Yeni Yollar

Yarı emin, tüm kalbimle başlıyorum yazımı yazmaya.

Siz bu satırları okurken ben yeni bir yola çıkmış olacağım. Bu yolculuğum kısa bir seyahat olacak, daha önce gitmeyi hayal ettiğim bir şehre…Son bir yıla sığdırdığım tüm diğer yolculuklarım gibi bu yolculuk da yeni duygular, yeni düşünceler doğuracak ve soğuk havaya rağmen sıcacık olacak. Bu sözü çok seviyorum son günlerde, “Yarı emin, tüm kalbimle,” yaşanacak.

Son bir yılın -tam 10 yılmış gibi hissedilen- yoğunluğuyla ve özellikle son 4 aydır logo terapi ile çıktığım yolculuğumla bazı çıkarımlar yapacağım. Bir hikâyeyi dinlerken beyin bunu gerçekmiş gibi canlandırabiliyormuş. Bugün benim hikâyem de belki sizlere en az sizinki kadar gerçek gelecek.

Evet, yavaş yavaş konuya gelelim. Şu anda sizlere hikâyemi memleketimden uzakta bir kuzey ülkesinden, İrlanda’dan paylaşıyorum.

Bu işi kabul ettiğim dönem bir süre sonra taşınmam gerektiğini biliyordum ve nitekim eylül ayından beri burada yaşıyorum. Daha önce de İtalya’da bir dönem yaşamıştım fakat bu kez taşınma kararını, tam bir göç yolculuğuna niyet ederek verdik.

İtiraf etmeliyim, her zaman kolay olmasa da bir şeyler öğrenmek ya da yaşadıklarımdan bir sonuç çıkartmakla ilgili hep bir çabam olmuştur. Çıktığım bu yolculukta başlangıçta hissettiğim o heyecan ve merak duygusu, süreli hazlar, etkileşimler sonrasında yerini zamanla kendini gösteren bir yalnızlık duygusuna, ardından hazla neşenin daha az görünür olduğu ve yeniliklerin yenilikmiş gibi hissedilmediği, başka boşlukların kendini gösterdiği yoğun bir hasret duygusuna dönüşmeye başladı. Sevdiklerimin hepsini yanımda getirememiştim, veda etmiştim onlara.

Bütün bunların elbette hayatımda tam da olması gereken zamanda ve olması gereken şekliyle olduğuna kalpten inanmaya çalışırken her yeni güne bir soruyla ve bilinçle merhaba dedim. Buraya gelirken nelerden vazgeçtim? Vazgeçmek nedir? Yenilik nedir? Yeniyi karşılamak zor mudur? Tek başınalık nedir? Yalnızlık nedir? Yalnızlıkta insan en çok kendini mi kucaklar? Acaba yenilenmek için bir şeylerden vazgeçmek şart mıdır? Boşluk nedir? Boşluğu ne ile ve kim ile doldurmak gerekir? Hayallerimiz ne kadar büyük? En büyük korkularım neler? Kaygıma mı hayalime mi sahip çıkıyorum? Hangi adımları gerçekten kendim için atıyorum?

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Yeni çevre edinmek, yeni yerler görmek, yeni yemekler yemek, yeni kültürler tanımak, seyahat etmek, yürüyüşlere çıkmak, doğada olmak, bazı yeni mekânları keşfetmek, görmediğim çeşitlilikte hayvanlar, ağaçlar, insanlar görmek… Hepsi muazzam görüşler, keşfedişler.

Madalyonun öteki yüzünde ise, özlenen hisler listesi. Çok değerli dost sohbetleri, gece yarısı çat kapı içilen anne kahvesi, kalabalık hafta sonu kahvaltıları, komşuya çocuğu emanet etme lüksü, çok çocuklu, çok aileli ev gezmeleri, derinlikli sohbetlerle yenen akşam yemekleri.

Bazen de öylesine hep gittiğin mekana tek başına gitmek, yani tek başınalığı mecburiyetten değil gerçekten ihtiyaç duyduğun ya da istediğin için yaşamak.

Bu hikâye size bir miktar ümitsiz gelebilir fakat şunu söylemeliyim ki özellikle benim için sosyal bağların ve sevdiklerimle kurduğum hayatın, derinleşebildiğim ilişkilerin, inanılmaz önemli olduğunu gösteren dev bir ayna aslında.

Bu yolculukta döndüm dolaştım, kendimle ve çevremle kurduğum bağlara, hayatla bağıma, hayatımın anlamına ulaşmaya çalışırken buldum kendimi.

Anlatma Okulu’nda aldığım eğitim ve Logoterapi eğitimi anlam merakımdan doğan yeni yolculuklarım oldu.

Bazen zaman hızlı geçmez ama o kısacık sürede bile insan kendisine kendisini katabilir. Aldığım eğitimler, uzaktan da olsa dahil olduğum topluluklar, bana yine şunu hatırlattı, “Yoldan çıkmayan yola giremez. Ben yapmazsam kim yapacak? Şimdi yapmazsam ne zaman yapacağım?”

Çatışmasızlık, durmak, donmak ya da öylece kalmak aslında ölmektir.”Yedisinde neyse yetmişinde de o olanlara ölü denir,”demiş Çemberin Dışı adlı kitabında Hilal Bebek.

Ben çemberden çıktığımı düşünerek yeni yollara koyuldum, yeni duyguları ve düşünceleri kucakladım. İnsan düşünen bir varlıktır deriz ya hep, peki ama düşündüklerimizi ve seçimlerimizi bilinçli mi yaptık acaba? Yoksa çemberin içinde miyim hâlâ?

Hepsi ve daha fazlasını düşünürken ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun kozmik enerji eğitiminde yollarımın kesiştiği sevgili nefes eğitmeni arkadaşım ile de bir niyete ortak olduk.

Yani, eskide kalan tüm gerçekliğim, tüm vedalarım, yeni yollarda bana yeni adımlar attırdı. “Kendine bir hediye vermek isteseydin bu ne olurdu?” diye kendime soruyorum son günlerde.

Canım kendim, bazen bir fincan kahve, bazen bir kitap, bazen sessizlik, bazen mevcudiyet, bazen de yeni yollara çıkma cesareti diye fısıldıyor.

Sonsuz olasılık, sonsuz güzellik için, hazırım.

Yarı emin, tüm kalbimle…

Sevgiyle

Gülçin Gürses