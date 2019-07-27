Yasemin Sungur’la Yaz(ı) Kampı 15 – 21 Eylül

Hayat, Edebiyat, Sohbet ve Yazı Atölyesi

Gümüşlük Akademisi, Bodrum

15 – 21 Eylül

7 gün, 6 gece

Biz Gümüşlük Akademi’de Yaz(ı) Kampı yapmayı, orada yazmayı, paylaşmayı sevdik. Her yaz Bodrum’da devam. Gelin Eylül’de buluşalım, söyleşelim, yazalım.

15 – 21 Eylül tarihlerinde 7 gün, 6 gece olarak Yasemin Sungur liderliğinde, konuk yazarların katılımıyla gerçekleşecek. Yaratıcı yazarlık uygulamalarıyla yaptığımız Yaz(ı) Kampımız 5.yılında yine Gümüşlük Akademisi’nde.

Kampın Amacı

Yazmak.

Yazarsan yazarsın. Farkındalık geliştirmek, kendisini keşfetmek, yaratıcılığı geliştirmek. Yazmak alışkanlığını hayatının içine almak. Yaratıcılık herkesin kendisiyle ilgili bir süreçtir. Yazmak yazarken geliştirilir.

Okumak.

İyi bir okur olmak bir diğer amacımız. Yazmayı geliştiren en önemli yetkinlik bilinçle okumak, kişinin okuduğu metni kendisine fayda sağlayacak biçimde değerlendirmesi.

Hayat, Edebiyat, Sohbet, Yazı Atölyesi

“İnsan her şeyden önce kendisi için yazmalıdır.

İyi yazmanın biricik yolu budur.” -Gustave Flaubert

Konumuz hayat. Edebiyat aracımız. Seçtiğimiz kitapları okuyacak, kitap ile sohbet edeceğiz, beş duyumuzu harekete geçirecek, yazacağız. Edebiyatın gücünü, keyfini hep yanımızda hissedecek, hayatımızın adımlarını konuşurken, okuduklarımız hakkında konuşacak, konuştuklarımız ve konuşamadıklarımız hakkında yazmanın sihrini hissedeceğiz.

Hayatımız, başlayan, süren, olup biten, duygularımız, dert edip mesele ettiklerimiz, deneyimlerimiz hem anlatılsın masal olsun, hem yazılsın bizim hikayemiz, denememiz olsun. Okuyalım, ilham alalım, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Yazmak iyileştirir derler, neden acaba? Keşfedelim…

Atölye süresince yazmakla ilişkimiz, duyusal, düşünsel, duygusal, görsel farkındalık ile kelimelerimiz buluşacak. Herkes kendi yazmak istediklerine odaklanacak.

Siz neden yazmak istiyorsunuz? Ne yazmak istiyorsunuz?

Amacımız, hayatı edebiyatla buluşturmak, yaratıcı bir okur olmak, yaratıcı yazarlık uygulamalarıyla yazmanın farklı yollarını öğrenmek.

Okuduğumuz kitapları, hayatı konuşacağız, kendimizi gözleyeceğiz, keşfedeceğiz ve yazacağız. Neden yazıyoruz, nasıl yazıyoruz? Bireysel olarak yazma amaçlarımıza odaklanacağımız bir çalışma. Konuk yazarlar ile buluşacağız.

Yaz-ı Kampında ne var?

Hayat var. Hayatta ne varsa, o var.

Sistemli ve aktif bir çalışma ortamı var.

Yaz var. Yazı var. Söz var, duygu var.

Kitap var. Okumak, okurken anlamak, anlarken yorumlamak var.

Sohbet var. Anlamlı, değer yaratan…

Konuk yazarlar var. Farklı deneyimler var.

Gün doğumunda yürüyüş var. Gün batımında duruş var.

Yıldızlar altında film ile sohbet var.

Doğanın tüm renkleri var, renklerin dokuyla buluşması var.

Yaz(ı) Kampı Genel Bakış

Kamp en çok 15 katılımcı ile gerçekleşir. Çalışma programı gündüz ve akşam da vardır. Her gün doğada yürüyüş, deniz keyfi programda yer alıyor. Çevreyi keşif gezileri grupla birlikte kararlaştırılıyor. Tüm çalışmalar ve konaklama Gümüşlük Akademisi, Bodrum’dadır. Atölyelerin yararlı olması için programa tam katılım gereklidir. Kesin kayıt yapıldıktan sonra detaylı programı göndereceğiz.

Seçtiğimiz KİTAPlar ile SOHBET edeceğiz. Metin analizi yapacağız.

“Dünyada her şey kitaba dönüşmek için vardır.” -Mallarmé

Önerdiğim kitaplar

Manves City, Latife Tekin

Beş Sevim Apartmanı, Mine Söğüt

Hayat, Engin Geçtan

Paranın Cinleri, Murathan Mungan

Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık

Bir Cümlelik Aşklar, Mario Levi

İç Kitabı, Ece Temelkuran

Yıldızın Saati, Clarice Lispector

Seçme Şiirler, Emily Dickinson

Kitaplarınızı şimdiden alın, hemen okumaya başlayın, sizi etkileyen satırların altını çizin, birlikte paylaşalım, konuşalım.

FİLM ile SOHBET de yapacağız. Şimdilik seçtiğim filmler sürpriz olsun.

Son kayıt tarihi 30 Ağustos 2019

Bilgi almak ve kayıt olmak için

E-mail gönderin ben@yaseminsungur.com

Arayın 0 216 449 65 94

WhatsApp’dan yazın 0 532 275 79 46

Ben Yasemin Sungur

Kırk yıldır “gelişimdeyiz” başlığı altında kurumsal ve bireysel tarafta eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapıyorum. Francis Bacon’un “Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır…” sözü yıllardır yaptığım işi şekillendiren bir bakış açısı sağladı. Sanat, edebiyat, kitaplar, yazı hayatımın merkezinde. 11 yıldır Kitap ile Sohbet adıyla bir etkinlik yönetiyorum. Bine yakın Kitap ile Sohbet buluşması yönettim. Her Salı İstanbul Oyuncak Müzesinde #kitapdaşlar ile buluşuyoruz. İyi yazmak için iyi okur olmak şart. Yazar ile Sohbet, Şiir ile Sohbet yapıyorum. Hayat ile Sohbet başlığı ile deneyimsel bir sohbet programım var.

9 yıldır çok yazarlı online bir dergi yayınlıyorum MartiDergisi.com. 5 yıldır Yaz(ı) Kampı yapıyor, 3 yıldır Harekete Geç! İsimli aktif bir online gelişim projesi yönetiyorum. Kariyerim Gelecek isimli kitabım 7 yıldır okurla buluşuyor. Bir biyografik hayat hikayesi yazdım, belki bir gün yayınlanır. Şimdilerde zihnimde yer alan konular üzerine yazmaya devam… Yanımda yol arkadaşlarım olsun diye devam…

Yasemin Sungur hakkında bilgi için

http://www.yaseminsungur.com/

http://www.martidergisi.com/

https://www.facebook.com/groups/kitapilesohbet/

https://www.instagram.com/yaseminsungur/

https://www.martidergisi.com/yazmak-meselesi-ama-neden-ama-nasil-yaz-i-kampi-da-ne/

Konaklama Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda

Gümüşlük Akademisi, doğanın ortasında, ekolojik olarak tasarlanmış, mütevazi bir tesistir. Gümüşlük Akademisi’nde misafirlerin konaklama / yaşama / çalışma alanı olarak tasarlanmış 22-50 m² boyutunda 15 adet stüdyo bulunuyor. Stüdyolarda tek ya da çift kişilik yatak, buzdolabı, açık mutfak, duş/wc ve çalışma masaları mevcut, klima bulunmamaktadır.

Gümüşlük Akademisi hakkında bilgi için

http://www.gumuslukakademisi.org/