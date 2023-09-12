Yeryüzü Edebiyatı – İTEF 15. Yılını Kutluyor!

İTEF 2023 – İSTANBUL ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ Yeryüzü Edebiyatı 20 – 24 Eylül 2023

2009’dan beri çeşitli temalarla edebiyatseverleri bir araya getiren, Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat festivali İTEF 15. yılını kutluyor! Şehir temalarıyla başlayıp edebiyatı takip ettiğimiz, dalgaları kırdığımız, günebaktığımız, bulutların üstüne çıktığımız, en son da aşkta edebiyatı bulduğumuz, 595 yazarı ağırladığımız dolu dolu 14 yılın ardından bu yıl Yeryüzü Edebiyatı teması ile okurlarla buluşacağız. 15. İTEF – İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali “Yeryüzü Edebiyatı” 20 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında sizlerle buluşacak. Festivalimizin birbirinden farklı etkinliklerine Saint Benoît Fransız Lisesi ev sahipliği yapacak. Edebiyat dünyasının buluşacağı 20 Eylül Çarşamba günündeki açılış töreni ile başlayan İTEF, 24 Eylül Pazar günü Yalova’da bulunan KalemEv’deki Edebiyat Bahçesi etkinlikleri ile sonlanacak. Yeryüzü Edebiyatı kapsamında 27 etkinlik ile 9 farklı ülkeden yazar, çevirmen, çizer ve yayıncılık profesyoneli edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinliklerimiz, 21 Eylül Perşembe günü Marta Breen ve Vigdis Hjorth söyleşileri ile başlayacak. Festival boyunca İTEF sahnesinde yer alacak isimler arasında Adelina Tërshani, Ahmet Ümit, Aleksandra Savanović, Bashkim Shehu, Cansu Erkan, Cem Oğuz, Dejan Trajkoski, Erling Kagge, Gerbrand Bakker, Hande Çiğdemoğlu, Leonarda Patrignani, Marek Sindelka, Marta Breen, Özge Deniz, Şiirsel Taş, Tuğçe Isıyel, Vigdis Hjorth, Vladimir Pistalo ve Vladislav Bajac bulunuyor. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye ortaklığı ile yürütülen, Avrupa Birliği destekli READ – Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ projesi kapsamında, projenin partner ülkelerinden 22 yayıncılık profesyoneli festival dahilindeki İTEF Fellowship Programı’nda yer alacak. İTEF 2023 Dünya Yayıncılığı Profesyonel Buluşmaları ile uluslararası yayın dünyasından profesyoneller, 21 – 22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelecek. İTEF – Yeryüzü Edebiyatı, Norveç edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak için her yıl yüzlerce kitaba çeviri fonu desteği sağlayan Norla – Norveç Edebiyat Fonu ile Hollanda edebiyatı ve kültürünün tanıtımı için çeşitli ülkelerdeki kültürel faaliyetlere destek veren Hollanda Konsolosluğu tarafından desteklenecek. İTEF 2023’e katkı sağlayan Saint Benoît Fransız Lisesi, İtalyan Kültür Merkezi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi, Macar Kültür Merkezi, Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi ve Şenyıldız Matbaacılık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 15. yılımızı kutladığımız İTEF – Yeryüzü Edebiyatı etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz.

İTEF 2023 – Yeryüzü Edebiyatı Etkinlik Programı

21 Eylül Perşembe

Saint Benoît Fransız Lisesi 18:00 – 19:00

Konuşmacı: Marta Breen / Moderatör: Hazal Baydur

Feminizm: Yüz Elli Yıllık Mücadele

Kitapları yaklaşık 30 dile çevrilen, Norveç Kültür Bakanlığı tarafından verilen Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen yazar Marta Breen, kadın-erkek eşitliği ve feminizm üzerine yazdığı kitaplarıyla tanınıyor. Feminizmin yüz elli yıllık tarihi üzerine yazdığı Kadın Mücadelesi genç okurlar için bir feminizm tarihi niteliğindeyken, Kendinden Feminist Olarak Bahset bu alandaki yeni kavramları herkes için anlaşılır kılan bir kılavuz olarak okunabilir. Breen, Hazal Baydur moderatörlüğünde, kadın hareketini hem anlamak hem de mücadeleye katkıda bulunmak için tarihine bakmanın ve yeni dönemde hayatımıza giren kavramları tanımanın önemi üzerine konuşacak.

21 Eylül Perşembe

Saint Benoît Fransız Lisesi 19:00 – 20:00

Konuşmacılar: Vigdis Hjorth, Dilek Başak / Moderatör: Ayça Derin Karabulut

Miras: Çarpık Aile Bağları

2023 Booker Ödülü Uzun Listesinde yer alan Norveçli yazar Vigdis Hjorth’un, aile ilişkilerini çarpıcı şekilde işlediği romanı Miras hem Norveç’te hem de Türkiye’de okurlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Görünenin ardındaki yaraları, çocukluğun ve ailenin insanın bazen en büyük travması olabileceğini ve tüm bunlara rağmen bir hayat kurmak zorunda kalmanın yükünü anlatan Miras, İTEF sahnesinde ve Ayça Derin Karabulut moderatörlüğünde yazar ve çevirmeni Dilek Başak ile konuşulacak.

21 Eylül Perşembe

İtalyan Kültür Merkezi 19:00 – 20:00

Konuşmacı: Leonardo Patrignani / Moderatör: Seray Şahinler

Bilim Kurgudan Distopyaya Farklı Dünyaların Evrenleri

Bilim kurgu türünün önemli isimlerinden Leonardo Patrignani’nin Telepati Serisi üçlemesi yirmiden fazla dile çevrildi. Türkçede son yayımlanan, yine genç yetişkinlere yönelik romanı Zaman Taciri ise yazarın diğer romanlarında da olan; teknolojinin geleceği, alternatif yaşamlar, distopik senaryolar, insan beyninin potansiyeli, bilimle oynamanın riskleri gibi konular etrafında şekilleniyor. Tüm bu temalar ve bilim kurgu türü üzerine, yazar Leonardo Patrignani ile Seray Şahinler moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşecek.

22 Eylül Cuma

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi 16:00 – 17:00

Konuşmacı: Bashkim Shehu / Moderatör: Nermin Mollaoğlu

Edebiyatta Farklı Roller: Yazmak ve Çevirmek

Romanları birçok dile çevrilen Arnavut asıllı yazar Bashkim Shehu, hem ulusal hem de uluslararası birçok ödül kazandı. Yazarlığın yanı sıra Camus, Borges, Kierkegaard ve Hannah Arendt gibi önemli yazarların eserlerin çevirmenliğini yapan Shehu, Nermin Mollaoğlu moderatörlüğünde yazmak ve çevirmek üzerine konuşacak. Yazarlık ve çevirmenliğin eş zamanlı sürdürülebilirliği, birbirlerini besledikleri ve birbirlerinden ayrı düştükleri noktalar üzerine derin bir söyleşi gerçekleştirilecek.

22 Eylül Cuma

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi 17:00 – 18:00

Konuşmacı: Dejan Trajkoski / Moderatör: Alparslan Demir

Yirminci Yüzyılda Aşk

Türkçede yayımlanan ilk kitabı Sadakatsizlik ile Makedon Edebiyat Avangardı dahil birçok farklı ödül kazanan Dejan Trajkoski, yayıncısı Alparslan Demir ile kitabı üzerine konuşacak. Mitoloji ve tarihin başrol oynadığı, iç çatışmalar ve kalp kırıklıklarının masalımsı basit bir üslupla anlatıldığı, yirminci yüzyılın başlarının Makedonyasında geçen bu aşk hikayesi üzerine söyleşmek üzere İTEF 2023 sahnesinde yazar ve yayıncısı bir araya gelecek.

22 Eylül Cuma

Saint Benoît Fransız Lisesi 17:00 – 18:00

Konuşmacı: Eylül Görmüş

Sandor Petöfi Seçme Şiirler Kitap Lansmanı

1848 Macar Devrimi’nin en önemli kişilerinden biri olan, Macaristan’ın ulusal şairi olarak kabul edilen Sandor Petöfi’nin şiirlerinden seçmeler Barış Yılmaz ve Balázs Szőllőssy editörlüğünde ve on altı farklı çevirmenin çevirisiyle Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Macar Kültür Merkezinin desteğiyle yayımlanan ve Macar edebiyatının keşfi niteliğindeki bu şiir derlemesinin tanıtımını ve kendi Macar edebiyatı yolculuğunu Eylül Görmüş’ten dinleyeceğiz.

22 Eylül Cuma

Saint Benoît Fransız Lisesi 18:00 – 19:00

Konuşmacı: Gerbrand Bakker / Moderator: Filiz Aygündüz

Geriye Bırakılmak, Geçmişe Saplanmak

Yukarıda Ses Yok, Dolambaç ve Berberin Oğlu romanlarıyla tanınan ve birçok uluslararası ödül kazanan Hollandalı yazar Gerbrand Bakker, Filiz Aygündüz moderatörlüğünde sahnede yer alacak. Duygular, insan ilişkileri ve insanlık halleri üzerine kafa yoran ve incelikli bir anlatımla okurları yakalamayı başaran Bakker, son romanı Berberin Oğlu hakkında konuşacak.

22 Eylül Cuma

Saint Benoît Fransız Lisesi 19:00 – 20:00

Konuşmacılar: Erling Kagge, Oğuz Tecimen / Moderator: Pınar Çelikel

Adım Adım Felsefe

Norveçli kaşif, yazar, yayıncı, dağcı, sanat koleksiyoncusu Erling Kagge’nin kurgu dışı eserleri kırktan fazla dile çevrilmiştir. Tarihte “üç kutba” (Kuzey, Güney ve Everest’in zirvesi) ulaşan ilk kişi olan Kagge, keşif deneyimlerine yer verdiği Bir Kaşifin Felsefesi ve Yürümek kitaplarının çevirmeni Oğuz Tecimen ile birlikte sahnesinde yer alacak. Etkinliğin moderatörlüğü Pınar Çelikel tarafından yapılacak.

23 Eylül Cumartesi

Saint Benoît Fransız Lisesi 16:00 – 17:00

Konuşmacı: Marek Sindelka / Moderatör: Yankı Enki

Anormal Bir Ekolojik Kurgu

Çekya Edebiyatının en önemli çağdaş yazarlarından biri olan Marek Sindelka, on üç dile çevrilmiş romanlarıyla yayımlandığı her ülkede ses getirmiştir. Ekolojik kriz, mülteci sorunu gibi büyük ve toplumsal sorunların işlendiği romanlarının yanı sıra duygulara ve insanlar arasındaki günlük iletişime odaklandığı eserleri de mevcuttur. Hem büyük meselelerin hem de gündelik, küçük ve sıradan olanın edebi takibini yapan Sindelka, Anormal kitabının editörü Yankı Enki moderatörlüğünde konuşacak.

23 Eylül Cumartesi

Saint Benoît Fransız Lisesi 17:00 – 18:00

Konuşmacı: Vladislav Bajac / Moderatör: Ayça Çakmak

Kanlı Dünyalardan Bambu Ormanlarına

Sırbistan edebiyatının önemli isimlerinden Vladislav Bajac, özellikle Hamam Balkania romanıyla uluslararası alanda ses getirmiş ve eserleri yirmi dile çevrilmiştir. Bajac, “ihanet, kurtuluş, intikam, gizem, aşk ve nihayetinde kabullenmenin hikayesi” olarak tarif edilebilecek romanı Bambu Kitabı üzerine Ayça Çakmak ile söyleşecek.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 12:00 – 13:00

Eğitmen: Cansu Erkan

Cansu Erkan ile Çizim Atölyesi

Atölye içerisinde, resimli kitapların ve çocuk edebiyatının en önemli ögelerinden biri olan hayvan karakterlerinin tasarım süreçlerini birlikte çalışacağız. Çocuk kitapları yazarı ve çizeri Cansu Erkan ile bir hayvanın illüstrasyonu nasıl çizilir, hayvanların temel özelliklerini ve hikaye kurgusunu göz önüne alarak karakter nasıl yaratılır birlikte öğreneceğiz. Karakteri pozlamak, surat ifadeleri yaratmak, boyama teknikleri ve renk kullanımı üzerine eğlenceli denemeler yapacağız.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 12:00 – 13:00

Eğitmen: Şiirsel Taş

Şiirsel Taş ile Çocuk Atölyesi

Hepimiz dokunan, gören, duyan, tadan ve koklayan canlılarız. Ama görmekten ötesini giderek daha az yapar olduk. Hatta belki görmekten çok bakar olduk. Unuttuklarımızı hatırlamak, seslere kulak kabartmak, kokuları içimize çekip, ağaçlara, çimenlere, toprağa dokunmak için KalemEv’in bahçesinde bir araya gelecek, sözcüklerle oynayacak, Sekoyana’nın Kapıları’ndan bölümler okuyacağız. Ayrıca atölye katılımcıları, bu buluşmada sadece gözleri değil bütün duyuları dört açmaya niyetlenip beraber keşfetmek üzere KalemEv’de Şiirsel Taş ile bir araya gelecek.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 12:00 – 13:00

Konuşmacı: Tuğçe Isıyel

Parçalı Bulutlu Edebiyat

Yunanca “ev” anlamına gelen “oikos” ve “bilgi” anlamına gelen “logos” sözcüklerinden türeyen “ekoloji” kavramı, bize gezegen denen evimizde nasıl yaşayacağımızın bilgisini sunar. Ekopsikoloji ise kişisel problemlerimizin birçoğu için çevresel bir bağlam olduğunu ileri sürer. Doğal dünya ile ilişkilerimiz düzelmedikçe, ruhsallığımızın tam olarak anlaşılması mümkün olmayacaktır. Tuğçe Isıyel, konuşmasında edebi metinlere ekopsikolojik duyarlılıkla yaklaşmayı, edebiyatta insan ve insan dışı varlıklar arasındaki ilişkiyi odağına alacak.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 14:00 – 15:00

Konuşmacı: Ahmet Ümit

Geçmişin Güzellikleri, Bugünün Hatıraları

Romanlarıyla onlarca dilde sayısız okura ulaşan Ahmet Ümit’in tarihi yarımadada geçen bir cinayeti konu alan romanı İstanbul Hatırası’nı konuşmak üzere KalemEv’in bahçesinde bir araya geleceğiz. Bir yandan tarihi yarımadanın yüzyıllarına ve günümüzde artık tehlike altında olan güzelliğine değinirken çevre bilinci ve doğa sevgisinin yer aldığı bu roman üzerinden İstanbul’a dair bildiklerimizin üzerinden geçip şehre karşı duyarlılığımızı sorgulayacağız.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 15:00 – 15:30

Konuşmacılar: Adelina Tërshani, Aleksandra Savanović

Adelina Tërshani ve Aleksandra Savanović ile READ – Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ Programı

Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye ortaklığı ile yürütülen, Avrupa Birliği destekli READ – Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ projesi kapsamındaki 2023 rezidans programında yer alan Kosovalı slam şairi Adelina Tërshani ve Sırp yazar Aleksandra Savanović projelerini tanıtacaklar.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 15:30 – 16:00

Konuşmacı: Özge Deniz

Türk Edebiyatında Balkan Rüzgârları

Sırpça edebi çeviriler yapan Özge Deniz, Balkan Edebiyatıyla yolunun nasıl kesiştiğini, Sırpça – Türkçe çeviriye nasıl başladığını, Balkan Edebiyatını ve bu eserleri okura tanıtmanın önemini kendi deneyimleri ile harmanlayarak anlatacak.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 16:00 – 17:00

Konuşmacı: Vladimir Pistalo / Moderatör: Nermin Mollaoğlu

Tarihin Edebiyattaki Yankısı Tesla Duysa Ne Derdi?

Sırbistan’ın en prestijli edebiyat ödülünün sahibi, biyografik roman Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat’ın yazarı Vladimir Pistalo, Türk okurlar tarafından çok sevilmişti. Yazarın çok yakında Türkçede yayımlanacak olan bir diğer romanı Millenium in Belgrade ise bir şehrin, Belgrad’ın, Başkan Tito’nun ölümünden 1999 bombalamasına kadar uzanan yirmi yıllık yakın tarihini anlatıyor. Yazar, hayat hikayalerini araştırmaya ve yazmaya duyduğu tutkuyu, Nermin Mollaoğlu moderatörlüğünde izleyiciye aktaracak.

24 Eylül Pazar

KalemEv (Yalova) 17:00 – 18:00

Konuşmacılar: Cem Oğuz, Hande Çiğdemoğlu

Edebiyat Yalova’nın Hangi Bahçesinde Yeşerir?

Yazar, illüstratör, çevirmen ve tüm yayıncılık profesyonellerini ağırlamak üzere inşa edilen KalemEv’e yuva olan Yalova’nın yazarları Cem Oğuz ve Hande Çiğdemoğlu, kitaplarını konuşmak üzere İTEF 2023 sahnesinde yer alacak. Cem Oğuz, tarih ve lezzeti bir araya getirdiği romanı Kepçenin Gücü’nden bahsederken Hande Çiğdemoğlu, ataerkil düzene inat kaleme aldığı kadın öykülerini bir araya getiren Kağıt Kesiği hakkında konuşacak.