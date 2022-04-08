Yaz Tatili İçin Nerelerden Günlük Kiralık Villa Kiralanabilir?

Son yılların en popüler tatil seçeneklerinden biri olan villa kiralama hem kalabalık ailelerin hem arkadaş gruplarının hem de gözlerden uzak bir tatil yapabilmek isteyen çiftlerin gözdesi. Eğer siz de bu yazı lüks ve konfor sunan villalarda tatil yaparak geçirmek istiyorsanız en popüler villa tatili rotalarını değerlendirebilirsiniz. İşte o rotalar!

Popüler Villa Tatili Rotaları

Son dönemlerin gözde tatil alternatifi villa tatili sunduğu pek çok avantajla tatilcilerin gözdesi. Villa tatilinin sunduğu avantajlar arasında otel tatiline kıyasla daha ekonomik olması, kalabalık grupların bir arada tatil yapabilmesi için ideal bir alternatif olarak öne çıkması, villaların kendine ait havuzu ve bahçesi bulunduğundan özellikle çocuklu aileler için konfor sunması, çevresi kapalı villaların muhafazakâr aileler için korunaklı bir tatil olanağı sunması ve ev konforunda bir tatil vadetmesi gibi maddeler yer alıyor. Villa tatili yalnızca aile ve kalabalık arkadaş grupları için değil çiftler için de ideal. Özellikle balayında gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir tatil yapabilmeyi arzulayan çiftlerin tercihi de villa tatili oluyor. Bu yaz villa tatili yapmak için tercih edebileceğiniz rotalardan bazıları şunlar:

Antalya

Günlük kiralık villa ve villa tatili denildiğinde akla ilk gelen tatil şehirlerinden biri olan Antalya’da farklı özelliklere sahip sayısız villa seçeneği bulunuyor. Mavi ile yeşile doymak ve huzurlu bir yaz tatili yapabilmek istiyorsanız Antalya kiralık villa ilanlarını inceleyebilirsiniz. Antalya’nın özellikle Kalkan, Kemer, Belek ve Kaş bölgelerinde günlük kiralamaya uygun çok sayıda tatil villası bulunuyor.

Muğla

Hem yaz tatili hem de villa tatili denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri de Ege’nin incisi Muğla oluyor. Yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Muğla’da kalabalıktan ve gözlerden uzak bir tatil için kiralık villa seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Muğla’da günlük kiralık villa tatili yapabileceğiniz popüler rotalar arasında Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Bodrum, Dalaman, Datça, Köyceğiz Akyaka, Milas ve Marmaris yer alıyor.

İzmir

Eşsiz güzellikleriyle muhteşem bir tatil seçeneği olan İzmir’de de kiralık villa tatili yapabilirsiniz. İzmir’in en popüler tatil rotaları arasında yer alan Çeşme, Urla ve Dikili’de farklı özeliklere sahip pek çok kiralık villa seçeneği bulunuyor.

Aydın

Villa tatiliniz için en iyi seçenekleri bulabileceğiniz bir başka tatil cenneti de Aydın. Özellikle Kuşadası, Didim ve İncirliova’da hem kalabalık gruplara hem de balayı çiftlerine uygun çok sayıda kiralık villa alternatifi bulabilmek mümkün oluyor. Temiz havası ve berrak denizi ile Aydın’da muhteşem bir yaz tatili imkânı sizleri bekliyor.

İstanbul

Eğer şehirden uzaklaşmadan ailenizle ya da partnerinizle huzurlu bir tatil veya hafta sonu kaçamağı yapabilmek istiyorsanız İstanbul’daki günlük kiralık villaları da değerlendirebilirsiniz. Yaz aylarında hem deniz tatili yapabilmek hem de ev konforunda kalabilmek için Şile ve Ağva’daki günlük kiralık villaları tercih edebilirsiniz.

Sakarya

Şehirden kaçış için en iyi rotalardan biri olan Sakarya Sapanca’da da farklı beklentilere hitap eden kiralık villa alternatifleri bulunuyor. Sapanca Gölü çevresinde doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü yapmak; temiz havaya doymak ve şehrin gürültüsünden bir nebze de olsa uzaklaşabilmek isterseniz Sapanca kiralık villa ilanlarını inceleyebilirsiniz.

Farklı beklenti ve bütçelere uygun kiralık villalarla keyifli bir tatil olanağı sizleri bekliyor. Hayalinizdeki villa tatili için kiralık villa ilanlarını hemen keşfedin!