Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na Başvurular Başladı

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düşünülen bu yılki teması “Sevinç” olarak belirlendi.

Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenen ve 13 yıldır Türkiye’nin genç öykü hafızası hâline gelen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri her yıl yoğun ilgi gösteriyor. Bu yılki seçici kurulda Aslı Der, Başar Başarır, Haydar Ergülen, Irmak Zileli ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.

Bugüne dek binlerce gencin katıldığı yarışma, usta öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatmak amacıyla her yıl kitaplarından seçilen bir cümlenin kılavuzluk ettiği farklı bir temayı işliyor. 2023 öykülerinin kılavuz cümlesi, Zeynep Cemali’nin Ballı Çörek Kafeteryası kitabından: “Atışmalara şen kahkahalar eklendi.”

​Son başvuru tarihi 22 Mayıs 2023.

Detaylı bilgi için; https://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi/

Zeynep Cemali Kimdir?

1950 İstanbul doğumlu olan Zeynep Cemali, çocuk edebiyatına ustalara yakışan bir derinlik kazandıran öykücüdür. Ortaokul ve lise yıllarından başlayarak, el sanatları, halı ve kilim ticareti yapan babası ile birlikte Anadolu’yu dolaşmıştır.

Çocuk öyküleri 1991 yılından bu yana Kumbara, Türkiye Çocuk ve Buğday gibi dergilerde ve Almanya’da dağıtılan Vitamin Çocuk Gazetesi’nde yer almıştır.

Kasım 2009 yılında İstanbul’da yaşama veda eden Zeynep Cemali’nin, ardında bıraktığı son romanı “Ankaralı” 2011 Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sanat Ödülüne değer görülmüştür.