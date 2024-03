Zor Koşullar Altında Kendine İyi Gelmek İçin 7 Proaktif Adım

“Kendine iyi gelmek’’ ne demektir? İnsan nasıl kendine iyi gelebilir? Özellikle zor koşullarda yaşadığımız dönemlerde neler yapabiliriz? Önce kendimize sonra başkalarına nasıl pozitif etki edebiliriz?

Kendine iyi gelmek için önce kendini tanımalısın:

Kendini iyi tanımak için ilk adım kendine neyin iyi geldiğini bilmektir. Bunun için kendinize küçük bir defter edinin. Defterin ilk sayfasına kendinizle ilgili iyi bildiğinizi düşündüğünüz özelliklerinizi yazmaya başlayın. Kendinize “Ben neleri iyi yaparım, ben nelerde iyiyim, benim hangi yönlerim iyi?” Sorularını sorarak listenizi oluşturun. Bu küçük ama önemli çalışma kendimizi iyi bilmek için büyük değer taşıyor. Hatta aklınıza bir şey gelmiyorsa hayatı paylaştığınız kişilere çekinmeden sorun ve destek alın. Anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz, eşiniz ve sevgilinize sorun. Alacağınız her cevabı not edin. Her biri çok değerli olacak.

Kendinizi iyi bilmek, kendinizi iyi tanımak aslında kendinize iyi gelme çalışmasının en önemli adımlarından birisidir. Bu adımı çok iyi değerlendirin.

Kendinize iyi gelenlerin bir listesini yapın:

Bana neler iyi gelir, kendinize düzenli olarak sorun. Size iyi gelen bir renk, bir obje, bir içecek olabilir. Çevrenizde bulunduğunda size iyi gelecek ne varsa bunları listenize yazın. Doğaya çıkmak, doğayı gösteren bir resim, belki bir kitap, bir şarkı bunları belirleyin. Size nelerin iyi geldiğini ancak siz bilebilirsiniz. Düşünün ve hepsini not edin. Sabah uyandığınızdaki ritüeliniz, aynada kendinizi selamlamanız, nefes egzersizleriniz, kahvaltıda içtiğiniz çay…

Hayatın her alanında her koşulda, kaynaklarınızdan uzaklaşmadan size iyi gelen şeyleri fark etmeye çalışın. Tek tek yazın ve daha sonra bu listeye baktığınızda sizin için ne kadar önemli olduğunu lütfen fark edin. Listenizin sınırı yok. Her gün yeni eklemeler yapın, olabildiğince detaylandırın. Bu liste size sizi anlatacak unutmayın.

Düşüncenizi değerli hale getirecek bir sözü düşünün:

Değer yaratan sözler biriktirin. Her fırsatta ilginizi çeken önemli sözleri bir kenara yazın. Özel bir yazar, bir şair, bir fikir önderi, bir bilge, bir bilim adamının size iyi gelen sözlerini biriktirin.

Bu sözleri zaman zaman aklınıza getirip, hemen üzerinde düşünmeye başlayın. Size ne hissettirdiğini ve size nasıl iyi geldiğini değerlendirin. Bu düşünme deneyleri sizin zihninizi açacak ve hayata o sözün süzgecinden bakabileceksiniz. Bu durum sizde farkındalık yaratacak ve de konuştuğunuz her zaman değer yaratan sözleriniz ile fark yaratacaksınız.

İyi ve güzel anları hatırlayın:

Eğer günlük tutuyorsanız geri dönüp yazdıklarınıza ve yazdıklarınızın size hissettirdiklerine yoğunlaşın. Günlük tutun, tutmuyorsanız şimdi başlayın. Size iyi gelen anlar, güzel detayları not edin. Hem yazarken iyi hissedeceksiniz hem de daha sonra tekrar dönüp okuduğunuzda aynı hisleri tekrar yaşayacaksınız.

Fotoğraf albümlerinize geri dönün ve tek tek bakın, inceleyin. O anda ne olduğu değil, şimdiki anda size hissettirdikleri önemli. İyi hissetmeye odaklanın.

Müzik arşiviniz varsa onu inceleyin. Size iyi gelen şarkıları çalma listesi yapın. Dinleyin ve düşünün, hayal edin.

Bakın aslında tüm duyularınızı kullanarak kendinize iyi gelenleri seçiyorsunuz. Bunlar sizin kaynaklarınız, değerlendirebileceğiniz veriler oluyor. Hislerinizi o anda yeniden fark ediyorsunuz.

Bizi hayatta tutan, iletişim kurmamızı sağlayan beş duyumuzu uyanık tutuyoruz. Gözlemlerimizi ve düş gücümüzü geliştirmek için anılarımızdan faydalanıyoruz.

Bugün kendimi nasıl hissetmek istiyorum:

Kendinize bu soruyu sorun ve cevapları aramaya başlayın. Kendinizi gözlemleyin. Engellerinizi fark etmeye çalışın ve o engelleri kaldırmak için size gerekenleri araştırmaya başlayın.

Kendi hayatınızla ilgili seçimler yapmaya başlayın. Eğer bir şeyleri yapmakta zorlanıyorsanız, önünüzde bir engel var demektir. Bu engeli sadece siz kaldırabilirsiniz. Onun bir engel olduğuna da sadece siz karar verebilirsiniz. Çünkü hayatınızın en iyi şekilde yönetilmesinden sadece siz sorumlusunuz. Kendinizi hissetmek istediğiniz duruma da ancak siz getirebilirsiniz.

Kendi nefesinizi tanıyın:

Nefesinize sahip olmalısınız. İyilik için iyi olmak için nefes alın. İyilikte ve dengede kalmak için bunu yapın. Kendinizi biraz sıkıntıda hissettiğinizde hemen oturun, sırtınızı yaslayın, ellerinizi iki yanınıza alın, kafanızı nasıl rahat ediyorsanız öyle bırakın. Rahat olduğunuz gerilmediğiniz bir pozisyonu bulun.

Burnunuzdan nefes alın ve burnunuzdan nefes verin. İstediğiniz kadar, istediğiniz süre bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi iyi hissedene kadar bunu yapmaya devam edin. Kendinizi sınırlandırmayın. Nefesi uzun ve sakince çekin içinize, içeri alın ve serbest bırakın tüm hücrelerinizden geçip ayağınızın bastığı zeminden toprağa kadar indiğini hissedin, sonra yeniden yukarı alın ve burnunuzdan dışarı verin. Sonra tekrar alın ve verin. Her sabah güne böyle başlamaya ne dersiniz?

Kendi gerçeklerinize inanın:

Gerçeklerinizi görün ve onlara inanın ve onlardan kaçmayın. Gerçeklerden korkup üstünü örtmeyin. Gerçekleri abartmayın, büyütmeyin, küçültmeyin ve de en önemlisi yok saymayın. Gerçekleri her zaman en gerçek algınızla görmeye çalışın. Gözünüzün gördüğü, algınızın hissettiği gibi gerçekleri kabul edin. Sezginize, algınıza güvenin. Farklı insanların görüşlerini de alın, ancak değerlendirmeyi kendiniz yapın. Seçim yine sizin olmalı.

Kendinize iyi gelmek için kendi hayatınızın merkezinde siz olun. Başkalarının hayatlarını kontrol etmeye çabalayarak kendinizi yormayın. Kendi seçtiklerinizle, kendi gerçeğinizle kendinize iyi gelin ve başkalarına da bu şekilde iyi gelmeye odaklanın.

Yasemin Sungur