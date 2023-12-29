Yeni yıl arifesinde yeni kararlar alırken nelere dikkate etmeliyiz?

Değerlendirme ve Gözlem Yapın: Geçirdiğimiz yılı değerlendirin. Farkındalıkla şükranla teşekkür edin. Olup bitenleri, henüz olmayanları ve yaşadığınız zorlukları gözden geçirin. Düşleyin: Tüm yaratıcılığınızla düşleyin. Düşlemek için durun, yavaşlayın, nefes alın, verin, duyularınıza izin verin. Önceliklerinizi Belirleyin: Sizin için önemli, değerli olduğunu düşündüğünüz alanları, konuları belirleyin. Daha çok zaman ayırmak istedikleriniz, çoğaltmak istediklerinizi listeleyin. Kendinize Özel Hedefler Koyun: Hedeflerinizi belirlerken kendinizi hayatınızın merkezine koyup, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı olmalarına dikkat edin. Netleştirin ve Basitleştirin: Hedeflerinizi fazla karmaşık hale getirmek yerine odaklanın ve netleştirin. Motivasyon Kaynaklarınızı Keşfedin, Tanıyın: Hedefleriniz sizi gerçekten motive ediyorsa, bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba gösterme olasılığınız artar. Plan Yapın, Harekete Geçin: Hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturun. Adım adım ilerleyerek hedeflerinize ulaşma olasılığınız artar.

Hayatta beklenmeyen durumlar her zaman olabilir. Hedeflerinizi esnek tutarak, değişen şartlara uyum sağlamayın, küçük adımlarla, en kolay uygulanacak hedeflerle başlayın. Çevrenizden destek almak için anlatın sevdiklerinize. Hedeflere ulaşmak için attığınız adımları not alın, düzenli olarak değerlendirin ve gerektiğinde yeni ayarlamalar yapın.

Yeni yıl takvimde bir gün. Hayatımızın her günü yeni bir gün. Yani her dönemde düşlerimizden hedeflere adım adım ilerlemeyi alışkanlığımız haline getirelim.

Sevgiyle,

Yasemin Sungur