Hancan Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Fikret Muallâ eserleri, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Bor Sanatişbirliğiyle ““Zihnin Sınırlarında Bir Rota: Fikret Muallâ” başlıklı sergi ile Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Ebru Nalan Sülün’ün üstlendiği sergi 7 Eylül’e kadar ErimtanMüzesi’nde gezilebilecek.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan‘ın girişimiyle oluşturulan Hancan Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Fikret Muallâ eserlerinden seçki sunan, sanatçının farklı dönemlerine ait eskizlerinin ve guaj çalışmalarının yer aldığı sergi; yakınlarının tarih anlatıcılığı ve eleştiri metinleri yoluyla hem geçmişi hatırlatmayı, hem de yazılı arşiv aracılığıyla Muallâ’nın yaşamına dair dönemsel bir analiz yapmayı hedefliyor.

Küratör Ebru Nalan Sülün, serginin kurgusunun; sanatçının Paris’e kesin gidiş yaptığı dönemin öncesine/ sonrasına tarihlendiğini belirterek şöyle devam etti: “Sergi, Muallâ’nın duygu durumlarının en iyi temsili olma özelliğindeki, çizgisel çalışmalardan oluşan “Çizginin – Tinin Ötesinde” bölümü ile başlıyor. Bu bölümde; İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 935 sayı yayınlanan “Yeni Adam” dergisini ve Fikret Muallâ desen ve çizgilerini hatırlatmayı amaçlayan “Bir Hatırlatma: Varoluşçu Bir Adam/ Yeni Adam – 1936/1937” parantezi ile devam ediyor”

Sergilemenin ikinci bölümünün Fikret Muallâ’nın 1939 sonrası sanatına, yaşamına, üslubuna odaklandığına işaret eden Sülün; “Bir Gidiş / Bir Paris / Bir Fikret Muallâ – 1939/1967” başlığı altında izlenecek bölüm; sanatçının daha çok tanınan olgun dönem çalışmalarını barındırıyor. Deneyimi önceleyerek tasarlanan “Arşiv Alanı” 1967-1989 yılları arasında Fikret Muallâ’ya dair yazı ve yorumları barındıran gazete arşivine yer verdik. İzleyicilerin sanatçıya dair güncel yayınları inceleyebilmesine olanak tanıyan “okuma alanı” ise bir inceleme/düşünme yeri oluşturabilme önceliğini hedefliyor” dedi.

Sergide izleyicilerin bir yandan resimleri inceleyip metinleri okurken bir yandan da sanatçıya ait arşivi gezinirken sanatçının yaşamının zorlu dönemeçlerini fark etmelerini ve Fikret Muallâ’yı daha geniş çerçevede değerlendirmelerini istediklerini vurgulayan Sülün, “Eserlere paralel olarak sergide çalışma/okuma ve araştırma alanları da oluşturdum. Ayrıca; 9 Mart, 22 Martve 4 Mayıs tarihlerinde de sergi kapsamında bir dizi söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yine sergi kapsamında 26 Nisan’da bir grup yazar arkadaşımla hazırladığımız “Zihnin Sınırlarında Bir Rota” adlı kitabımızın da lansmanını yapacağız” dedi.

Bor Sanat Hakkında

Bor Sanat, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan’ın sanata olan tutkusuyla şekillenen, bağımsız sanatçıları destekleme misyonuyla kültürel ve sanatsal mirasa dair farkındalık yaratan projeler, sergiler ve eğitim programlarıyla sanatın geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen bir sanat platformudur.

Erimtan Müzesi Hakkında

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, arkeolojik eserlerin yenilikçi tekniklerle sergilendiği, sanatın her alanına, çağdaş müzecilik bilinciyle oluşturulan disiplinler arası etkinliklere yer veren bir kültür kurumudur.