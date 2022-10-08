ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI BULUŞMASI: ULUSLARARASI SERAMİK BİENALİ, 2022 BURSA

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından Durma Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ULUSLARARASI SERAMİK BİENALİ 20 Ekim-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

Binlerce yıllık seramik geleneğini yaşatan ülkemizde çağdaş seramik sanatının diğer sanat disiplinleri arasındaki ayrıcalıklı yerini vurgulamak amacıyla düzenlenen Uluslararası Seramik Bienali 20 Ekim- 20 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek. Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından Durma Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen Bienal’in bu yılki ilk edisyonunun ana teması “Zamanın Ruhu: Mavi”.

Küratörlüğünü Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı’nın yaptığı Uluslararası Seramik Bienali’nin sergileri ve etkinlikler Bursa Mimarlar Odası BAOB Yerleşkesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi bahçesi, ÇEK Sanat Vakfı galerisi, Hilton Oteli fuayesi ve bahçesi, Akeramos Sanat Merkezi ve Turgut Tuna Çini Çiftliği olmak üzere çeşitli mekanlara yayılacak.

Kente yayılan seramik sergileri

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Seramik Bienali kapsamında beş sergi izlenecek. İlki bienalin ana sergisi niteliğindeki “Zamanın Ruhu: Mavi”. Yüze yakın seramik sanatçısının bu tema kapsamındaki yapıtları Mimarlar Odası’nın BAOB Yerleşkesi’ndeki salonunda yer alacak. İkinci sergi Hacettepe Üniversitesi’nin Macsabal Heykelleri Koleksiyonu ve Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nin bahçesinde gösterilecek. Bir diğer sergi Türkiye Seramik Federasyonu’nun “Zamanın İzinde” başlıklı koleksiyonundan oluşuyor. Çağdaş Türk seramiğinin tüm kuşaklarından sanatçıların yapıtlarından oluşan bu değerli koleksiyon Hilton Oteli’nin fuayesinde sergilenecek. Ayrıca Hilton Oteli’nin bahçesinde de yine Macsabal heykellerinden bazıları yer alacak. Bienal’in onur sanatçıları Prof. Beril Anılanmert ve Kim Yong Moon’un çalışmaları Akeramos Sanat Merkezi’nde açılacak özel bir sergide sunulacak. ÇEK Sanat Merkezi ise genç sanatçı adaylarının çalışmalarından oluşan “Düşler ve Arabalar” seramik sergisine evsahipliği yapacak. Bursa Uludağ, Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden Seramik bölümü öğrencilerinin

çalışmaları görülebilecek.

Koreli sanatçıdan performans

Bienalin iki onur sanatçısı var; biri seramik sanatçısı ve akademisyen Prof. Beril Anılanmert, diğeri de Koreli sanatçı Kim Yong Moon.

Beril Anılanmert “Yaşamı Renk ve Tonlar ile Algılamak” başlıklı bir konuşma yapacak.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde konuk öğretim görevlisi olarakders veren Kim Yong Moon ise açılış sırasında bir performans sergileyecek ve seramik karoları izleyicilerin önünde boyayacak.

Zamanın Ruhu: Mavi

Bienalin ana temasını “Zamanın Ruhu: Mavi” olarak belirleyen küratörler Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Renk, günümüzde önemli bir iletişim biçimi, düşünceleri ve duyguları ifade etmenin bir yolu. Sadece sanatta değil, yaşamın tüm alanlarında renklerin etkisi göz önüne alınıyor. Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü de 2022 için veri tabanında olmayan yeni bir ton yarattı: Sükunetle ortaya çıkan bu mavi kişisel yaratıcılığı vurguluyor ve cesaretlendiriyor, içindeki kırmızı ise

heyecan ve dinamizm katıyor. Tüm dünya pandeminin etkisiyle dönüştürücü bir dönemden geçti; kavramlar ve yaşam standartları değişti; fiziksel ve dijital yaşamlar iç içe girdi. Yapay zeka ve dijital dönüşümün damga vurduğu çağımızın zeitgeist’ine uygun bu mavi bizim için de yola çıkış noktası oldu. Bu kırmızı-mor tabanlı mavi ile seramik sanatçılarımızın yaratıcılıklarının buluşmasından harika fikirler ve özgün yapıtlar doğabileceğini düşündük. Seramik tarihinde en çok kullanılan ve ayrı bir yeri olan mavinin çağdaş seramik

sanatındaki yansımalarını görmek istedik.”

Küratörler ayrıca insan enerjisinin en büyük kaynağının umut olduğunu vurgulayan Alman düşünür Robert Havemann’a gönderme yaparak “Hayata canlı, neşeli bir tavırla, iyimserlik ve umutla baktığımız zaman enerji dolabiliriz. Zor zamanlardan geçiyor olmamız yılgınlığa düşürmemeli bizi. Toplumsal iyileşme yolunda çok büyük bir desteğimiz var: Sanat ve yaratıcılık. Çağdaş seramik sanatçılarımızın 2022 yılının rengi mavi ile hepimizi umuda taşıyacağına inanıyoruz!” diyorlar.

Etkinlikler tüm ay boyunca sürecek

Uluslararası Seramik Bienali sergilerinin açılış seremonileri iki gün sürecek olsa da bienal etkinlikleri tüm aya yayılacak. Seramik sanatçılarının atölye çalışmaları ve seramik konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Bienal süresince gerçekleştirilecek konuşmalar şöyle:

“Seramik ve Çağdaş Sanat”- Emre Zeytinoğlu,

“Mavi-Beyaz Seramikler Ekseninde Osmanlı, Uzakdoğu ve Avrupa Etkileşimleri”- Fatma Batukan Belge,

“Çiniden Porselene”- Turgut Tuna,

“Çiniden Porselene”- Turgut Tuna, “Çiniye Adanmış Bir Ömür Turgut Tuna”- Figen Özden,

“Bursa’da Çağdaş Seramik Sanatının Gelişimi”- Canan Temizelli,

“Seramik Eğitimi”- Tülin Öztürk,

“Sanatçının Yolu- Sanat Konuşmaları 1”- Yasemin Sungur,

“Seramik Üretim Sürecinde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı ve Sanatsal Öneriler”- Emre Can.

Ayrıca Bursalı seramik sanatçıları atölyelerinde özel çalışmalar düzenleyecekler. Bunlar;

“Tabak üzerine Uygulamalar”- Figen Özden,

“Seramik Çamur Şekillendirme Temel Teknikleri”- Canan Temizelli,

“CuerdaSeca/ Black Line Tekniği”- Arzu Karayel,

“Çocuk Seramik Atölyeleri”- Huri Aykut Ülker.

Sinek kuşunun kanadında

Uluslararası Seramik Bienali’nin afişinde mavi zemin üzerinde yer alan sinek kuşunun özel bir anlamı bulunuyor. Dünyanın en küçük kuşu olarak bilinen sinek kuşunun boyu ortalama 6-7 cm’dir ve ağırlığı ise 2 gr’dan azdır. Parlak ve renkli tüyleri küçük bedenlerine devasa bir gösteriş algısı yükler. Bu küçücük bedenler saatte 90 km. hızla uçabilirler ve saniyede 80 kez kanat çırpabilirler. Genellikle dikey değil yatay çırptıkları kanatları havada sonsuzluk işareti çizer. Bu nedenle de sinek kuşlarının sonsuzluğu sembolize ettiği düşünülür.

Kuzey Kaliforniya’daki Ohlone Yerli Amerikan halkı, yaradılış efsanesine dayanarak sinek kuşunun Dünya’ya ateşi getirdiğine inanır.

Diğer sanat disiplinlerinden farklı olarak, seramiğin ana malzemesi kilin doğasıyla mücadele eden ve tekniğe hakim olmaya çabalayan seramikçilerin kalbi de yaratım, üretim ve fırınlama aşamalarında bir sinek kuşunun kalbi gibi atar. Doğa harikası bu kuşun Dünya’ya getirdiği ateş, yapıtlarını pişirip kalıcı hale getirir. İşte Bienal’in afişine konan sinek kuşu, bu sanatın, kanadıyla sonsuza ulaşması dileğini taşır.

Açılış Programı

20 Ekim 2022 Perşembe:

Bursa Mimarlar Odası BAOB Yerleşkesi:

14.00: “Zamanın Ruhu: Mavi” Ana Sergi açılışı

16.00: Prof. Beril Anılanmert konuşması; “Yaşamı Renk ve Tonlar ile Algılamak”

17.00: Piyanist Ezgi Aykanat dinletisi

Hilton Oteli:

19.00: “Zamanın İzinde” TSF Koleksiyonu sergisi açılışı

Onur sanatçıları Prof. Beril Anılanmert ve Kim Yong Moon’a plaket takdimi

“Seramiğe Adanmış Bir Ömür” Onur Ödülü’nün Turgut Tuna’ya takdimi

21.00: Hilton Quartet dinletisi

21 Ekim 2022, Cuma: Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi:

11.00: “Hacettepe Üniversitesi Macsabal Heykelleri Koleksiyonu” sergisi açılışı

ÇEK Sanat Merkezi:

14.00: “Düşler ve Arabalar” öğrenci çalışmaları sergisi açılışı

15.00: “Üniversitelerde Seramik Eğitimi”, Konuşmacılar: Prof. Beril Anılanmert, Prof. Zehra Çobanlı, Moderatör: Aysun Çölbayır

Akeramos Sanat Galerisi:

18.00 Beril Anılanmert- KimYong Moon sergi açılışı

22 Ekim 2022, Cumartesi:

Turgut Tuna Çini Çiftliği:

11.00 Seramik sanatçılarının çini boyama etkinliği