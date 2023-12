Yüzmeye/Yürümeye Devam Et…

Senaristi ve yönetmeni Andrew Stanton’un olduğu 2003 yılında ABD’de vizyona giren ‘KAYIP BALIK NEMO’ bir Disney yapımıdır. Nemo’nun kaybolmasıyla, babasının onu bulmak ve Nemo’nun evine dönmek için verdiği mücadeleyi anlatan muhteşem bir animasyon filmidir.

Filmde geçen ‘just keep swimming/ yüzmeye devam et’ repliği izleyen çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin herkesin aklına kazınmıştır. Öyle ki motivasyon sayfalarında bu repliğin geçtiği sahneyi sıkça görmemiz mümkün…

Buna benzer bir cümle de ‘keep walking/ yürümeye devam et’ tir. Johnnie Walker ile özdeşen en az marka kadar ün sahibi olan reklam kampanyası, yürüyen adam veya yürümeye devam et şeklinde de lanse edilmiştir. Böylece kampanyanın logosu yürüyen adam olmuştur. Bireysel gelişimin ve ilerlemenin bir sembolü olarak kabul edilir.

Her insanın dibe vurduğunu hissettiği anlar olmuştur. Hani çıkılamaz sandığı durup yok olmayı arzuladığımız… İşte öyle bir anımda beni ayağa kaldıran ve her defasında, ne olursa olsun devam etmem gerektiğini bana devam etmem gerektiğini öğreten mottom olmuştur bu iki cümle.

Aslında başarısızlıklarımız, korkularımız, yaşadığımız olumsuzlukların ilerledikçe geride kalacağını anlatır bu motto bana! Eğer durursam, onlarla boğulabilirim ama eğer ilerlersem ki bu bebek adımları bile olabilir onları geri de bırakmanın yanı sıra yeni manzaralarla da karşılaşmamı mümkün kılar.

Bu iki motto aynı zamanda bir maraton koşucusu ya da gökyüzünde salınan bir kartal olmak zorunda olmadığımı da hatırlatır bana. Sadece ilerlemelisin der.

Zor zamanlar olur ve geçer. Sadece yüzmeye devam et! Devam et! Devam et!..

İham olsun hepimize…

Emel Kızıldağ