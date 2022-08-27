Yemek Kartı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yemek kartı firmaları, anlaştıkları üye iş yerleri kapsamında hem işletmelere hem de çalışanlara özel fırsatlar, indirimler ve ayrıcalıklar sunabilir.

Yemek kartı, firmaların sağladığı çeşitli avantaj ve yan haklar arasında çalışan motivasyonuna ve başarısına olumlu etki yaratan en önemli kaynaklardan bir tanesi. Firmalar arası rekabet koşularının kendini her alanda giderek daha fazla göstermeye başladığı günümüzde işletme sahipleri, bu koşullarla baş edebilmek adına yenilikçi girişimlere atılma konusunda oldukça hevesli; bu girişimlerden bir tanesi de elbette hem işletme sahiplerine hem de personele sayısız avantaj sağlayan yemek kartları. Peki yemek kartı nedir, yemek kartı özellikleri nelerdir ve işletmelere veya personele ne tarz avantajlar sağlar, birlikte bakalım.

Yemek Kartı Nedir?

Yemek kartları, işletme sahiplerinin personeline yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunduğu öğle yemeği hakkının yemek kartı firmalarının anlaşma sağladığı üye işyerleri kapsamında kart aracılığıyla karşılanmasını ifade eden bir sistemdir. Yemek kartı, çalışanların öğle yemeği sorununu en pratik biçimde çözmeye yarayan avantajlı bir hizmettir. Günün büyük bir kısmını iş yerinde, kapalı alanda ve masa başında geçiren personel, yemek kartı kullanarak sayısız avantajdan faydalanabiliyor. Her firmanın kendi personeli için kartla alışveriş yapma imkanı sağlayan bir kart türü olan yemek kartı, isminden de anlaşılacağı üzere restoran, cafe ve benzeri gıda işletmelerinde geçerli olan ve firmanın kart içerisine yüklediği bakiye sayesinde bu tarz işletmelerde yemek yemek ve alışveriş yapmak için kullanıla bir karttır. Personel, yemek kartı kullanarak ofisine yakın sayısız işletme ve restoranda yemek yiyebileceği gibi o yemek kartının geçerli olduğu süpermarket ve mağazalarda da alışveriş yapabiliyor, karta özel indirim ve avantajlardan da faydalanabiliyor.

Yemek Kartı Özellikleri Nelerdir?

Yemek kartı firmaları , anlaştıkları üye iş yerleri kapsamında hem işletmelere hem de çalışanlara özel fırsatlar, indirimler ve ayrıcalıklar sunabilir.

, anlaştıkları üye iş yerleri kapsamında hem işletmelere hem de çalışanlara özel fırsatlar, indirimler ve ayrıcalıklar sunabilir. Şirketler, yemek kartı sistemi sayesinde kayıt dışı yeme-içme maliyetlerini kontrol altına alırlar.

Yemek kartı sistemi aslında ilk olarak yemek fişi ya da yemek kuponu mantığı ile başlamış, ilerleyen teknolojiler ile birlikte ve akıllı kart kullanımının da artması ile birlikte günümüzdeki son halini almıştır.

aslında ilk olarak yemek fişi ya da yemek kuponu mantığı ile başlamış, ilerleyen teknolojiler ile birlikte ve akıllı kart kullanımının da artması ile birlikte günümüzdeki son halini almıştır. Yemek kartı kullanımı esnasında firmalar, çalışanlarının kartlarına 4857 İş Kanunu’nda belirlenmiş olan ve güncel ekonomiye göre değişkenlik gösteren günlük minimum yemek tutarını yatırmaktadır.

esnasında firmalar, çalışanlarının kartlarına 4857 İş Kanunu’nda belirlenmiş olan ve güncel ekonomiye göre değişkenlik gösteren günlük minimum yemek tutarını yatırmaktadır. Yemek kartları, kullanılmaya başladıkları andan itibaren firmalar ve gıda işletmeleri arasında bir köprü görevi görürler.

Yemek kartlarının işletmeler için sunduğu en önemli avantajların başında vergi tasarrufu yer alır.

Mobil uygulaması da bulunan yemek kartı firmalarını kullanarak ödemeleri kart üzerinden yapmaktan ziyade akıllı telefon üzerinden de yapmak mümkündür.

Yine bu mobil uygulama üzerinden personel, kartındaki bakiyeyi ve son hesap hareketlerini en güncel haliyle takip edebilir ve kişisel maliyet kontrolünü sağlayabilir.

Yemek kartı yerine yemek kuponu olarak bilinen günlük kuponlar da sıklıkla kullanılmakta ve aynı mantıkta işlemektedir.

Bazı yemek kartlarının şifre özelliği olmakla birlikte karta şifre koyma opsiyonu tamamen kullanıcının kendisine bağlıdır. Çoğu çalışan, daha hızlı ve pratik bir ödeme işlemi gerçekleştirmek için kartına şifre koymamayı tercih etmektedir.

İşletmeler İçin Yemek Kartı Avantajları Nelerdir?