Yedi Sayısının Doğası, Anlamı ve Gizemi

Hayata dair çok tanıdık, her gün içinden geçilen ama üzerinde durup derin derin düşünülmeyen gizemli duraklar vardır. Tamamen rastgele bir renk ve tek basamaklı bir sayı seçilmesi istendiğinde, genellikle ilk akla gelenlerin ortak olduğu görülür. Psikoloji literatüründe “Mavi-Yedi Fenomeni” olarak adlandırılan bu durum, insan zihninin ortak eğilimini gösterir. Mavi, gökyüzünün ve uçsuz bucaksız denizlerin, yani özgürlüğün rengidir. Yedi ise zihnin rastgelelik ararken bile sığındığı bir alandır. Bu yönelim, yedi sayısının bilge ve şifalı hikayesine kapı aralamaktadır.

Sayıların Bağımsız Karakteri

Matematik dünyasında yedi sayısı, kendi kurallarını yazan, bağımsız bir karakteri temsil eder. Birden ona kadar olan sayılar incelendiğinde; iki, üç, dört ve beş ikiyle çarpılarak gruptaki diğer sayılara ulaşabilir. Altı, sekiz ve on ikiye bölünebilir. Dokuz ise üçe bölünür. Yedi, bu aritmetik bağların tamamen dışındadır. Başka bir sayının katı olmadığı gibi gruptaki bir diğer sayıyı da bölemez. Kendine has, bağımsız bir yapısı vardır.

Tarih boyunca pergel ve cetvelle çizilemeyen en küçük düzgün çokgenin yedigen olması bu bağımsız yapının geometrik bir kanıtıdır. Geometri onun etrafına görünmez sınırlar çizerek bir erişilemezlik atfetmiştir. İnsan zihni bu aritmetik soyutlanmışlığı sezgisel olarak algılar. Onu diğer sayılardan ayırarak zihinsel dünyasında özel bir yere koyar.

Doğanın Dengesi Ruhun Arayışı

Burada felsefi bir çelişki yatmaktadır. İnsanlık; evreni, inançlarını ve dünyayı yedili yapılarla süslemeyi her dönemde tercih etmiştir. Haftanın yedi günü, gökkuşağının yedi rengi, göğün yedi katı bu kabullerin yansımasıdır. Fiziksel doğa, yedi sayısından adeta kaçınmaktadır.

Kristal yapılarda ve kar tanelerinde hep ikişerli, üçerli ya da altıgen simetriler görülür. Arılar peteklerini o kusursuz altıgenlerle örer. Laboratuvar ortamlarında, örneğin Max Planck Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda görüldüğü gibi, parçacıklar yedi katlı bir simetriye zorlandıklarında büyük bir direnç göstermekte ve hızla doğanın tercih ettiği altı katlı yapıya geri dönmektedirler.

Doğa, yedi sayısını fiziksel olarak dışlar. Atomların ve moleküllerin katı, düzenli bir kristal yapı oluşturmak için bir araya gelme aşamasında büyük bir güçlük yaşanır. Atomlar yedi katlı bir düzende ilk kararlı çekirdeği meydana getiremez.

İnsan ruhu, onu tam da bu fiziksel erişilemez olması yüzünden seçmiştir. O aşkın yalnızlık, yedi sayısının tamamlanmışlığını ve kozmik bütünlüğün simgesi haline getirmiştir. Doğada hazır bulunmayan o kusursuz bütünlük, soyut dünyada yedi sayısıyla inşa edilmektedir.

Kadim Zamanların Ortak Rüyası

Hangi kültüre dokunulsa, hangi eski sayfanın tozu üflense karşımıza yedi sayısı çıkar. Altay ve Sibirya Türklerinin şamanik kozmolojisinde gökyüzü yedi kattır. Baş tanrı Ülgen insanı yaratırken önce yedi kişiyi var etmiştir. Büyük tufanı haber veren mitolojik “Gök Teke”, dünyanın çevresini yedi kez döner. Bir şamanın göğe yükselirken aşması gereken yedi engel bulunur.

Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren Ashab-ı Kehf, yani Yedi Uyurlar anlatısında, gençlerin sığındığı mağara ve sadık köpekleri Kıtmir, yüzyıllar süren uykularıyla yedi sayısının koruyucu sınırları altına sığınırlar.

Hindistan’ın Vedalarında güneş tanrısının arabasını yedi at çeker. İnsan bedeninde dengelenmeyi bekleyen yedi çakra, yedi farklı bilinç katmanına işaret eder. Budizm’de Siddhartha doğar doğmaz yedi adım atar. Bastığı yerde lotus çiçekleri açar. Tüm bu anlatılar ortak bir paydaya işaret eder. Yedi, bir olgunlaşma, bir arınma ve nihai tamamlanma eşiğidir.

Bilişsel Sınırlar ve Yönetici İşlevler

Yedi rakamının bilişsel psikolojideki yeri ve etkisi, zihnimizin bilgi işleme kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bir liderin zihinsel sermayesini ve odaklanma kapasitesini nasıl yönetmesi gerektiğini incelerken bu psikolojik sınırları bilmek büyük önem taşır. Bilişsel psikoloji literatüründe yedi rakamı, insan zihninin çalışma belleği sınırını çizen bir eşiktir.

1956 yılında bilişsel psikolojinin öncülerinden George Miller, yayınladığı çalışmasıyla insan zihninin anlık bilgi işleme kapasitesinin bir sınırı olduğunu ortaya koymuştur. Bu teoriye göre, bir insanın kısa süreli belleğinde aktif olarak tutabileceği bilgi nesnesi sayısı yedi, yani beş ila dokuz arasındadır. Bireysel gelişim ve liderlik yolculuğunda zihinsel çevikliği, odaklanma kalitesini artırmaya çalışırken, bu yedi rakamlı bilişsel sınırı stratejik olarak yönetmek gerekir. Yönetici işlevlerin doğru planlanması, zihnin bu sınıra göre dengelenmesiyle güç kazanır.

Odaklanma, Öğrenme ve Alışkanlık Ritmi

Bilişsel kapasitenin yanı sıra öğrenme, odaklanma ve alışkanlık geliştirme süreçlerinde de yedi sayısı pratik bir kaldıraç rolü üstlenir. Zihinsel direnci kırmak ve yeni bir eyleme başlamak için “7 Dakika Kuralı” güçlü bir başlangıç noktası sunar. Beyin, uzun ve karmaşık görünen görevleri erteleme eğilimindedir. Sadece yedi dakika boyunca tam odaklanma ile bir işe başlamak, zihnin akış durumuna geçmesini sağlar ve eylemsizlik döngüsünü kırar.

Yeni bir bilginin zihinde kalıcı olarak yerleşmesi, uzun vadeli işlevsel belleğe aktarılması için yedi karşılaşma kuralı devreye girer. Eğitim bilimci Paul Nation’ın araştırmalarına göre, bir öğrencinin yeni bir kavramı veya kelimeyi derinlemesine edinmesi için onunla farklı bağlamlarda en az yedi kere eylemde bulunması gerekir. İnsanın o bilgiyi farklı biçimlerde duyması, görmesi, yazması veya üzerinde düşünmesi bu süreci besler.

Alışkanlık geliştirme süreçlerinde ise yedi ve yedinin katları psikolojik birer ritim kapısıdır. Rutinleri bilinçli olarak 7 dakika yapmak, 7 kere yapmak, 7 gün boyunca kesintisiz sürdürmek, sinaptik yolların ilk temelini atar. Bu ritim yedinin katlarıyla birleşerek yirmi bir günlük süreçte zihinsel imajın dönüşmesini sağlar. Dr. Maxwell Maltz’ın gözlemlerine dayanan yirmi bir günlük eşik, beynin eski alışkanlığı çözüp yenisini yerleştirmesi için gereken asgari süredir. Modern nörobilim eylemin tam otomatikleşmesi için ortalama altmış altı güne ihtiyaç duyulduğunu söylese de yedinin katları olan yirmi bir ve kırk dokuz günlük tutarlı döngüler, içsel disiplinin inşasında en kritik dönemeçlerdir. Küçük, günlük seçimlerin bu ritmik döngüler halinde tekrar edilmesi, zihni verimliliğe ulaştırır.

Günlük Puanlar ve Potansiyel Eşiği

Günlük hayattaki kararlarda yedi bazen bir sığınaktır. Bir hizmeti, bir kitabı ya da bir deneyimi puanlarken çok sık on üzerinden yedi puanı tercih edilir. Çünkü yedi, kibar insanların beşidir. Doğrudan kötü puan verip kırmak istenmediğinde, göklere çıkaracak kadar da hayran kalınmadığında o güvenli alana sığınılır. Genelde ortalama bir memnuniyetle yedi puan verilir. Kendini gerçekleştirme sürecinde, vasat olan o yedilere razı olmak potansiyelin önündeki büyük engellerden biridir.

Yedi sayısı, doğada hazır bulunmayan, zihinle ve ruhla var edilebilecek güzelliklerin mümkün olduğunu gösterir. Doğanın dışladığı bu asilik, hayatı anlamlandırırken içsel bir güce dönüştürülebilir. Bireysel gelişim sürecinde bu noktalara odaklanmak önem taşımaktadır. Doğa her şeyi mükemmel bir altıgenle sınırlayabilir.

Ben 7 ve katlarını bilinçli olarak kullanıyorum, bana çok iyi geliyor. Tüm eğitim, gelişim, değişim ve dönüşüm programlarımda uyguluyorum ve çoğunluk üzerinde çok etkili oluyor.

İnsan zihni, pergel ve cetvelle çizilemeyen o yedigeni kendi yaratıcılığıyla var edecek kadar özgürdür.

Yaparsan Yaparsın!

Yasemin Sungur

Kaynakça