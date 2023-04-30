“ruhunu serin tut

yanardağa el verme…”

…

nelerin arasında

kaybolmuşken

yanlış mevsimler

bahar bırakmadı

ömrümde

oh dediğim

nefes almalar

göğümde

hayatın kapattığı

delikler

pantolon ceplerimde

sakladığım beş taş

üzerime kitlenen

kapıların anahtarları

en son

en uzun

intihar

yalnızlık

ırmağı varken

denize

su özlemesi insanın

romanların elinde

roman dediğim hayatlar

çalgı çengi

düttürü dünya havası

aynanın karşısında

mırıldandıklarım

kendime

en masum sinkaflarım

nefesimi

üfleyeceğim yer

kalbime bıçak yarası

hayata ilk adım attığım

kasık sancısı

deliliğim

ilaç yerine

yutkunma dolu

bakırköy tedavileri

sen sakın

ölümü özleme

öleceğini unut

yuvarlanan taşlar

dağından

hiç küçük değil

ödülüm

büyüyen bir telaşın

kollarında

yola düşmüş

içi dert dışı dert

kırık kaval üflemesi

üzeri

adını bilemediğim

çiçekle filizlenmiş

toprağında unutulmuş

mezar kapağı

kabusum

uyku aksa gözlerimden

görmediğin düşümde saklı

katlim

boyumu geçmeyen suları

boğmaya davet etmek

bir damla gözyaşımla

“git derken gel dediğin “

yağmurlarla

ıslanıp

yağmur

isteyen

ruhuma

yangınlardan kalan

yarısı alev

yarısı

unutulmuş

savrulmuş

kül

anıları…

Nisan /2020-23

Yaşar Üstün