19 Mayıs’ın 100. Yılı Şerefine Tuluhan Tekelioğlu ve Eti’den “Güç Sensin”

Belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı için bir gençlik belgeseli hazırladı. Sponsorluğunu Eti’nin üstlendiği belgesel filmi, hayal kuran ve hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışarak büyük başarılar elde eden 8 gencin hikayesini konu alıyor.

Belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması ile başlayan Milli Mücadele’nin 100. yılı için hazırladığı ‘Güç Sensin belgeseli, düzenlenen gala gösterimi ile izleyicilerle buluştu. Hayal kuran ve hayallerine ulaşmak için çok çalışarak çaba sarfeden gençlerin başarı dolu hayat hikayesini konu alan filmin sponsorluğunu Eti üstlendi. Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşen galada izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Güç Sensin belgesel filmi, Eti’nin yeni sosyal sorumluluk projesi “Sen Gençsin, Güç Sensin”in de ilham kaynağı oldu.

‘Güç Sensin belgeselinin ilk defa izleyiciler ile buluştuğu gecede değerlendirmelerde bulunan Tuluhan Tekelioğlu, şunları söyledi: “Gençlere umut vermek için bu belgeseli çekmek istedim. Bunu da ancak gençlerle yapabilirdim. Türkiye’nin dört bir yanından umudun kendisi olan gençleri buldum. Mardin’den Eskişehir’e, Konya’dan İzmir’e, Bolu’dan Ankara’ya, farklı hayat deneyimleriyle büyümüş, bambaşka aile yapılarında yetişen, sabırla, çok çalışarak, hedefine doğru yürüyen 8 genç; Berna, Leyla, Şeyhmus, Sümeyye, Fulya, Mizgin, Doğukan ve Kaan! Bize engeller arasından sızan ışıktan başarı doğabileceğini gösterdiler. Hangisinin ışığı içinizde parlayacak merak ediyorum. Einstein, ‘Zekânın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil’ diyor. Farklı düşünen, bol bol hayal kuran gençlere yol açtıkça, Türkiye başka bir ülke olur. Yeter ki gençlere güvenelim! Bu film aynı zamanda, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı’mızın 100. yılında, gençlerden Ata’mıza bir sestir. Ben hayalini kurduğum belgeselin bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüşmesinden ve bu projeye ilham olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Gençleri düşünen ve onların yanında yer alan Eti’ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”

Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Bu değerli belgeselin hayat geçmesine katkıda bulunmuş olmaktan dolayı Eti adına büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güç Sensin belgeselindeki gençlerimizin umutla, kararlılıkla ve pırıl pırıl bakan gözleri, hepimizin içini aydınlattı. Bu ışık dolu gözlerin daha da artması ve yarınlarımızı aydınlatması en büyük temennimiz. Bu bakımdan ‘Güç Sensin’ belgeselinin bizim ayrı bir anlam ve önemi var. Yeni sosyal sorumluluk projemiz ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’e ilham kaynağı oldu. Yeni projemiz ile gençlerimizin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için onlara fırsat sunmayı ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

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