Yıldız Soprano Sarah Pagin’den Rengarenk Bir Prömiyer

Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, renklerden ilham alarak oluşturduğu sıra dışı bir programla 4 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’da müzikseverlerle buluşacak. Operetten müzikale, kabareden çağdaş müziğe, fransız ezgilerinden elektro-pop’a uzanan geniş repertuvarı ile ünlü olan Sarah Pagin, programda farklı türleri bir araya getirerek müzikseverlere rengarenk bir deneyim yaşatacak.



Modern ve “klasik crossover” yorumlarıyla müzikte sınır tanımayan yıldız soprano Sarah Pagin, CSO ADA ANKARA Pop Serisi kapsamında 4 Ocak’ta Ankara’ya geliyor. Farklı müzik tarzlarını karıştırdığı resitalleri ile tanınan Sarah Pagin, ünlü Fransız besteci Claude Debussy’nin eseri ‘Yeşil’den aldığı ilhamla; hazırladığı rengarenk etkinliği sanatseverlere sunacak.

Sarah Pagin sıra dışı programda müzikseverleri farklı zaman ve janralardan birçok besteciyle rengarenk bir sohbete davet ediyor. Sanatçı konserde; klasik müziğin popüler bestecilerinden Debussy, Offenbach, Brahms, Haendel ve Fauré’nin eserlerinin yanı sıra Amy Winehouse, Cindy Lauper, Billy Holiday, Elton John gibi caz ve pop müziğe de damgasını vurmuş ünlü isimlerin eserlerini seslendirecek.

Dinliyiciler, Georg Friedrich Haendel’in “La Bianca Rosa”sıyla beyazın saflığına tanıklık ederken Gabriel Fauré’le sakinliğin ve dinginliğin nasıl sembolize edebileceğine , Elton John ve Brahms’la mavinin nasıl algılandığına ve pembenin ne kadar eğlenceli olduğuna şahit olacaklar. Ünlü soprano, konserin finali için Türkiye ile özdeşlemiş “turkuaz mavi” rengi temsilen Sezen Aksu’nun “Firuze”si ile sürpriz bir yorum da hazırlıyor.