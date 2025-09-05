Yasemin Sungur’la “Kitap ile Sohbet” Podcast’i Radyo Gedik’te Başlıyor

Radyo Gedik, yeni yayın dönemine ilham veren bir programla başlıyor. Gelişim lideri, eğitmen, yazar ve #sohbetçi kimliğiyle geniş kitlelere ulaşan Yasemin Sungur, “Kitap ile Sohbet” podcast serisiyle dinleyicilerle buluşuyor.

Program Hakkında

Uzun yıllardır yüz yüze ve online sohbet buluşmaları yapan Martı Kitap Kulübü Kurucusu Yasemin Sungur, “Kitap ile Sohbet”te kitapların açtığı yollarda yazarlar, şairler, editörler, çevirmenler, çizerler, kitapçılar ve okurları bir araya getiriyor. Yazarlık serüveni, yayın dünyasının görünmeyen kahramanları, kitap kulüpleri ve kitap kafeleri üzerine gerçekleştirilecek sohbetlerle dinleyiciler, kelimelerin dönüştürücü gücünü keşfedecek.

Yasemin Sungur’dan

“Ben bir hayat öğrencisiyim. Kitapların insanları buluşturduğuna, paylaşımlarımızı derinleştirdiğine inanıyorum. Bu programda dinleyicilerimizi hem edebiyatın hem de sohbetin açtığı yollarda birlikte yürümeye davet ediyorum.”

Program

Şiirle başlar

İlham veren yazar ve şair sohbetleri

Yayın dünyasından hikâyeler, haberler

Kitap kulüpleri ve sahafların dünyası

Edebiyat gündeminden güncel haberler

Kültür ve sanat haberleri

Sevdiğimiz kitaplar

İlk Bölüm

İlk bölüm, 4 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te Radyo Gedik’te yayınlanacaktır.

Yayın Bilgileri

“Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet” podcast’i, Radyo Gedik’in dijital yayın platformu (radyogedik.com.tr) üzerinden dinlenebilecek. Sohbet her hafta Perşembe günü saat 15.00’te devam edecek. Program aynı zamanda tüm podcast kanallarında da erişime açılacak.

İLK YAYIN

https://open.spotify.com/episode/44BmfxFZMuuSNfttmtMp0k?si=6gy86I87TV28wsaX-2ZIqw

Yasemin Sungur Kimdir?

Kendini bir “hayat öğrencisi” olarak tanımlar. Öğrenmeyi, paylaşmayı ve birlikte gelişmeyi hayatının merkezine alır. 1977’den bu yana farklı sektörlerde çalıştıktan sonra, 1999’da Gelişim Enstitüsü’nü hayata geçirmiştir. Kurumsal dünyada yönetim, liderlik ve iletişim konularında eğitim ve gelişim çalışmaları yürütmektedir.

2000’li yılların başında Martı Kitap Kulübü’nü kurmuş, “Kitap ile Sohbet” buluşmalarını başlatmış ve bu sohbetleri 2008’den itibaren her Salı günü İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sürdürmektedir. Yaz(ı) Kampları, Kitap Kulübü Kurmak Eğitimleri, Martı Dergisi ve pandemiyle birlikte doğan Hayat Boyu Gelişimdeyiz Platformu ile insanlarla öğrenme yolculuğunu paylaşmayı sürdürmektedir.

Doğaya, çiçeklere, kuşlara ve özellikle martılara hayran bir düşleyendir. Kanatlarını gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle açar; oyun oynamayı sever.

Okumak ve yazmak onun yaşamının merkezindedir. Güne her sabah bir şiirle başlar; gün içinde romanlar, denemeler, araştırmalar ve gelişim kitaplarıyla yol alır. Yazmak ise onun için nefes almak gibidir; yazmadığında eksik hisseder. Bu nedenle her gün okumayı ve yazmayı sürdürür.

Bir eğitmen, gelişim lideri, yazar ve #sohbetçi olarak bugüne kadar binlerce kişiyle buluşmuş. Çocuklara, gençlere, kadınlara ve kurumlara yol arkadaşlığı yapmaya devam etmektedir. Onun için hayatın özü öğrenmek, paylaşmak ve gelişmektir.

Yazdığı kitaplar arasında Kariyerim Gelecek ve Yolumu Kendim Çizdim yer almaktadır. Atatürk’le ilgili gençlik kitabı 29 Ekim’de, iki kadının suskunlukların mirasını yazı, dostluk ve aşkla dönüştürdüğü yolculuklarını anlattığı ilk romanı ise 2025 yılının son ayında yayımlanacaktır.

Büyük hayali, her mahallede kitap kulüplerinin kurulmasıdır.