Yazıp Yazıp Siliyorum…

Yazan
Dilek Güney
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Yazıp yazıp siliyorum seni,

Bir bilsen içimden geçenleri,

Söylemek istediğim ne çok cümlem var,

Anlatmak isteyip de anlatamadığım ne çok sen…

Yazıp yazıp siliyorum seni,

Kırılır mı diye, ince ince elediğim harfleri,

Bir bilsen ne çok sen var içimde,

Demeye dilimin varmadığı…

Yazıp yazıp siliyorum seni,

Kalemimin titrediği yerde ne ah’lar karaladığım,

Gitme(sen) diyen devrik duygularımın,

Bozgun karakışı…

Yazıp

Yazıp

Silemiyorum 

Seni…

Dilek Güney

Not: Tavsiyem Sevcan Orhan’dan Bahçada Yeşilçınar’ıdinleyerek okumanız…

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