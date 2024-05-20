Yazı Kampı: Edebiyat, Kitap, Yazar, Hayat Sohbetleri, Yazı Atölyeleri

MARTI Kitap Kulübü Yaz(ı) Kampı

Yasemin Sungur’la Edebiyat, Kitap, Yazar, Hayat Sohbetleri, Yazı Atölyeleri

“Bil ki, ancak kendin, kendi kendine, hiçbir başkasının yönlendirmesi, öğüt ve salık vermesi olmaksızın, kendin olabildiğin zaman, kendin olabileceksin. -Oruç Aruoba



Edebiyat, Kitap, Yazar, Hayat Sohbetleri, Yazı Atölyeleri

10 – 15 Haziran

Gümüşlük Akademi, Bodrum

Güneşle, ayla, doğayla, denizle, sanatla iç içe #gelişimdeyiz

Biz Gümüşlük Akademi’de Yaz(ı) Kampı yapmayı, paylaşmayı sevdik. Gelin buluşalım, keşfedelim, söyleşelim, okuyalım, yazalım, azalım😊

10 – 15 Haziran tarihlerinde 5 gece, 6 gün Yasemin Sungur liderliğinde, konuk yazarların katılımıyla gerçekleşecek. Aktif okurluk, yaratıcı yazarlık uygulamalarıyla yaptığımız Yaz(ı) Kampımız yine Gümüşlük Akademisi’nde.

Kampın Amacı: Okumak. Yazmak

Okuryazarlıktan okurluğa yolculuk… Aktif bir okur olmak. Yazmayı geliştiren en önemli yetkinlik bilinçle okumak, kişinin okuduğu metni kendisine fayda sağlayacak biçimde değerlendirmek.

Yazarsan yazarsın. Farkındalık geliştirmek, kendisini keşfetmek, yaratıcılığı geliştirmek. Yazmak alışkanlığını hayatının içine almak. Yaratıcılık herkesin kendisiyle ilgili bir süreçtir. Yazmak yazarken geliştirilir. Okuyarak ve yazarak kendimize iyi gelelim…

Yazmak ile ilişkiniz nasıl?

Amacımız, hayatı edebiyatla buluşturmak. Aktif bir okur olmak, yaratıcı yazarlık uygulamalarıyla yazmanın farklı yollarını deneyimlemek.

Okuduğumuz kitapları, hayatı konuşacağız, kendimizi gözleyeceğiz, keşfedeceğiz ve yazacağız. Neden yazıyoruz, nasıl yazıyoruz? Bireysel olarak yazma amaçlarımıza odaklanacağımız bir çalışma.

Konuk yazarlar ile buluşacağız.

Latife Tekin

Mine Söğüt

“İnsan her şeyden önce kendisi için yazmalıdır. İyi yazmanın biricik yolu budur.” -Gustave Flaubert

Konumuz hayat. Edebiyat aracımız. Seçtiğimiz kitapları okuyacak, kitap ile sohbet edeceğiz, duyularımızı harekete geçirecek, yorumlayacak, yazacağız. Edebiyatın gücünü, keyfini hep yanımızda hissedecek, hayatımızın adımlarını konuşurken, okuduklarımız hakkında konuşacak, konuştuklarımız ve konuşamadıklarımız hakkında yazmanın sihrini hissedeceğiz.

Yazarsan Yazarsın…

Hayatımız, başlayan, süren, olup biten, duygularımız, dert edip mesele ettiklerimiz, deneyimlerimiz hem anlatılsın masal olsun hem yazılsın bizim hikayemiz, denememiz olsun.

Okuyalım, ilham alalım, verelim, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Okumak, Yazmak iyileştirir derler, neden acaba? Keşfedelim…

Atölye süresince okumak, yazmakla ilişkimiz, duyusal, düşünsel, duygusal, görsel farkındalık ile kelimelerimiz buluşacak. Kitap ile Sohbet’in açtığı yolda yürüyeceğiz.

Hayat ile Sohbet, Kitap ile Sohbet, Yazar ile Sohbet, Şiir ile Sohbet, Film ile Sohbet edeceğiz.

Doğa, Deniz, Ay, Güneş ile Sohbet edeceğiz.

Yazı Kampında ne var?

Hayat var. Hayatta ne varsa, o var.

Sistemli ve aktif bir çalışma ortamı var.

Yaz var. Yazı var. Söz var, duygu var.

Kitap var. Okumak, okurken anlamak, anlarken yorumlamak var.

Sohbet var. Anlamlı, değer yaratan…

Konuk yazarlar var. Farklı deneyimler var.

Gün doğumunda yürüyüş var. Gün batımında duruş var.

Yıldızlar altında film ile sohbet var.

Doğanın tüm renkleri var, renklerin dokuyla buluşması var.

Yazı Kampı Genel Bakış

Çalışma programı gündüz ve akşam da vardır. Sessizlik de deneyimlenir, dinlemenin gücü de keşfedilir. Her gün doğada yürüyüş, deniz keyfi programda yer alıyor. Çevreyi keşif gezileri grupla birlikte kararlaştırılıyor. Tüm çalışmalar ve konaklama Gümüşlük Akademisi, Bodrum’dadır. Atölyelerin yararlı olması için programa tam katılım gereklidir. Kesin kayıt yapıldıktan sonra detaylı programı göndereceğiz.

Seçtiğimiz KİTAPlar ile SOHBET edeceğiz.

“Dünyada her şey kitaba dönüşmek için vardır.” -Mallarmé

Önerdiğim kitaplar

Unutma Bahçesi, Latife Tekin Deli Kadın Hikayeleri, Mine Söğüt Paranın Cinleri, Murathan Mungan İç Kitabı, Ece Temelkuran Yıldızın Saati, Clarice Lispector Meşe Fısıltıları, Oruç Aruoba Seçme Şiirler, Emily Dickinson

Kitaplarınızı şimdiden alın, hemen okumaya başlayın, sizi etkileyen satırların altını çizin, birlikte paylaşalım, konuşalım.

Ben Yasemin Sungur

Kırk yıldır “gelişimdeyiz” başlığı altında kurumsal ve bireysel tarafta eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapıyorum. Francis Bacon’un “Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır…” sözü yıllardır yaptığım işi şekillendiren bir bakış açısı sağladı. Sanat, edebiyat, kitaplar, yazı hayatımın merkezinde. 16 yıldır Martı Kitap Kulübü kanatlarıyla Kitap ile Sohbet adıyla bir etkinlik yönetiyorum. Her Salı İstanbul Oyuncak Müzesinde #kitapdaşlar ile buluşuyoruz. İyi yazmak için iyi okur olmak şart. Yazar ile Sohbet, Şiir ile Sohbet yapıyorum. Hayat ile Sohbet başlığı ile deneyimsel bir sohbet programım var. Çok yazarlı online bir dergi yayınlıyoruz MartiDergisi.com. Yaz(ı) Kampı yapıyor, Harekete Geç! Adlı aktif bir online gelişim projesi yönetiyorum. Kariyerim Gelecek isimli kitabım okurla buluşuyor. Bir biyografik hayat hikayesi yazdım, belki bir gün yayınlanır. Bir biyografik hikâye üzerine çalışıyorum. Şimdilerde zihnimde yer alan konular üzerine yazmaya devam… Şiir dünyasında dolaşmayı çok seviyorum.

Sevgiyle, üretiyorum, yanımda yol arkadaşlarımla hayata devam…

Bilgi almak ve kaydolmak için

WhatsApp’dan yazın 0 530 975 79 46

E-mail gönderin ben@yaseminsungur.com

Konaklama Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda

Gümüşlük Akademisi, doğanın ortasında, ekolojik olarak tasarlanmış, mütevazi bir tesistir. Gümüşlük Akademisi’nde misafirlerin konaklama / yaşama / çalışma alanı olarak tasarlanmış 22-50 m² boyutunda 15 adet stüdyo bulunuyor. Stüdyolarda tek ya da çift kişilik yatak, buzdolabı, açık mutfak, duş/wc ve çalışma masaları mevcut, klima bulunmamaktadır. Odalarda 2 kişi kalınacaktır.

Yasemin Sungur hakkında bilgi için

http://www.yaseminsungur.com/

https://www.martidergisi.com/yazmak-meselesi-ama-neden-ama-nasil-yaz-i-kampi-da-ne/