Yıldız tozları yutuyorum dolunayın ışığında

Kireç duvarımda pasaklı kukla

Bir adım atıyorum, bir adım daha

Yaklaştıkça canlanıyor gözleri, adımı unutuyorum

Kim ki seslense herhangi bir isimle

Ya hepsi ben oluyorum ya da hiçbiri

Adıma yaban, yabana can oluyorum

Yıldız tozları yutuyorum dolunayın ışığında

Yuttukça bulanıyorum sonsuzluğa

Bir ışık, bir ışık daha

Döndükçe sarılıyor ruhum batınıma

Kim ki seslense herhangi bir gezegenden

Ya bilmediğim bir yerden oluyorum ya da hiçbir yerden

Dünyaya yaban, yabana can oluyorum

Yıldız tozları yutuyorum dolunayın ışığında

Şiirlerimin hangisinde varım, bulamıyorum

Bir kelime aralıyorum, içinde matruşkalar sobeliyor

Bir harf, bir harf daha

Kilitleri sökülüyor sandıkların

Kim ki yeniden kilit vursa cümle kapılarıma

Ya tüm anahtarlar ben oluyorum ya da hiçbiri

Kapıma yaban, yaban can oluyorum

Yıldız tozları yutuyorum dolunayın ışığında

Ölümlerin dergâhında arıyorum yansımamı

Hangi şairinkine benzeyecek gidişim

Bir varsayım, bir ihtimal daha

Tüm olasılıklar üşüşüyor aklıma

Kim ki tabuttan bahsetse gitmek üzere

Karacaahmet’e, Aşiyan’a, Nakkaştepe’ye

Ya tüm tabutlar ben oluyorum ya da hiçbiri

Ağacıma yaban, yabana can oluyorum

Yıldız tozları yutuyorum dolunayın ışığında

Gönül DEMİRCİOĞLU