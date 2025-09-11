“Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ” Sergisi 28 Eylül’e dek Uzatıldı

“Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ” adlı sergi, Hancan Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Fikret Muallâ eserlerini, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Bor Sanat işbirliğiyle izleyicilerin ilgisine sunuyor. Yoğun ilgi sebebiyle uzatılan Ebru Nalan Sülün küratörlüğündeki sergi, 28 Eylül tarihine dek Erimtan Müzesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan‘ın girişimiyle oluşturulan Hancan Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Fikret Muallâ eserlerinden seçki sunan, sanatçının farklı dönemlerine ait eskizlerinin ve guaj çalışmalarının yer aldığı sergi; yakınlarının tarih anlatıcılığı ve eleştiri metinleri yoluyla hem geçmişi hatırlatmayı, hem de yazılı arşiv aracılığıyla Muallâ’nın yaşamına dair dönemsel bir analiz yapmayı hedefliyor.

Serginin kurgusu; sanatçının Paris’e kesin gidiş yaptığı dönemin öncesine/ sonrasına tarihleniyor. Sergi, Muallâ’nın duygu durumlarının en iyi temsili olma özelliğindeki, çizgisel çalışmalardan oluşan “Çizginin – Tinin Ötesinde” bölümü ile başlıyor. Bu bölümde; İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 935 sayı yayınlanan “Yeni Adam” dergisini ve Fikret Muallâ desen ve çizgilerini hatırlatmayı amaçlayan “Bir Hatırlatma: Varoluşçu Bir Adam/ Yeni Adam – 1936/1937” parantezi yer alıyor.

Sergilemenin ikinci bölümü Fikret Muallâ’nın 1939 sonrası sanatına, yaşamına, üslubuna odaklanıyor. “Bir Gidiş / Bir Paris / Bir Fikret Muallâ – 1939/1967” başlığı altında izlenecek bölüm; sanatçının daha çok tanınan olgun dönem çalışmalarını barındırıyor. Deneyimi önceleyerek tasarlanan “Arşiv Alanı” 1967-1989 yılları arasında Fikret Muallâ’ya dair yazı ve yorumları barındıran gazete arşivine yer veriyor. İzleyicilerin sanatçıya dair güncel yayınları inceleyebilmesine olanak tanıyan “okuma alanı” ise bir inceleme/düşünme yeri oluşturabilme önceliği hedefliyor.

Bu sergi, izleyiciyi resimleri incelemeye, metinleri okumaya, arşivde gezdirmeye, tartışmaya ve yaşamının zorlu dönemeçlerinde, “rotasında” Fikret Muallâ’yı daha geniş çerçevede tanımaya davet ediyor.

“Fikret Muallâ, belli zaman aralıklarında yaşamının ivmesini bozan, sarsıcı olaylara/durumlara maruz kalır. Sanatçı dirençli ruhu, talepkârlığı, dostları ve alışkanlıkları ile bu durumların üstesinden gelir. Onun yaşadığı her olay ve yol aldığı her kent farklı imkânları/imkânsızlıkları aralar. Hatta bu yolculuk; 1967’de Paris kimsesizler mezarlığına defnedilmesinden, 1974’de naaşının Türkiye’ye getirilmesine dek sürer.” Ebru Nalan Sülün

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan:

“25 sene önce Saint Michel Caddesi’nde Muallâ’nın izini sürerken, 25 yıl sonra kendimi burada bulmaktan dolayı gerçekten sizlerin huzurunda çok gurur ve onur duyuyorum. Yaklaşık 1903 yılında başlayan bir hikâyenin arkasından yürümeye çalıştık. Bu hikâyenin içerisinde bir dönemi Almanya’da yaşadık, bir dönemi gittik İsviçre’de yaşadık, bir dönem tekrar İstanbul’a döndük. İstanbul’daki Arnavut kaldırımlarından yürüdük, nasıl bir yolculuk olduğunu hissetmeye çalıştık. Oradan çıktık Fransa’ya gittik. Çok çalkantılı ve iniş çıkışları olan ama çok takdir ettiğim bir hayat hikâyesi. Beni aynı zamanda disipline eden 25 yıllık bir Mualla koleksiyonu oldu.”

Küratör Ebru Nalan Sülün:

“‘Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ’ sadece bir seyahat rotası değil, bir yaşam rotası, hayat durakları. Dirayeti ve ısrarcı hâliyle Fikret Muallâ daha fazla okunması gereken bir isim. Sergi koleksiyonda var olan hem Paris dönemini kapsıyor hem de çizgi çalışmalarını bir arada sunuyor. ‘Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ’ derken aslında Fikret Muallâ’nın kendisine odaklandım. Sanat eserleri bir aracı rol üstleniyor, bu aracılıkta eserlere eleştiri metinleri, yayınlar, aynı zamanda dönem kültür-sanat ortamını okumaya imkân veren gazete arşivi eşlik ediyor. Sergide; izleyenlerin sanatçıya dair bilinenin ötesinde geniş bir perspektif ile değerlendirme yapabilmesini ve bir dönemi, bir sanatçıyı ve paralelinde bir üslubu koleksiyon aracılığı ile hissedebilmesini önemsedim”.

Bor Holding markalarından SIXT Türkiye ve Magdeburger Sigorta’nın destekleriyle hazırlanan “Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Mualla” sergisinin açılış kokteyline Bor Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müge Çetin ve Bor Holding Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Serginin sigorta sponsorluğunu üstlenen Magdeburger Sigorta adına Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu ve Satış Yöneticileri ile beraber Magdeburger Sigorta İç Anadolu Bölge acenteleri katılım sağlarken, ulaşım sponsorluğunu üstlenen SIXT Türkiye adına ise Genel Müdür Yiğit Aras ve üst düzey yöneticiler konuklar arasındaki yerini aldı.

Bor Sanat Hakkında;

Bor Sanat, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan’ın sanata olan tutkusuyla şekillenen, bağımsız sanatçıları destekleme misyonuyla kültürel ve sanatsal mirasa dair farkındalık yaratan projeler, sergiler ve eğitim programlarıyla sanatın geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen bir sanat platformudur.

Erimtan Müzesi Hakkında;

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, arkeolojik eserlerin yenilikçi tekniklerle sergilendiği, sanatın her alanına, çağdaş müzecilik bilinciyle oluşturulan disiplinler arası etkinliklere yer veren bir kültür kurumudur.

