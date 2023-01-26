Yerebatan Sarnıcı’nda Derinden Gelen Sesler

Batı ve Doğu medeniyetlerinin temsilcileri olan iki büyük müzik insanının yaşamları ve eserleri, Night Shift kapsamında gerçekleşecek Derinden Gelen Sesler: Bach’tan Itrî’ye deneyimi ile aynı sahnede buluşuyor.

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, kültür sanat etkinliklerine kapılarını açmaya devam ediyor. Sarnıcın büyülü atmosferinin müzikle buluşacağı Derinden Gelen Sesler serisi, Bach’tan Itrî’ye deneyimi ile başlıyor. İnsanlığın ortak mirası olan Bach ve Itrî’nin eserlerinin dinleyicilerle buluşacağı konserde, müziğin tüm sınırları aşan manevi gücüne ve farklı medeniyetlerden gelen insanların birbirlerini anlayabilecekleri yegâne dil olduğu gerçeğine bir kez daha tanıklık edilecek.

Ensemble Orient – Occident İstanbul orkestrasının yürütücülüğünde; Hakan Dedeler (Tanbur), Eyüpcan Açıkpazu (Ney), Nurullah Ejder (Kanun), Ayşenur Ayyıldız Haksoy (Soprano), Gülşah Erol (Viyolonsel), Hande Önder (Piyano) ve Serhan Bali’nin (Anlatıcı, Bariton) icra edeceği özel seçki ile tarihin derinliklerinden gelen sese kulak verilecek.

Bach ve Itrî hakkında;

Buhurizade Mustafa Itri 1640-1711 yılları arasında yaşamını sürdürdü. 1685 yılında doğan Johann Sebastian Bach ise 1750 yılında hayata veda etti. Bu iki büyük insan, yirmi beş yıllık süre zarfında iki ayrı medeniyetin kültür kutupları olarak dünyamızı ortaklaşa şereflendirdiler.

Etkinlik biletleri, Passo’da satışa sunulmaktadır.

8 Şubat -21.00 22 Şubat-21.00