25 Mart Haftası Kültür Sanat Ajandası

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Kütüphane Haftası’nı kutluyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 25-30 Mart tarihleri arasında 55. Kütüphane Haftası’nı özel etkinliklerle kutluyor. Bu sene “Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler” teması çerçevesinde düzenlenen haftanın ilk etkinliğini, Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik kitap tutacağı tasarımı atölyesi oluşturuyor. Atölye 26 Mart Salı günü 16.00’da gerçekleşiyor. Program kapsamında ayrıca, 20 Mart’ta izleyiciyle buluşan “Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit” başlıklı sergiye yönelik bir tur da 27 Mart saat 18.30’da… 28 Mart saat 18.30’da “Kütüphane Mimarisi: Tarihî ve Çağdaş Perspektifler” konulu bir panel gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi yayınlarında %15 indirim imkanı sunulurken, Pera Müzesi kapılarını, kütüphane kimlikleriyle gelen tüm kütüphanecilere ücretsiz açıyor.

SALT Beyoğlu’nda Exlibris: New York Kent Kütüphanesi

55. Kütüphane Haftası dolayısıyla Salt Beyoğlu’da 30 Mart Cumartesi saat 11.00’de Ex Libris New York Kent Kütüphanesi isimli film gösteilecek. Açık Sinema kapsamındaki filmin yönetmeni Frederick Wiseman. Yarım yüzyılda 42 belgesel üreten efsanevi yönetmen Frederick Wiseman’ın bu filmi, çok yönlü ve katmanlı hizmetleriyle New York’un en önemli kamu kurumlarından biri olan Kent Kütüphanesi’nin işleyişine odaklanıyor. Manhattan’tan Bronx ve Staten Island’a uzanan 92 merkezinde bilgiye erişim sağlayan kurum, toplumun her kesimine yönelik eğitim olanakları sunuyor. Richard Dawkins, Elvis Costello, Patti Smith ve Ta-Nehisi Coates gibi davetli konuşmacıların sunumlarından kesitler içeren film, kütüphanenin direktörü Anthony Marx’ın dijitalleştirme süreçlerine ilişkin yönetim kurulu toplantıları ve görme engelli çocukların Braille alfabesi derslerinden görüntüleri bir araya getiriyor. Kurumun karşılaştığı bütün zorluklara karşın eğitim ve kültür değerlerini koruma gayretlerine ışık tutuyor. Film 2017 tarihli…

Arşiv: 1987-2018

Galeri Nev İstanbul, kurulduğu 1987 yılından itibaren 2018 yılı sonuna kadar 104 sanatçı ile gerçekleştirdiği 254 sergiyi belgeleyen ARŞİV : 1987-2018 adlı bir yayın hazırlıyor. Yayın, 26 Mart’ta aynı isimli sergiyle tanıtılacak. Yayın, galerinin Maçka Caddesi No:33’teki mekanında 24 Ekim 1987’de açtığı ilk sergi olan ‘Abidin Dino – Bu Dünya’ sergisinden, Mısır Apartmanı’ndaki mekanında açtığı 2018 yılının son sergi­si ‘Alev Ebüzziya Siesbye’ye kadar tüm sergilerin davetiyelerini içerecek. Bu yayına eşlik edecek sergide ise 1987 yılından itibaren yayınlanmış tüm kitap ve kataloglar ile muhtelif sergilerden fo­toğraf ve belgeler yer alacak. İstanbul’da henüz hiçbir özel müzenin olmadığı yıllardan başlayarak ilk sergilerini açtığı bir kuşağı bugünlere taşıyan, uluslararası sanat ortamı ile tanıştıran galerinin yerel sanat ortamının örgütlenmesi ve güçlenmesi için yaptığı tüm çalışmalar böylece belgelenmiş olacak. ARŞİV : 1987-2018 sergisi 26 Mart – 6 Nisan 2019 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’un Mısır Apartmanı’ndaki mekanında açık olacaktır. Galeri Nev İstanbul Pazar ve Pazartesi dışında her gün saat 11:00 – 18:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Adres: İstiklal Caddesi Mısır Apt No:163 Kat 4.

Cibali sohbetleri

Rezan Has Müzesi tarafından her ay düzenlenen Cibali Sohbetleri bu ay “Ben Buradayım”: Cibali-Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası’nda Çalışmış Kadınların Deneyimleri” başlığıyla devam ediyor. Cibali Sohbetleri, Mart ayında Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Eser Selen ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Direktörü Mary LouO’Neil’ı konuk ediyor. 26 Mart Salı günü 16:00’da düzenlenecek sohbette, Cibali-Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası’nda Çalışmış Kadınların Deneyimleri konusu ele alınacak. Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası’nda çalışmış kadınların iş ve gündelik yaşam deneyimlerini belgeleyen sözlü tarih çalışmasının konusu, Türkiye’de kadın iş gücünün görünmezliği ve Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası’nda çalışarak, bu mekânı var eden kadınların emekleri olacak. Ana hedefi kadınların hikayelerini, mekânın tarihsel önemi ile birleştirerek sunmak olan çalışma, çeşitli alanlardan araştırmacılara bilgi-belge ve uluslararası kadın hareketine katkı sağlayarak fabrikada çalışmış kadınların hikayelerini de gün ışığına çıkaracak.

Adres: Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali www.rhm.org.tr

Aralıktan Bakmak

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 21 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit” başlıklı bir sergi gerçekleştiriyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sosyal, ekonomik ve fiziksel çok boyutlu bir dönüşüm geçiren Pera’dan bir kesite odaklanan sergi, bu kesit üzerinden bölgeye dair bütünsel bir bakış yakalamayı amaçlıyor. Döneme ait fotoğraf ve belgelerin bir araya getirildiği sergi kapsamında ayrıca, sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla ziyaretçilere İstanbul’un 19. yüzyıl sonu önemli otellerinden biri olup bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli’nideneyimleme fırsatı sunuluyor. Küratörlüğünü ve sergi tasarımını Atölye Mil’in, VR tasarım ve geliştirmesini APOLLO’nun üstlendiği sergi, başta İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivi olmak üzere, İBB Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, Pera Palas, Büyük Londra Oteli, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı, Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, Yapı Kredi Bankası ve özel arşivlerden derlenen fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiriyor. Sergi aynı zamanda, bugün Pera Müzesi olarak kullanılan eski Bristol Oteli’ni sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla içindeymişçesine deneyimleme imkânı sunuyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi’nin bulunduğu tarihi yapılar arasındaki bölgeyi odağına koyan sergi, Rossolimo Apartmanı’ndan Büyük Londra Oteli’ne, Pera Palas’tan Odakule’ye, Bristol Oteli’nden Tepebaşı Tiyatrosu’na kadar pek çok tarihi yapıyı mercek altına alırken, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl sonuna doğru uzanan bir döneme ait fotoğraf ve belgelerle bölgenin çok katmanlı kimliğini gözler önüne seriyor.

Adres: Meşrutiyet Caddesi, No: 47, Tepebaşı – www.iae.org.tr

Doğa ile bütünleşen sergi

Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, sanatın doğa ileilişkisi üzerine çalışan video sanatçısı Elmas Deniz’in “Doğa ile Bütünleşmek/Integration with Nature” başlıklı kişisel sergisine 26 Mart- 21 Haziran 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Türkiye ve dünyada çok sayıda sergide yer alan Elmas Deniz’in “Doğa ile Bütünleşmek” seçkisi kapsamındaki “Görülmek için Yapılmış/Made to be Seen” videosu, Türkiye’nin yeni medya ve video sanatına odaklı ilk galerisi Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi’yle eşzamanlı olarak Şekerbank’ın Türkiye genelinde 8 ildeki 9 şubesinde izlenebilecek. www.acikekran.com.tr

Adres: Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi Teşvikiye Cad. 37/1 Nişantaşı.

İstanbul film Festivali 38 yaşında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer alıyor. 38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak. 38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak. Bu yıl, İstanbul Film Festivali sinemanın en ikonik karakterlerinden birini afişine taşıyor. Efsane yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anacak olan 38. İstanbul Film Festivali, afişinde de Kubrick’in en kült filmlerinden Otomatik Portakal’daki Alex karakterine gönderme yapıyor. Festivalin afiş görselleri ve iletişim tasarımı TBWA\İstanbul ve Berlinli sanatçı, fotoğrafçı, yönetmen ve yazar Sebastian Bieniek iş birliğiyle hazırlandı.

Festival Filmleri 8 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek. Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında izleyicilerle buluşacak.

Hamilerin Desteğiyle Öğrenci Biletleri 2 TL

Festivalin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere bir hediyesi var. Festivalde, festival hamilerinin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 2 TL’den satışa sunuluyor. Uygulama kapasiteyle sınırlı. Festival biletlei satışa sunuldu.

Ayşe Dural