Manga Çizmeye Başlamak İçin 5 İpucu

Faber-Castell, farklı bir hobi edinmek ya da profesyonel bir Manga sanatçısı olmak isteyenlerin doğru ilerlemelerine yardımcı olacak 5 önemli ipucu paylaşıyor. Dünyada popülaritesi giderek artan Manga çizimleri için ideal kalem seçimi oldukça önem taşıyor. Çünkü doğru kalemi seçmek, kendinizi rahat hissetmenizi kolaylaştırarak istediğiniz figürü çizebilmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda kendi stilinizi oluşturmanız ve bakış açınızı çizimlerinizde yansıtmanız, kalem tercihinizle doğru orantılı ilerliyor. Faber-Castell, tam da bu noktada Manga çizimine özel sunduğu setlerle kullanıcılarının her dokunuşta farklı bir sanat ortaya çıkarmasına olanak tanıyor ve Manga çizim sanatına başlamak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak 5 önemli ipucu paylaşıyor:

Doğru Anatomi Çalışması

Bir çizime başlamadan önce, temel konuları öğrenmek en doğru adımların başında geliyor. İlk bakışta vücut çizmek kolay gibi görünebilir. Vücudun temel yapılarını basitçe kâğıda çizdiğinizde bir insan oluşturabildiğinizi düşünebilirsiniz. Fakat insan vücudu çizimi göründüğünden çok daha karmaşıktır. Oran, şekil ve ağırlık gibi detaylarını doğru çizebilmek için anatomi öğrenmeye zaman harcanması gerekiyor. Bu öğrenme sürecinde ise en iyi yardımcınız Faber Castell 8 Pitt Artist Pen Manga Seti oluyor. Birbirinden kullanışlı kalemler ile çizimlerinize detay katmak artık çok daha kolay. Ayrıca setin içinde yer alan resimli kullanma talimatı, ideal çiziminizi hayata geçirebilmenize yardımcı oluyor.

2. Temel Detaylar Bütünü Oluşturuyor

Pek çok insan, her çizimin başında detayları (yerleştirme, boyut, poz, temel çizgiler ve şekiller) kullanmanın yararını göz ardı edebiliyor. Bazıları sadece bunun zaman kaybı olduğunu düşünüyor, ancak bu detaylar uzun vadede çizim sürecini daha da kolaylaştırıyor. Faber-Castell PITT Artist Pen bu süreçte taslak ve detay çizimleri için ideal aracınız oluyor. Vücudun her bir parçasının kaba şeklini PITT Artist Pen ile hafifçe çizerek, herhangi bir şey yapmadan karakterin önce temel özellikleri ile oynayabilirsiniz. Bir çubuk şekli kadar basit bir şey bile, tamamladığınız karakterinizin olmasını istediğiniz şeklini görselleştirmeyi kolaylaştırabilir.

3. Çeşitlilikten Yararlanın

Aynı şeyi tekrar tekrar çizmeniz, pratik açısından faydalı olabilir. Fakat bu bir süre sonra heyecanınızı kaybetmenize yol açabilir. Çizimlerinizi geliştirmek ve kendinizi tekrar etmemek için çeşitlilikten faydalanmanız gerekiyor. Pitt Artist Pen Kaligrafi Seti, suya dayanıklı mürekkebiyle ve kalıcı yapısıyla oluşturduğunuz her bir farklı karaktere hayat veriyor. Kalem setiyle hayal gücünüzü kullanarak karakterinize dilediğiniz çeşitliliği ekleyin, sonrasında neler göreceğinize siz de şaşıracaksınız.

4. Perspektif Uygulamalarını Deneyin

Perspektif, çizimlerinize canlılık ve hareket katmanız için çok önemli bir unsur. Nesnelerin uzaktayken nasıl daha küçük ve yakın olduklarında nasıl daha büyük göründüğünü anlamak ve bunu çizimde gösterebilmek, eserlerinizde muazzam bir derinlik sağlayabilir. Bu derinliği, en ince çizgilerin bile kusursuz ve belirgin kalmasını sağlayan Pitt Artist Pen Kaligrafi Seti ile elde edebilirsiniz. Özellikle “Rakursi” olarak adlandırılan teknik sayesinde anime ve Manga çizimlerinizde farklı bakış açılarına göre nesneyi kısa veya uzun, büyük ya da küçük gösteren bir tarz sunabilirsiniz.

5. Kendi Tarzınızı Bulun!

Sevdiğiniz bir Manga sanatçısının eserlerinden ilham alarak pratik yapmak harika, ancak asıl eğlence kendi tarzınızı bulduğunuzda başlıyor. Karakterinizin yüzündeki ifadeler hatta renkleri uygulama şekliniz bile kendi tarzınızı yaratmanız için önem taşıyor. Farklı tona ve kalınlığa sahip Faber-Castell Pitt Artist Pen serisi ile kendi tarzınızı yaratmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz.

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi için www.faber-castell.com.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.