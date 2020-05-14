Yeni Düzende Çocuklu Evlere Neşe Getirecek 5 Öneri

Uzunca bir süredir evlerdeyiz. Hayat sanki hiçbir şey değişmemiş gibi akmaya devam ediyor. Oysa sorumluluklarımız arttı. Rutin ev işleri ve temel ihtiyaçları karşılama konusunda herhangi bir yardım alamıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, 3 yaşında bir çocuk ve evden çalışmaya devam eden ebeveynler olarak birbirimize katlanamadığımız anlar oluyor, evde sakince vakit geçirebileceğimiz bir köşe arıyoruz bazen. En çok özlediğimiz şey, özgürce iletişim kurabilmek. Yanımızda olması sevdiklerimizin, dostlarımızın. Bir kahve içmeye kaçabilmek, denize karşı yürüyebilmek, çocukların koşuştuğunu görebilmek.

Tüm bunlara rağmen İstanbul’un trafiğine girmeden, işe yetişme telaşı olmadan, çocuğumuz dizimizin dibinde oynarken (bazen başımızın tepesinde, kabul çalışmanın tadını, her öğünde keyifle birlikte sofrada olmanın keyfini çıkarıyoruz. Bu dönem hayatımızda, çekirdek ailemizde, evin içinde nasıl daha keyifli vakit geçiriyoruz tavsiyelerimi paylaşmak istiyorum.

Enerjiyi Hissederek Uyanın

Önce perdeleri açıp, güneşi görüyoruz, birlikte uyandığımız için, sağlıklı olduğumuz için şükür!

Günler dolu dolu geçtiği ve fiziksel açıdan da yorucu olduğu için sabah uyandıktan sonra hafif tempolu bir spor aktivitesini sırf biraz enerji yüklenmek için bile olsa –maksadımız kalori yakmak değil- yapıyoruz. Ebru Karaduman’ın spora yeni başlayanlar için antremanlarını öneririm. Çocuğunuzla yapabileceğiniz keyifli bir akışı var.

Çalışmayı Keyifli Hale Getirin

Evden çalışan ebeveynler olarak özellikle bu dönem, çocuklardan üst seviye bir anlayış beklemeyelim, çocuklar da sıkıldı. Dinleyici olarak çocuklarınızı da toplantılara yanınıza alabilirsiniz.

PC, tablet, telefondan uzak tutmaya çalışsak da aslında parmaklarını kullanabilmesi için, boş bir Word dokümanına yazı/sayı yazmasına izin vermek onlar için çok keyifli olacaktır.

Siz çalışırken onların süpürge açmasına, mop ile oynamasına, varsa balkon-bahçe yıkamasına izin verebilirsiniz.

Yıkama işi bitince de yine bu mevsimde bol sulu-köpüklü oyunlar cezbedici oluyor (babylogyco Instagram hesabını öneririm, ya da anaokullarının Instagram sayfalarında keyifli oyunlar paylaşılıyor.)

Tüm yemek işlerine dahil edelim çocukları. Hazırlık, pişirme, pişerken izleme, kokusunu içine çekme, sunum, servis.. Tüm aşamalar onları çok mutlu ediyor.

Eğlenerek Oynayın

Oyunlarda yavaşlama ve müdahaleleri azaltma bu dönem benim en büyük çabam aslında. Bir başak burcu kadını olarak çok planlı ve bir sonraki adımı düşünen bir anneyim diyebilirim Oyun Terapisi kitabındaki tavsiyelere uymaya çalışıyorum. Kitabı tavsiye ederim.

Çocuğa değil ama duruma gülmek ve daha çok keyif almak mottom, kendini oyuna adayınca oluyor, sorumlulukları bir anlığına da olsa unutmak gerek.

Dans etmek ailecek neşeyle yaptığınız bir aktiviteye dönüşebilir. Youtube Just Dance videolarını komşumuz sayesinde keşfetmiştik, şimdi aile danslarında favori parçalarımız onlar. Joimove canlı yayında dans seanslarını ise ayrıca tavsiye ederim, müthiş bir enerji kaynağı.

Çocukluğunuzda çok keyif aldığınız bir aktiviteye geri dönmek, misal paten sürmek, resim yapmak, dikiş dikmek için alan yaratmak size eğlenmeyi bilen özünüzü hatırlatabilir. (20 yılın ardından tekrar paten sürebiliyorum!)

Birlikte Keşfedin

Dışarı çıkabildiğiniz anlarda gökyüzünü, ağaçları, çimleri, yaprakları, böcekleri incelemek. Bulursanız bir böceğin hayatını kısa da olsa bir kavanozun içinden gözlemlemek size de çocuğunuza da iyi gelecek.

Tohum ekip, filizlenmelerini izleyin. Her gün o tohumlar için emek verin. Çiçeklerin hayata tutunmasına hayran olun.

Kendinizi keşfetmek için pek çok akademisyen, eğitmen, psikolog canlı yayınlar yapıyor, ekran sürelerinizi bu keyifli etkinliklere ayırın, çocuğunuza da izletebileceğiniz yayınları birlikte izleyin.

Okuyun&Anlatın&Yazın

Hep birlikte ya da bireysel okuma anları yaratın.

Okuduklarınızı aile bireylerine anlatın, sohbet edecek yeni tecrübeler sayılırlar.

Yeni bir kitaba başlayamasanız da eskilerin sayfalarını karıştırın o bile iyi gelecek.

Hayalinizden kitap okuyun, çocuğunuza da yapması için fırsat tanıyın.

Bugünden geleceğe mektuplar yazın. (Abartın!)

Hayal kurun, çocuğunuzun hayal kurmasına fırsat tanıyın.

3 yaşındaki oğlumun en büyük hayali, tekrar deniz kenarına gidip taş atmak ve dönme dolaba bir kez daha binebilmek..

Hayat, küçük şeylerle mutlu olunca ne kadar da güzelleşiyor değil mi?

Gülçin Gürses Eroğlu