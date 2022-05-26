Yeni Başlayanlar İçin: Makyaj Nasıl Yapılır?

Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde uygulanan makyajın gücü tartışılmaz: Bir yandan yüzünüzün en sevdiğiniz özelliklerini ön plana çıkartırken diğer yandan kusurlarınızı etkili bir biçimde gizleyebiliyor ve ulaşmak istediğimiz güzelliğe en etkili makyaj tüyolarını kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Makyaj yapma, sadece kadınların kendilerine olan özgüvenlerinin artmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda güzelliğe dair kişisel algılarını özgürce sergilemesine zemin oluşturuyor. Elbette ki kadınlar, etkili makyaj yapma tekniklerine doğuştan sahip olmuyor; her kadın zaman içerisinde kendisine en yakışan ve onu en çok mutlu eden makyaj rutinlerini oluşturarak bu süreci oturtuyor. Peki yeni başlayanlar için makyaj nasıl yapılır? En sık kullanılan makyaj malzemeleri isimleri nelerdir? Ünlülerin de kullandığı kurtarıcı makyaj hileleri neler? Hepsi ve daha fazlası, makyaj dünyasına ilk defa adım atacak olanlar için bu yazıda!

Sırasıyla Makyaj Yapma Teknikleri

Her sistematik işlemde olduğu gibi makyaj uygulaması esnasında belirli bir sıralama ve önceliklendirme vardır. Makyaj nasıl yapılır sırasıyla diye merak ediyorsanız, en temel şekilde şu sıralamayı izleyebilirsiniz:

Primer ve ton eşitleyici Fondöten Kapatıcı Allık ve highlighter Göz farı, göz kalemi, rimel Kaş kalemi Dudak kalemi ve ruj Makyaj sabitleyici sprey

Doğal Makyaj Nasıl Yapılır?

Son zamanların en gözde makyaj trendlerin biri olan ve “no make-up make-up” olarak geçen doğal makyaj, yüzünüzün en çekici noktalarını ön plana çıkartmak üzere kurulu olmakla birlikte doğal ve yokmuş gibi görüntüsü ile makyaja harika bir başlangıç yapmanıza imkan tanıyor. Peki doğal makyaj nasıl yapılır? İşte izleyeceğiniz adımlar:

Yüzünüze nemlendirici krem uygulayın. Primer olarak da bilinen ton eşitleyici krem ile yüzünüzdeki renk dengesizliklerini eşitleyin, lekeleri kapatın. Doğal bir ışıltı sağlamak için sıvı veya jel formda allık ve highlighter kullanın. Cilt tonunuz ile birebir uyuşan bir fondöten kullanın; ancak standart olarak önerilen miktarın yarısı kadarını uygulayın. Daha doğal bir görünüm için fondöten yerine BB krem ya da CC krem kullanmayı deneyin. Sadece ihtiyaç duyduğunuz yerlere kapatıcı uygulayın; sivilceler, siyah noktalar ya da kalıcı cilt lekeleri gibi. Yüzünüzün kemik hatlarına doğal tonlarda bir highlighter uygulayarak genel ışıltınızı ön plana çıkartın. Bunu yaparken stick şeklinde highlighter kullanabilirsiniz. Göz farı yerine bronzer kullanın. Dudaklarınıza ve yanaklarınıza krem allık uygulayın. Kirpik rimeli kullanarak kirpiklerinizi ortaya çıkartın. Sadece bir katman olacak şekilde kirpik uzatma etkisi bulunan bir rimel uygulayın. Makyajınızı sabitleyici sprey ile sabitleyin.

Hafif Makyaj Nasıl Yapılır?

Sade bir makyaj için hafif makyaj ürünlerini tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Bu nedenle de doğal ya da nude makyajdan ziyade görünür olan ancak göze batmayan, hafif makyaj nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, bu adımları takip edebilirsiniz:

İçerisinde besleyici minerallerin bulunduğu bir fondöten kullanarak cilt tonunuzu pürüzsüzleştirin. Aydınlatıcı kullanarak yüzünüzdeki açıları belirginleştirin. Ruj tercihinizi dudak renklerinden yana kullanın; tercih ettiğiniz rujun mat bitişli olmasına dikkat edin. Doğal tonlu bir far paleti tercih ederek toprak ve şeftali tonlarının ağır bastığı bir göz farı uygulaması gerçekleştirin. Makyajınızın olabildiğince hafif ve sade kalması için eyeliner ya da göz kalemi kullanmaktan kaçının; ancak kirpiklerinizi belirginleştirmek için hacim verici bir rimel tercih edebilirsiniz. Yine makyajınızdaki sadeliği korumak için içerisinde sim ve parıltı olan makyaj malzemelerinden uzak durun.

Porselen Makyaj Nasıl Yapılır?

Son zamanların bir diğer popüler makyaj stili de elbette porselen makyaj oluyor. İsminden de anlaşılacağı üzere “porselen bebek” görüntüsü veren bu makyaj tarzı gündelik olarak kullanılmaktan ziyade özel günlerde- hatta çoğunlukla nişan, düğün gibi organizasyonlar için – tercih ediliyor. Peki porselen makyaj nasıl yapılır, merak ediyor musunuz? İşte izlemeniz gereken adımlar:

Porselen makyaj için gerekli olan tüm makyaj malzemelerine sahip olduğunuzdan emin olun: Kırmızı veya bordo tonlarında bir ruj, şeffaf pudra, ten rengi ile birebir uyumlu bir fondöten ve teninizden birkaç ton açık bir kapatıcı, porselen makyajın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Cildinizi makyaja hazırlamak için peeling ile onu ölü deriden arındırın ve ardından bolca nemlendirici uygulayın. Fondöten seçiminde özellikle porselen makyaj için özel olarak tasarlanan ve üretilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Fondöten uygulamasından sonra birkaç ton açık olarak seçtiğiniz kapatıcıyı yüzünüzün stratejik noktalarına uygulayın. Makyaj bazınızı sabitlemek için şeffaf pudra kullanın. Şeftali tonlarında allığı elmacık kemik hattına uygulayın. Göz makyajınızı ön plana çıkarmak üzere far bazı uygulayın, ardından da göz kapağının dış tarafına doğru koyulaşacak şekilde göz kapağı renginden kahverengiye doğru geçişi bir far uygulaması gerçekleştirin. Bordo, vişne ya da kırmızı tonlarda mat ruj sürün. Makyajınızı sabitleyici sprey kullanarak sabitleyin ve kalıcılığını arttırın.

Bu yazımızda yeni başlayanlar için doğru makyaj nasıl yapılır sorusuna dair güncel ve uygulanabilir yanıtlar vermeye çalıştık, şimdiden kolay gelsin!