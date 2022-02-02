“Zamanın Ruhu” ile “Alan Kadıköy” Kapılarını Açtı

Hani derler ya “bir kitap okudum, bir sergiye gittim, bir film seyrettim…” diye… Gerisi özetle müthiş, enfes gibi sıfatlarla tamamlanır. Kadıköy’ün yeni kültür sanat mekanı Alan Kadıköy’de işte öyle bir sergi var.

İstanbul’da çok güzel sergiler açılıyor. Asya yakası Avrupa yakasını da yakalıyor bu anlamda. Kadıköy’ün Koşuyolu semtinde yer alan yeni kültür sanat mekanı Alan Kadıköy’de “XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021- PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu” isimli çok önemli, mutlaka görülmesi gereken bir sergi var.

Alan Kadıköy, üst düzey teknik donanımı ve farklı etkinliklere uyarlanabilen “black box” sahnesi ve Kadıköy’de uzun zamandır eksikliği hissedilen kapalı sergileme alanı ile Anadolu yakasının öne çıkan kültür sanat mekanlarından biri olmayı hedefliyor. Alan Kadıköy bu iddiasıyla uyumlu olarak galerisinin kapılarını “XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021- PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu” adlı sergiyle kapılarını açtı.

Alan Kadıköy

Önce Alan Kadıköy’den başlayalım. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro mekânı kazandırmak amacıyla 2016 yılında Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve sahne ve ışık uzmanları dahil olmak üzere farklı alanlardan tiyatrocuların görüş ve önerileri dikkate alınarak Alan Kadıköy’ü tasarladı.

Türkiye ve dünyadaki çağdaş tiyatronun sahnelenme biçimlerinden esinlenerek projelendirilen mekân, alışılmış sahne tasarımlarının ötesinde bir seyir imkânı sunuyor. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı ‘meydan sahne’ tasarımıyla, 360 derecelik bir izleme alanı yaratan salon, oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne veya forum düzenlerinde kullanılabiliyor.

Alan Kadıköy tiyatro sahnesinin yanı sıra 650 metrekare genişliğindeki galeri mekânı ile Anadolu yakasının en büyük sergileme alanını halka sunuyor. Sahne ve galeriyle birlikte fuaye alanları, kafeterya, bahçe ve teras kullanımı, teknik mahal ve prova odalarından oluşan yapı, günün her saati kültür-sanat atmosferi içinde konser, sergi ve oyunlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Şimdi galeriden içeri girelim.

Adres: Muhittin Üstündağ Cad., Alidede Sok. No:2 Koşuyolu / Kadıköy

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Zamanın Ruhu

Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Ferruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan gibi büyük ustalarının resimlerine ve İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi heykel sanatımızın dünyaya mal olmuş sanatçılarının işlerini bir ara görmek ne büyük mutluluk!

“XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisinin ilki Ferit Edgü küratörlüğünde, 2011’de Santral İstanbul’da gerçekleşmişti. 10 yıl sonra devamı niteliğinde, 433 eser arasından 182 eserin Metin Deniz tarafından bir araya getirildiği sergiyi 15 Şubat’a Alan Kadıköy’de gezebilirsiniz.

İstanbul’un Anadolu yakasında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergide sanatseverler resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve ayrıca çocuklar için atölyelerin de dahil olduğu etkinliklere katılabilecekler. Lütfen kaçırmayın!

Meraklısı için Paris Ekolü

Çağdaş Türk sanatının dönüm noktası olarak nitelendirilen Paris Ekolü, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1945-1960 yılları dönem uluslararası sanat tarihi araştırmalarında bir tür milat olarak kabul edilir. Paris Ekolü olarak anılan bu yıllar aynı zamanda Türkiye sanat tarihinde yepyeni bir sürecin başladığı bir dönemdir. Bu dönemde Paris’te yaşayan Türk ressamları Paris Ekolü çatısı altında, bu sürecin merkezinde yer aldılar.

Türkiye resim tarihinde Batı resmiyle sanatsal ve entelektüel olarak güçlü bağlar kurulan ve eşzamanlı bir çizgide eserler üretilen önemli bir evresine dahil olan bu sanatçıları bir araya getiren “XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021”, rengin, lekenin, kompozisyonun ve formun duyumsanabilir nitelikleriyle donanmış yüzeylerde Paris Ekolü’yle temas etmiş ve modern sanat tarihine iz bırakmış sanatçılara yeniden bakıyor.

Meraklısı için

PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu

19 yıl önce müzayededen satın aldığı bir Selim Turan tablosu ile sanat serüveni başlayan Öner Kocabeyoğlu, yoğun olarak Paris Ekolü ile ilgilendi ve bu dönemden eserler topladı. 2009 yılı sonlarında koleksiyonun yönetimi ve özellikle günümüz sanatçılarından olmak üzere farklı uluslararası sanatçıların yeni alımlardan oluşan bir seçkiyi meraklılarıyla paylaşabilmek amacıyla, daha önce Fahr-el-Nissa Zeid’in 1940’lı yıllarda ikinci katında ilk sergisini açtığı Ralli Apartmanı’nında Papko Art Collection’ı açtı.

Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu modern, çağdaş ve yükselen sanatçıların önemli eserlerine yer veren en önemli koleksiyonlardan biri olma özelliğine sahip. 100’den fazla sanatçının 1500’ü aşkın eserinin yer aldığı koleksiyon, araştırma, yayınlar ve küratöryal sergiler ile sanatseverlerle paylaşılıyor. Başlangıcında Türkiyeli Paris Ekolü sanatçılarına odaklanan koleksiyon, 20. yüzyıl Modern Sanatı, 1960 sonrası Çağdaş Sanatı, yeni kuşak genç sanatçılar ile dünya çapında önemli yabancı çağdaş sanatçılara ait yapıtlarla zenginleşerek gelişmeye devam ediyor.

Ayşe Dural