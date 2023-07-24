Yükselişe Geçen Mesleklere Yapay Zeka Öncülük Ediyor

YAPAY ZEKA İLE YÜKSELİŞE GEÇECEK

10 MESLEK

ChatGPT ve Midjourney gibi araçların piyasaya sürülmesinin ardından iş dünyasında yapay zekaya dair ilgi patlaması yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’na ait İşlerin Geleceği Raporu’na göre yapay zeka, önümüzdeki 5 yıl içinde en hızlı büyüyecek işlere liderlik ediyor. Araştırmaya göre yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, sürdürülebilirlik uzmanları ve iş zekası analistleri hızla yükselecek meslekler arasında ilk 3 sırada yer alıyor. Geleceğin mesleklerini icra edebilmek için kodlamayı ve yazılımı iyi öğrenmek gerekiyor. Rapor, 14 milyon işin tehlikede olduğunu gösterirken yakın gelecekte sürdürülebilirlik çalışmalarında belirgin bir artış olacağına işaret ediyor. Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yapay zekanın işgücü piyasasında iddialı bir dönüşüm yaratacağını, yazılım ve kodlamanın değerinin artacağını söylüyor.

Gittikçe artan dijitalleşme, iş dünyasında büyük dalgalanmalara yol açıyor. ChatGPT ve Midjourney gibi araçların hayatımıza girmesiyle ekonomistler ve iş uzmanları, yapay zekayı iş yaşamına entegre etmenin yollarını arıyor. Dünya Ekonomik Forumu’na ait İşlerin Geleceği Raporu’na göre yapay zeka, önümüzdeki 5 yıl içinde en hızlı büyüyecek işlere öncülük ediyor. Geleceğin yükselen mesleklerini öğrenmek için kodlama ve yazılım bilgisine sahip olmak gerekiyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, sürdürülebilirlik uzmanları ve iş zekası analistleri hızla yükselecek mesleklerin başında yer alıyor. Rapor sürdürülebilirliğe dair çalışmaların artacağını ve 14 milyon işin tehlikede olduğunu gösteriyor. Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yapay zekanın işgücü piyasasında iddialı bir dönüşüm yaratacağını belirtiyor.

“10 çalışandan en az 6’sı Yapay Zeka Uygulamalarını Kullanmalı”

Teknoloji devrimi, yeniliğe yol açmasının yanında birçok iş kaybına da neden oluyor. İş dünyasının bu yeni yapay zeka çağından ne derece etkileneceği merak ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmasına göre en hızlı azalan işler sıralamasının başında banka memurları geliyor. Çevrimiçi bankacılığın, banka şubelerinin kapanmasına giderek daha fazla yol açtığı ve önümüzdeki yıllarda ciddi oranda düşüşe geçeceği ön görülüyor. Bu sırayı posta hizmet memurları, kasiyerler ve veri analistleri izliyor. AI ve makine öğrenimi uzmanları, sürdürülebilirlik uzmanları ve iş zekası analistleri en hızlı büyüyen işler arasında ilk 3’te yer alıyor. Yapay zekanın gelmesiyle beraber iş piyasasını teknolojik atılımların yönlendireceğini vurgulayan Elif Tuzlakoğlu, “Birçok şirket, çalışanlarına şimdiden yapay zeka kullanımına dair eğitim çalışmalarına başlamalı. Bununla birlikte yazılım ve kodlama öğrenmek için fırsatlar yaratılmalı. 10 çalışandan en az 6’sının bu beceriyi kazanması gerekiyor ki gelecek her yeni teknolojiye hızlıca ayak uydurup kurumlarına katkı sağlayabilsinler.” açıklamalarında bulunuyor.

Sürdürülebilirlik Çabaları Yapay Zeka Teknolojisiyle Birleşecek

Dünya iklim kriziyle baş etmeye çalışırken, sürdürülebilirliğe dair mesleklerde artış olacağı bekleniyor. Temiz enerji, verimlilik ve düşük emsiyon teknolojisinde yapay zeka uygulamalarına ciddi oranda ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, “Yapay zeka teknolojisiyle toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik dönüşümlere daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bu üretken yapay zeka çağı hem toplumsal konularda hem iş dünyasında çeşitli fırsatları doğuracak.” sözlerini kullanıyor.

İşte Yapay Zekayla Yükselişe Geçecek 10 Meslek

1. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları

2. Sürdürülebilirlik uzmanları

3. İş zekası analistleri

4. Bilgi güvenliği analistleri

5. Fintech mühendisleri

6. Veri Analistleri ve mühendisleri

7. Robotik mühendisleri

8. Elektroteknoloji mühendisleri

9. Tarım ekipmanı operatörleri

10. Dijital dönüşüm uzmanları

Daha fazla bilgi için: robotdreams.com.tr

robot_dreams Hakkında :

Adını Amerikalı yazar Isaac Asimov’un Robot Dreams adlı kısa öykü koleksiyonundan alan geleceğin okulu robot_dreams, veri analitiği, programlama, veri bilimi, makine öğrenimi ve BT’deki diğer ilgili alanlarda verdiği kurslar sayesinde geleceğin mesleğini edinmeye, çalışma alanını değiştirmeye ya da yeni araçlarla yetkinlikleri güçlendirmeye yardımcı olan bir eğitim platformudur. Sadece online bir okul değil geleceği pratikte inşa etmek, kodlamak, tasarlamak, test etmek ve yaratmak isteyen yetenekli uzmanların yer aldığı bir topluluk olan robot_dreams, Türkiye ile birlikte 5 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Geleceğin okulu robot_dreams, bir Laba markasıdır.