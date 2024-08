Yıldızlar Altında Sinema Başlıyor!

Kalamış Atatürk Parkı’nda 12 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Türkiye ve dünya perdesinden güncel restore filmleri de izleyebileceğimiz Uluslararası Kalamış Yaz Festivali ’nin programı belli oldu.

Festival Şarlo Kaçak ile başlıyor

12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gösterilecek Şarlo Kaçak , Cineteca di Bologna laboratuvarlarında dijital restorasyonu yapılan 4K kopyasından; Chaplin’in 1959’da yazdığı, Timothy Brock’un canlı performans için uyarladığı müziği seslendirecek olan Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni orkestrasının canlı performansı eşliğinde izlenebilecek.

Hitchcock’tan Atıf Yılmaz’a sevilen klasikler açıkhava perdesinde

Hem Hitchcock filmografisinin hem de sinema tarihinin en iyi filmleri listelerinde üst sıralarda yer alan kara film Aşktan da Üstün (Notorius) filmiyle devam eden festivalde; Ümit Ünal’ınsenaryosu, Atıf Yılmaz’ın anlatımı, Türkan Şoray’ın üç ayrı karakterde sergilediği Hayallerim, Aşkım ve Sen (1987), İstanbul Film Festivali tarafından yenilenen kopyasıyla Kalamış perdesinde.

Hayao Miyazaki, Wim Wenders, Steven Spielberg ve Aki Kaurismäki

Eleştirmenlerin animasyon sinemasının büyük ustası Hayao Miyazaki’nin yeni başyapıtı olduğu konusunda birleştikleri Çocuk ve Balıkçıl (2023) ise Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gösteriliyor. Yıldızlar Altında Sinema, Jaws (1975) ile devam edecek. Wim Wenders’ın, geleneksel Küba müziğine adanmış, Havana sokaklarından dünyanın en önemli konser sahnelerinden Carnegie Hall’a uzanan büyüleyici bir yolculuğun hikâyesini anlatan unutulmaz belgeseli Buena Vista Social Club (1999) seyirci ile buluşacak. Aki Kaurismäki’nin sinemasında yeni bir zirve noktası kabul edilen Sararmış Yapraklar (2023) ise MUBI işbirliğiyle gösteriliyor.

Sydney Pollack’ın yeteneğinin zirve noktası sayılan Tootsie (1982) Uluslararası Kalamış Yaz Festivali kapsamında seyirciyle buluşuyor. Festival, Fred Zinnemann’ın James Jones’un çok satan romanından uyarladığı on üç dalda Oscar’a aday olan ve en iyi film, yönetmen, senaryo, yardımcı oyuncu (Frank Sinatra ve Donna Reed) dallarında sekiz Oscar kazanan İnsanlar Yaşadıkça (From Here to Eternity, 1953) filmiyle son buluyor.