmir’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 6 Şubat’ta, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın konseri var. Kaçırılmaması gereken Romanslar Konseri’ne viyolonist Rebekka Hartmann solist olarak katılıyor. Sanatçı oda orkestrası eşliğinde Beethoven, Vivaldi, Çaykovski ve Saint Saens’tan eserler sunacak. www.aassm.org.tr

Operanın Sevgilileri

Ankara’daysanız ya da Ankaralıysanız Devlet Opera ve Balesi ile Devlet tiyatrolarının temsilleri, mutlaka görmeniz gereken etkinlikler arasında yer almalı. Bu ayın anlam ve önemine binaen 14 Şubat’ta Operanın Sevgilileri kaçmaz. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Şef Murat Cem Orhan eşliğinde unutulmaz bir 120 dakika sunacak. Opera Sahnesinde saat 20.00’de…