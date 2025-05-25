Zülfü Livaneli’nin Yaşamı Belgesel Oldu: Bir Ülkenin Bir İnsanın Hikayesi

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’nin hayatını ve eserlerini konu alan “Bir Ülkenin, Bir İnsanın Hikayesi- Barıışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam” belgeselinin ilk gösteimi geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey’de gerçekleşti. Ülkemizin neredeyse 60 yıllık tarihine tanıklık eden sanatçının belgeseli Livaneli Vakfı iş birliği ile hazırlandı. “Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam”ın yönetmeliği pek çok belgesele imza atan Nebil Özgentürk tarafından yapıldı ve başrolde tiyatro sanatçısı Mert Fırat da Zülfü Livaneli’yi canlandırdı.

“Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam” Livaneli’nin sanat yaşamını, edebi eserlerini ve toplumsal mücadelesini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Livaneli’nin yaşam öyküsü ve sanat yolculuğu, Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinde yapılan çekimlerle, sinema diliyle izleyiciye aktarılıyor.

Livaneli Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bu belgeselin Livaneli’nin sanat ve kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dendi.

18 Ay Süren Belgesel Yolculuğu

Nebil Özgentürk’ün yönettiği Zülfü Livaneli belgeselinin hazırlık süreci 2 yıl önce başladı.

Öncelikle uzun soluklu sohbetlerle; aile köklerinden çocukluğuna, gençliğine, siyaset zamanlarına ve hem coşkulu hem de zorluklarla geçen sanat yıllarına uzanan saatler süren sohbet kayıtları gerçekleşti. Özgentürk’ün sorularını tüm samimiyeti ve ayrıntılarıyla cevaplayan Livaneli, kimi olay ya da konulara dair çarpıcı açıklamalar yaptı…

Belgesel için, Livaneli’nin katıldığı yurt içi ve yurt dışı ödül töreni, konferanslar ve konserler izlendi, çekimler yapıldı..

Fotoğraflar, videolar, belgelerle dolu geniş bir arşiv taramasının yanı sıra kurgu yapay zeka destekli olarak gerçekleştirildi.

Livaneli’den Yeni Beste

Bu arada Zülfü Livaneli, kendi yaşam öyküsünün anlatıldığı “BİR ÜLKENİN, BİR İNSANIN HİKÂYESİ-BARIŞA VE ÖZGÜRLÜĞE ADANMIŞ BİR YAŞAM” belgeseli için yeni beste yaptı. Ferhat Livaneli ile stüdyoya girildi, belgesel müziğinin farklı versiyonları kaydedildi..

Kısa Filmler

Zülfü Livaneli belgeseli, yayınlanmak üzere, toplamda 4 saati bulan 8 bölümden oluşuyor.. Ancak özel gösterimler için hem 60 dakikalık hem de 115 dakikalık versiyonları da hazır hale getirildi..

Belgeselde değerli ve usta aktör Mert Fırat, Livaneli’nin gençliğini oynadı..

Usta makyaj sanatçısı Derya Ergün, Mert Fırat’ın yüzünde saatler süren makyaj çalışması gerçekleştirerek, toplamda 10 ayrı kısa film çekildi. Çekimler özel stüdyolarda, Yunan adalarında ve Karlı Kayın Ormanı’nda gerçekleşti.

FİLMİN KÜNYESİ..

Senaryo & Yönetmen

Nebil Özgentürk

Belgesel Tema Müziği

Zülfü Livaneli

Yardımcı Yönetmenler

Zeynep Erpamir – Volkan Evcim

Oyuncu

Mert Fırat