2019 Booker Ödülü Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo’nun Oldu

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Ödülü, bu yıl iki yazara birden verildi. Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo, ödülü paylaştı.

Booker Ödülleri’nin 5 kişiden oluşan bu yılki jürisi, kurallara aykırı olarak aykırı bir karar verdi ve edebiyat ödülü 2 kadın yazara paylaştırıldı. Türkçeye “Damızlık Kızın Öyküsü” adıyla çevrilen eseri, orijinal ismi olan “The Handmaid’s Tale” adlı diziye ilham veren Margaret Atwood, ödülü bu eserin devamı niteliğindeki romanı “The Testaments” ile kazandı.

İngiliz yazar Bernardine Evaristo ise “Girl, Woman, Other” adlı romanıyla ödüle layık görüldü. Evaristo, 1969’dan beri verilen ödülü alan ilk siyahi kadın yazar. 79 yaşındaki Atwood ise ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu. Atwood, aynı ödülü 2000 yılında “The Blind Assassin” adlı eseriyle kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Nobel Edebiyat Ödülü de iki yazara birden verilmişti.

Elif Şafak da “On Dakika Otuz Saniye” adlı eseriyle 13 kişilik aday listesinde bulunuyordu.