Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından, Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Kâmil Ülkenli’nin küratörlüğünde ve Çankaya Belediyesi ev sahipliğindedüzenlenen Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında | Kâmil & Orgun Ülkenli Arşivlerinden 100. Yıl’a Armağan sergisi, 30 Haziran 2025 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Mutluluk sergi salonunda Ankaralılarla buluşacak.

Sergi, çiftliğin kuruluşuna bizzat çiftlikte çalışarak tanıklık eden Kâmil Ülkenli ve çiftlikte doğup sonradan oradan emekli de olan Orgun Ülkenli ile Zeki Kâmil Ülkenli’nin devam ettirerek derlediği aile arşivinden seçilen nadir fotoğraflar, Osmanlıca belgeler, dönem raporları, kişisel sözel ve görsel tarih anlatıları, TV kayıtları ile objeler ve efemera aracılığıyla Atatürk Orman Çiftliği’nin çok katmanlı tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Yalnızca zamanının ötesinde bir tarım işletmesi olmayıp, çalışanlarının ve ailelerinin güçlü bir aidiyet ve sahiplenme geliştirdikleri çiftliğin, aynı zamanda başkent Ankara’nın sosyal ve kültürel dönüşümündeki etkisini de gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Sergide, çiftliğin biyoyakıt denemelerinden, Etimesgut Japon gülyağı ıtriyat tesislerine; şerbetçiotu ve kuşkonmaz üretiminden, modern tarım ve hayvancılığa uzanan yenilikçi uygulamaları, farklı bakış açılarıyla ele alınırken, çiftliğin hijyenik ve katkısız gıdaya erişim konusunda nasıl örnek bir model oluşturduğu ve bu yönüyle günümüzün sürdürülebilirlik tartışmalarına ışık tuttuğu vurgulanıyor.

5 Mayıs 1925’te, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımı ve öncülüğünde kurulan Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yalnızca bir tarım girişimi değil; aynı zamanda yeni bir kentli toplumun inşasında rol oynayacak modern, sağlıklı ve üretken bir yaşam tarzının örneği olarak tasarlandı.

Henüz genç başkent Ankara’nın bir kısmına şekil verecek Lörcher planı uygulamaya konulurken ve Jansen planından çok önce ortaya konan bu vizyon yalnızca dönemi değil, geleceği de şekillendiren bir bakış açısının ürünü. Ankaralılar ve yolu Ankara’ya düşen herkes Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlıklı, bilinçli ve üretken bir kentli toplum vizyonunun mekânsal ve kurumsal yansıması olan Atatürk Orman Çiftliğinin 100 yıllık öyküsünü keşfetmeye davetli.