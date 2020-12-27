Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar: Alışkanlıkların Gücü

Öyle ya da böyle 2020’yi kapatıp 2021’e geçmemize çok az zaman kaldı. Kimimiz 2020’den hiçbir şey anlamadı, bazılarımız çok gelişti, bazılarımız yalnızlaştı, üzüldü, kızdı, çoğumuz ise belirsizliklerle başa çıkabilmek için çabaladı duru. 2020’nin en öncelikli hedefi hayatta kalmaktı, hala da öyle. Pandemi 2021’de de duracak gibi değil ama kendimizi koruyup, virüse geç yakalanmak, yakalanınca hafif atlatmak ve sevdiklerimizin de bu şekilde 2021’e girmesi ve devam etmesi en büyük dileğimiz. Ama yine de bu 2021’e girerken yeni yıl hedefleri koymamızı engellemiyor. Engellememeli de!

Ümit, öz şefkat, vicdan gibi kelimelerin yeni nesil liderlik yetkinlikleri haline geldiği günümüzde, 2021’de kendimizi için neleri farklı yapacağız? Sürekli değişen dünyada nasıl gelişmeliyiz sorularına cevap vermenin tam zamanı. Hem 7’den 777’ye hepimiz.

Hedefleri koymak güzel ama uygulamak ve hayat tarzı haline getirmek için neler yapmalıyız konusunda seminerler, koçluklar veriyorum ama birkaç küçük tüyo ile okumayı sevenlere dokunayım istedim.

Yeni Yıl Hedefleri Belirlemek

Öncelikle, yeni yıl hedeflerinizi düşler ve yazarken kendinizi kısıtlamayın. Yani “Evet, ama” ile kendinizi durdurmak yerine “Evet, yapabilirim” diyerek, etki alanınızın içinde yaratıcılığınıza izin verin.

Hayatınızda kendiniz için düşlediğiniz ne ise yeni yıl hedeflerinizi ona bağlayın. Başkaları yaptığı veya çok moda olduğu için değil. Gerçekten koyduğunuz hedef sizin hayat amacınıza hizmet ediyor mu? Buna odaklanın.

Listeniz uzun olmasın. 12 koca ay nasıl bir çırpıda geçiyor biliyoruz. Her yıl 10 hedef yazıp 2 tanesine ulaşıyorsanız bu bir işaret, 2 tane hedef koyun.

Bireysel esenlik (wellbeing wheel) çarkınızda 8 boyuttan hangi boyutlara odaklanmak istediğinize bakın. Ve bu rayı önceliklendirin.

En yalın ve en kolay yöntemlerden biri Start/Stop/Continue: Neye başlamak istiyorum, neyi durduracağım, neyi devam ettireceğim? Ve belirlediklerinizi alışkanlığa çevirmek için adımlar atın.

Her ne yaparsanız yapın, mutlaka eğlenceli hale getirin.

İzlemek isterseniz Alışkanlıkların Gücü webinar’ımı şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Bakış açınızı değiştirin, hayatınız değişsin.

Eski alışkanlıklarınız kaderiniz değildir.

Daha iyi bir BEN için elimde büyük bir güç var ve yeni bir yıla girerken, içimizdeki ümit ile küçük adımlar büyük farklar yaratabiliriz.

Güzel gel 2021, hepimiz için, sağlık, mutluluk, esenlikle….

Ece Süeren Ok